DROITS DES HANDICAPÉS : Le regard en couleurs des collégiens

Prenant pour appui tout le savoir et les techniques acquis durant les classes d’arts à l’école, des élèves de Form I à VI, sensibilisés aux droits des enfants handicapés, ont fait appel à leur créativité pour démontrer leur perception de la vie de ces derniers à travers des dessins et peintures. Telle est l’initiative prise par l’Ombudsperson for Children avec la collaboration du ministère de l’Éducation.

Sept collèges étaient concernés par cette première expérience, qui s’est révélée une réussite, et les élèves y ont témoigné un grand intérêt. Ceux-ci ont laissé parler leurs crayons et pinceaux pour mettre en exergue le quotidien de jeunes de leur âge atteints d’un handicap physique ou mental et pour dévoiler les rêves de ces derniers. Leurs réflexions et travaux pratiques ont débouché sur la réalisation d’une centaine de dessins ayant fait l’objet, par la suite, d’une exposition au Lake Point, à Curepipe.

Les jeunes artistes ne se sont pas attardés sur la triste réalité, parfois cruelle, à laquelle sont confrontés les handicapés et ont choisi de mettre en valeur les talents de ces derniers et d’illustrer leur intégration dans la vie sociale. « En plaçant les handicapés dans un beau monde, les élèves ont fait part de leurs rêves… » explique Yecha Rhungapen-Veeramootoo, enquêtrice au bureau de l’Ombudsperson for Children, et qui a agi comme coordinatrice pour l’exposition.