DROITS HUMAINS - CARTE D'IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE : Le Dr Maharajah Madhewoo saisi l'Onu et l'Europe

Les Law Lords du Privy Council ayant rejeté le 31 octobre dernier son appel pour contester la mise en opération de la nouvelle carte d'identité biométrique, le Dr Maharajah Madhewoo, du Regrupma Travayer Sosyal, a décidé d'avoir recours au Conseil des Droits de l'Homme des Nations unies et de la Cour européenne des Droits de l'Homme. C'est ce qu'il a annoncé jeudi lors d'une rencontre avec la presse.

« J'ai déjà demandé à mon avocat, Me Pete Weatherby, Queen's Counsel, d'enclencher les procédures pour notre recours auprès du Conseil des Droits de l'Homme des Nations unies et de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour contester la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique à Maurice. Nous persistons à penser que la carte d'identité biométrique constitue une violation des droits humains des Mauriciens dans leur ensemble ! » a lancé jeudi le Dr Maharajah Madhewoo au siège du Regrupma Travayer Sosyal, à Port-Louis. Il était entouré d'Eddy Sadien et d'autres travailleurs sociaux.

Le 31 octobre 2016, les Law Lords du Privy Council avaient rejeté l’appel du Dr Madhewoo. Ils ont estimé que la carte biométrique « ne bafouera pas les droits constitutionnels » du détenteur. Le travailleur social avait sollicité et obtenu la permission de la Cour suprême de Maurice de faire appel du jugement rendu le 29 mai 2015 par le Senior Puisne Judge Eddy Balancy. Le défendeur avait fait valoir que le jugement du juge Balancy était « ambigu, contradictoire et portait à confusion ».

« Nous avons perdu une bataille au Privy Council, mais il existe d'autre recours, d'où nos démarches auprès du Conseil des Droits de l'Homme des Nations unies et de la Cour européenne des Droits de l'Homme », a ajouté le travailleur social. Le Conseil des Droits de l'Homme des Nations unies est depuis 2006 l'organe intergouvernemental principal des Nations unies sur toutes les questions relatives aux Droits de l'Homme. Le siège du conseil se trouve à Genève, en Suisse, et son secrétariat est assuré par le haut-commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme.

La Cour européenne des droits de l'homme, une juridiction internationale instituée en 1959 par le Conseil de l'Europe, a pour mission d'assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de la Convention européenne des Droits de l'Homme. « Cela va certes coûter encore de l'argent. C'est pourquoi nous faisons appel à tous ces Mauriciens de bonne volonté qui s'alarment que leur liberté individuelle est menacée à travers la mise en opération de la carte d'identité biométrique en son état actuel », a ajouté le Dr Madhewoo.

L'intervenant s'en est aussi pris violemment au gouvernement de l'Alliance Lepep. « Lalians Lepep ti promet ki zot ti pou aret sa proze kart didantite biometrik-la. Me mo soke ki non selma gouvernma finn kombat mwa ek soutenir kart didantite-la divan Privy Council, me aster li pe reklam mwa so bann fre de Rs 1,5 million ki li finn depanse divan Konsey de la Renn », s'est indigné le travailleur social. Le Dr Madhewoo se dit d'autant plus « révolté » que les jeunes qui atteignent leur 18 ans « sont pris en otage par ce système répressif ». Il explique : « Bann zeness-la pena swa ! Pou ki zot kapav ouver enn kont labank ou gagn lezot dokima ofisyel, zot oblize tir zot kart de ki zot gagn 18 ans. »

A ceux qui utilisent toujours leur ancienne carte d'identité, notre intervenant les exhorte « à ne pas se précipiter » pour aller prendre la nouvelle carte d'identité. « Pou ena developma ladan. Ena aksyon civil de Me Neelkanth Dulloo ki pe vini-la », a-t-il ajouté.

En effet, Me Neelkanth Dulloo a engagé une action civile pour contester la mise en application de la nouvelle carte d'identité biométrique nationale. A une requête de son avoué, Me Kaviraj Bokhoree, demandant une extension de la date de validité de l'ancienne carte au-delà du 31 mars 2017, la Senior State Attorney, Me Surekha Angad, a informé le Deputy Master and Registrar de la Cour suprême que la validité de l'ancienne carte ne sera pas prolongée. Révolté par ce qu'il considère comme une volte-face du gouvernement de l'Alliance Lepep sur la carte d'identité biométrique, le Dr Madhewoo a demandé à son avocat dans cette affaire, Me Sanjeev Teeluckdharry (aujourd'hui député de l'Alliance Lepep), de démissionner de l'Assemblée nationale. « En fet, tou sa bann depite ki avoka de drwa de lom bizin demissione parski Lepep finn vot zot parski ti promet ki ti pou aret sa proze-la, me Lalians Lepep pa finn tenir so promes elektoral », a-t-il expliqué.