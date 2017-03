« Il n’y a pas assez de lois à Maurice pour sécuriser le commerce numérique, qui comporte des risques », fait ressortir Mosadeq Sahebdin, de la Consumer Advocacy Platform (CAP), qui entend sensibiliser la population sur cette question dans le cadre de la Journée mondiale des Consommateurs, célébrée le 15 mars prochain. Il prend l’exemple des transferts d’argent que « même Consumers International a déjà qualifié de roulette russe », ajoutant : « Il existe des abus. Il n’y a pas de garantie que le récipiendaire recevra l’argent dans sa somme totale. » C’est ainsi que la CAP dit souhaiter qu’il y ait davantage de concertations entre les associations de consommateurs et les autorités sur le manque de sécurité dans le commerce numérique.

« Il faut des concertations avec les autorités pour améliorer la loi concernant le commerce numérique. Au niveau du transfert d’argent, par exemple, les frais sont énormes. D’ailleurs, il y a une enquête menée par la Competition Commission sur la Western Union et Moneygram. C’est un secteur où il n’y a pas de garantie que le récipiendaire recevra tant d’argent envoyé. Récemment, une Comorienne à Maurice, au lieu de recevoir 500 euros, n’a reçu que 460 euros par transfert d’argent », indique Mosadeq Sahebdin, de la CAP. Selon lui, il existe « trop de flous », bien que la BoM ait publié un “guideline” sur le paiement à travers Internet. « Mais l’information n’a pas été assez vulgarisée. » Quant aux paiements via téléphone portable, « là aussi, il n’y a pas de garantie que la personne recevra le service payé ». La CAP explique : « Il y a des lois internationales que Maurice devrait respecter. Il y a beaucoup de manquements au niveau des lois. Prenons l’e-commerce : une personne qui fait un achat sur un site Internet n’a pas toujours de recours si son produit est défectueux. Certains sites peuvent accepter le retour, mais pas tous. En général, il n’y a pas suffisamment de sécurité. Les risques sont là. »

La CAP déplore de plus que « la loi concernant les consommateurs tombe sous le ministère du Commerce alors que le thème dont on parle est davantage lié à la Technologie; de fait, c’est davantage le ministère des TIC qui devrait s’en occuper ». La Journée des Droits des consommateurs, observée chaque 15 mars, a pour thème cette année “Les droits des consommateurs à l’ère du numérique”. Les diverses associations du monde se mettront en partenariat avec Consumers International autour d'un objectif commun : concevoir un monde numérique digne de la confiance des consommateurs, et ce dans le but de défendre l’accès, le choix et la sécurité des consommateurs.

A Maurice, la CAP rejoindra le 15 mars une campagne mondiale pour concevoir un meilleur monde numérique « qui encourage l’accès, la participation et l’innovation favorable aux consommateurs, l’économie et à la société ». Selon Consumers International, les consommateurs ont besoins de services fiables et de qualité pour pouvoir libérer les bénéfices de l’économie économique. Elle estime que la technologie numérique a un impact considérable sur les consommateurs du monde entier. D’ici 2020, souligne-t-on, 52% de la population mondiale sera connectée. Si la technologie a apporté plus de choix, plus de praticité et plus d’informations aux consommateurs, il y a aussi des problèmes importants à résoudre. « Un effort conjoint est nécessaire pour s’assurer que les données soient en sécurité et aider les consommateurs à reconnaître les services qui sont dignes de leur confiance », souligne l’organisation internationale.

Elle rappelle d’autre part qu’Internet a complètement changé la vie des consommateurs avec de nombreux avantages. Toutefois, des questions importantes restent à être réglées. « Comment les consommateurs peuvent-ils préserver la sécurité en ligne ? Que deviennent les données que nous partageons ? Quels sont les droits des consommateurs en ce qui concerne les produits numériques ? ». Souvent, souligne-t-on encore, « le coût, le temps et les efforts nécessaires pour résoudre les différends relatifs au commerce électronique peuvent être importants, ce qui pourrait décourager les consommateurs à demander réparation, en particulier pour ce qui est des transactions de faible valeur ».

Quelles solutions ? Consumers International propose de « créer des systèmes de réparation simples et efficaces, ce qui contribuera à établir la confiance dans les produits numériques ». En effet, très souvent, « les consommateurs ne peuvent pas exercer en ligne les droits dont ils bénéficient dans le commerce traditionnel ». De plus, « 80% des associations de consommateurs dans le monde estiment que les règles de réparation dans l’économie numérique sont trop éloignées de la réalité du commerce électronique ». Consumers International recommande que les consommateurs sachent comment utiliser les produits et services de manière sûre et efficace.

S’agissant de la sécurité en ligne, on fait ressortir que les possibilités de violations des données augmentent en raison du nombre croissant de personnes en ligne, des manières multiples dont les services s’interconnectent. Et « lorsque des violations se produisent, les consommateurs ont souvent trop peu d’informations, voire pas du tout, sur ce qu’il faut faire ou comment corriger les choses ».