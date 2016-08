DROITS DES PERSONNES ÂGÉES : L’ONG DIS-MOI lance sa campagne d’une année

Depuis samedi dernier, l’ONG Droits humains – océan Indien (DIS-MOI) a lancé une campagne d’une année pour sensibiliser la population mauricienne à la protection des droits des personnes âgées. Cette campagne vise à plaidoyer pour Maurice auprès du gouvernement mauricien pour qu’elle devienne un leader dans la campagne au niveau africain en faveur de l’adoption d’une Convention par les Nations unies.

« En 2030, environ un quart de la population à Maurice aura dépassé les 60 ans et ce pourcentage ne cessera d’augmenter », a fait ressortir le directeur de l’ONG Droits humains – océan Indien (DIS-MOI), Lindley Couronne. « Il est donc primordial que nos sociétés défendent les droits de leurs aînés pour qu’ils bénéficient, notamment, d’une bonne qualité de vie, de l’accès à des soins médicaux appropriés et de la protection contre d’éventuels abus de leurs proches et d’autres personnes ».

Rappelons que DIS-MOI est un organisme non gouvernemental qui aide à promouvoir la culture des droits humains (voir encadré) dans la région du sud-ouest de l’océan Indien. Cette campagne de sensibilisation d’une année sur la protection des personnes âgées, indique Lindley Couronne, a deux principaux objectifs. D’abord, sensibiliser les Mauriciens aux problèmes du vieillissement de la population. « Mieux, faire connaître le concept des droits des personnes âgées », précise-t-il. Puis, participer à la mouvance mondiale, avec HelpAge International (voir encadré), en faveur d’une convention sur le droit des personnes âgées. « Notre association veut un changement de mentalité à l’égard des personnes âgées », soutient-il.

Pour cela, poursuit Lindley Couronne, DIS-MOI animera une émission radio, durant un mois, intitulée « Minute des droits humains ». Puis, l’ONG invitera la population à signer une pétition pour promouvoir l’adoption d’une convention internationale sur le droit des personnes âgées. Enfin, l’association fera un plaidoyer auprès du ministère des Affaires étrangères et auprès du Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, pour que Maurice devienne un leader dans la campagne internationale au niveau de l’Afrique, en faveur de l’adoption de la Convention par les Nations unies.

Pourquoi une convention ?

Selon Lindley Couronne, les personnes âgées, tout comme les enfants, font partie des catégories de personnes les plus vulnérables de la société que nous devons défendre. « Une convention internationale sur les droits des personnes âgées donnera aux gouvernements un cadre légal contraignant à partir duquel ils pourront élaborer des politiques et des mécanismes de défense des droits des personnes âgées », explique-t-il.

(Contact : DIS-MOI, 11 Broad Ave, Belle-Rose, Quatre-Bornes. Tel : 466 5673. Web : http//www.dismoi.org)

1. Des droits universels et inaliénables :

Les droits de l’homme constituent une notion selon laquelle tout être humain possède des droits universels, et inaliénables, quel que soit le droit en vigueur au sein de l’État ou d’un groupe d’États où il se trouve, quelles que soient les coutumes au niveau local, liées à l’ethnie, à la nationalité ou à la région.

La philosophie des droits de l’Homme considère que l’être humain, de par son appartenance à l’espèce humaine, dispose de droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés ». Ces droits sont opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir.

Cette vision égalitaire et universelle de l’homme est incompatible avec les sociétés, organisations ou régimes fondés sur la supériorité ou le « dessein historique » d’un groupe social quelconque (race, caste, classe, peuple, nation, etc.). Elle s’oppose à toute doctrine selon laquelle l’instauration d’une société meilleure justifierait l’oppression ou la mise à l’écart de ceux qui font obstacle à cette instauration.

Au niveau international, la Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée par l’ONU en 1948, à l’initiative de René Cassin.

2. Mener une vie digne :

HelpAge International est une ONG internationale qui aide les personnes âgées à faire respecter leurs droits, à défier les discriminations et à faire reculer la misère, afin qu’elles puissent mener une vie digne, active et saine en toute dignité.

Cinq organisations du Canada, de la Colombie, du Kenya, de l’Inde et de la Grande-Bretagne ont fondé, en 1983, HelpAge International. Leur objectif : protéger les personnes âgées à travers le monde.

HelpAge International compte aujourd’hui plus de 100 affiliées et travaille avec plus de 200 autres partenaires dans plus de 70 pays.

HelpAge International travaille pour et avec les personnes âgées : plaidoyer avec les gouvernements pour promouvoir des politiques en faveur des personnes âgées ou entreprendre des recherches sur le terrain. L’ONG se concentre sur les questions affectant les personnes âgées dans le monde : la réduction des risques de catastrophes, les changements climatiques, les droits, la santé, la protection sociale, le VIH-SIDA et le travail décent.