DROITS D’AUTEURS: Les artistes souhaitent une commission d’enquête sur le piratage

Une année après l’incident impliquant des artistes et des marchands de CD pirates, les premiers nommés notent qu’il y a eu beaucoup de discussions avec les autorités, mais que le problème demeure. Ils invitent le gouvernement à mettre en place une commission d’enquête sur le piratage et à renforcer l’effectif de l’Anti-Piracy Unit (APU). De même, ils souhaitent que le Copyright Bill soit maintenu à l’agenda de l’Assemblée nationale, après le départ de Dan Baboo comme ministre de la Culture.

Accompagné de ses hommes de loi, dont Mes Neelkant Dulloo et Kaviraj Bokhoree, le collectif des artistes a dit son appréciation des différentes discussions et de la mise en place d’un High Powered Committee après les événements du 30 décembre 2015. Toutefois, déplorent-ils, le piratage fait toujours rage, même s’il est moins visible, car les marchands ambulants sont interdits dans les rues. « Ils ont trouvé d’autres stratégies pour écouler leurs produits. Il y a même des pirates qui se font pirater et qui viennent vers nous pour dénoncer leur concurrent », dit Bruno Raya.

Me Neelkant Dulloo invite le gouvernement à rendre public le draft du nouveau Copyright Bill qui devait être présenté à l’Assemblée. « Nous aurons ainsi l’occasion d’étudier tous ses aspects et les artistes pourront donner leurs points de vue ». Me Kaviraj Bokhoree, lui, invite le Commissaire de Police à renforcer l’APU. « Avec l’effectif actuel, cette unité ne peut mener à bien le combat contre le piratage. En période de fête, il faut leur donner des effectifs supplémentaires ».

De son côté, Bruno Raya souhaite que le gouvernement mette sur pied une Commission d’enquête sur le piratage, comme c’est le cas pour la drogue. « Il y a un big boss aussi pour le piratage et nous sommes prêts à dévoiler son nom devant une commission. De même, il y a beaucoup de blanchiment d’argent dans ce domaine également. Les autorités doivent s’y intéresser ».

Le chanteur Borghini regrette qu’aucune solution n’ait pu être trouvée pour les concours du disque de l’année organisés par les radios. Il se demande si la soirée des oscars prévue par le ministère des Arts et de la Culture est maintenue après le départ de Dan Baboo. De même, les artistes souhaitent être consultés lors de la prochaine préparation du budget, afin de donner leurs points de vue et parler des besoins de ce secteur « qui fait aussi partie de l’économie ».

Par ailleurs, les artistes regrettent qu’en dépit d’une plainte pour brutalité policière, aucune action n’ait été prise et les policiers concernés soient toujours en poste.