DROITS MORAUX : Questions d’image…

Parmi les événements que Porlwi by light (PLBL) a permis, le duo de « sweet dirty blues » The two s’est produit le samedi 3 décembre sur la scène du Vieux Moulin, puis y est revenu pour un concert de clôture programmé suite aux pluies du samedi, qui avaient fait fuir public et participants à partir de 21 heures. Ces rendez-vous représentaient une occasion rare de voir et entendre en live notre compatriote Yannick Nanette, installé en Suisse depuis huit ans, et de découvrir le potentiel impressionnant de sa voix, mise en valeur par les mélodies développées avec son partenaire musical Thierry Jaccard. Leur motivation n’a pas faibli face à la pluie, mais l’utilisation d’une de leurs photographies à des fins promotionnelles, dans un dépliant distribué pendant le festival et dans un magazine culturel, a jeté un certain froid…

Yannick Nanette et Thierry Jaccard font du blues une philosophie de vie, s’inscrivant dans la continuité de cette musique de libération, d’émancipation et de résilience. Prêts à tous les sacrifices pour leur passion, ils sont prudents par rapport aux questions commerciales et au business qui se développent autour des productions musicales. Ils n’avaient joué qu’une seule fois à Maurice, à Lakaz, auparavant, et n’avaient qu’une motivation en participant à Porlwi by light : jouer le plus possible.

Quatre concerts étaient prévus, deux ont finalement eu lieu à cause de la pluie qui a obligé les organisateurs à supprimer deux scènes. Ils ont surmonté ces aléas de bon gré : « C’est la loi du live et puis nous sommes là pour trouver des solutions aussi. » Leur ingénieur du son était d’ailleurs là pour ça. Ils ont en revanche été particulièrement surpris de découvrir au soir de leur premier concert — deuxième soirée du festival – une photographie du chanteur, issue de leur propre production et réalisée par le photographe suisse Stéphane Winter, tronquée, inversée et accompagnée de signes visuels qui font clairement penser aux communications de la plus célèbre marque de bière mauricienne…

Le logo de Mauritius Beverages — l’oiseau mythique en noir — chapeaute l’image, le style graphique et les couleurs font penser à l’identité visuelle habituelle de la marque, sur ses emballages et dans ses différentes campagnes, sauf que les textes font la promotion de la programmation musicale de PLBL, avec des expressions telles que « Nou la mizik », « Cheers », « Ansam anou riyé, lévé, vibré avek nou lamizik ». Et pour ceux qui auraient un doute sur l’identité du sponsor de l’événement, suivent « Visit us at our beer garden, place du Moulin » ainsi que l’adresse Facebook « phoenixbeer »… Si le message écrit est consacré à la musique, l’aménagement visuel de cette photographie laisse penser que la marque de bière y est associée.

Les réflexions n’ont d’ailleurs pas tardé à fuser dans l’entourage de l’artiste et le milieu musical : « He Yannick to pe fer lapib labier aster ! » Yannick Nanette comprend la surprise de ses confrères et amis, car cette image contredit la ligne de conduite qu’il s’est attaché à respecter depuis qu’il a commencé. « Par rapport à notre démarche éthique, nous dit-il, nous ne sommes pas là pour promouvoir la bière de quelque manière que ce soit et nous sommes gênés que notre musique puisse être associée à la promotion d’une boisson alcoolisée. »

Droit de regard

En pratique, dans le cadre de la loi sur la propriété intellectuelle qui protège tout artiste ainsi que ses productions, le droit moral veut qu’il soit consulté pour toute utilisation de ses représentations et de ses productions, afin qu’il donne son accord et s’assure que cette utilisation ne risque pas d’affecter son image. Yannick Nanette et Thierry Jaccard ont bien fourni la photographie originale ci-contre aux responsables de Porlwi by Light pour qu’ils fassent la promotion de leur concert et de l’événement.

Phœnix Beverages était le sponsor des activités musicales de l’événement, regroupées sous le titre « Street music » et à ce titre, son agence publicitaire a réalisé l’aménagement visuel de cette photographie, en gardant seulement la partie de l’image où figure Yannick Nanette puis en la retournant, et en y ajoutant les accroches et slogans évoqués plus hauts. Ainsi transformée, cette image a ensuite été transmise au service de communication de PLBL qui a conçu et fait imprimer un dépliant, où figurait le plan des nombreux lieux d’attraction du festival, qui devait être distribué à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires. Cette image remaniée est également passée dans le numéro du magazine culturel Kozé spécialement consacré à l’événement port-louisien.

Cet usage particulier — qui concerne un produit alcoolisé et qui est de ce fait soumis à des règlements particulièrement stricts en matière publicitaire — aurait mérité une autorisation spécifique des artistes et du photographe au titre du droit à l’image et des droits d’auteur. Il reste difficile de savoir pourquoi le partenaire musical de Yannick Nanette, Thierry Jaccard, a été enlevé de la photographie, ce qui a réduit le duo The two à une seule personne. Réalisée par Stéphane Winter, la photographie originale a été prise en Espagne. Si Thierry Jaccard n’est pas blessé dans son amour-propre qu’on l’ait effacé pour des besoins promotionnels, il s’interroge néanmoins sur les motivations de ce geste.

Du côté de Phœnix Beverages, l’explication tiendrait aux contraintes graphiques du format. Patrice Sheik Bajeet, directeur marketing, s’en explique en ces termes dans un courrier électronique récemment adressé à Yannick Nanette : « PhœnixBev se sent à son tour pointé du doigt injustement car à mon avis, on a fait tout notre possible pour avoir les validations nécessaires de l’organisateur de l’événement avant d’utiliser cette image, qui a été modifiée en toute naïveté par notre agence de communication pour convenir au format « portrait » de la publication. »

On peut supposer que l’agence ait choisi de garder une figure connue du monde du spectacle mauricien, sachant qu’avant de partir en Suisse, Yannick Nanette s’est produit ici à plusieurs reprises dans des créations musicales ou chorégraphiques. L’artiste se demande pour sa part si ce choix ne relève pas d’un cliché bien de chez nous : « N’a-t-on pas choisi quelqu’un du cru, un bon créole qui rigole et gratte la guitare. Cela correspond bien au cliché « amizé kreol » qui est régulièrement servi dans le secteur de la communication. » L’image du musicien transmet, en effet, cette idée de convivialité et de fête à laquelle les marques de boisson et les événements culturels cherchent en toute logique à être associés.

Difficiles excuses publiques

Au soir de leur premier concert, les artistes ont fait connaître leur mécontentement par rapport à cette utilisation de leur photographie et les responsables de PLBL se sont immédiatement excusés, ils ont reconnu leur erreur et promis de bloquer la distribution du dépliant. Comme les artistes restaient quelques jours au pays après l’événement, ils ont demandé à avoir une réunion avec la direction de Porlwi by Light et un représentant du service marketing de Phœnix Beverages, afin de se mettre d’accord sur une façon de réparer le préjudice porté à leur image publique.

Cette réunion a pu avoir lieu le mercredi suivant le festival, et les différents participants se sont quittés sur l’idée de présenter des excuses publiques sous la forme d’un communiqué transmis à des journaux de la presse écrite. Les artistes ont demandé que ces excuses soient accompagnées de leur photographie originale, et de l’usage qui en a été fait pour les besoins du festival et du sponsor. Astrid Dalais nous a pour sa part donné l’explication suivante : « Phœnix a financé tout ce qui est « street music » et en fait, à un moment on donne un guidelines de communication, ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire par rapport au festival. Et là, une dropbox (dossier électronique) est mise en place avec les photos des artistes. Malheureusement, une photo de Yannick a été prise et utilisée à la manière de Phœnix. Les choses se sont faites tellement vite dans les jours qui ont précédé l’ouverture du festival que la photographie remaniée par Phœnix Beverages a été envoyée directement au service de communication de Porlwi by Light qui s’occupait des documents à imprimer. Elle n’est pas passée par le service projet et le service musique qui veillent à l’image du sponsor et de l’artiste, et qui auraient dû valider ou invalider cette image. Cet incident soulève un vrai débat sur les droits d’auteurs et la propriété intellectuelle. Comme les ateliers et conférences ont bien marché lors de la deuxième édition du festival, nous allons continuer en 2017, et nous proposons de faire un atelier sur les droits d’auteurs, où nous inviterons les communiquants, les clients, les agents spécialistes, et tous ceux concernés par cette question. »

Yannick Nanette et Thierry Jaccard acquiescent bien sûr à ce projet d’atelier, mais la formulation du communiqué de presse dans lequel Porlwi by Light et Phœnix Beverages s’excusent pour les torts causés à l’image de leur duo n’a toujours pas trouvé de consensus. Porlwi by Light et Phœnix Beverages ne veulent y faire figurer que la photographie originale de Stéphane Winter qui montre les deux artistes, sans l’image remaniée et ils proposent un texte, que les artistes auraient préféré plus explicite sur l’atteinte à leurs droits… PLBL s’y engage aussi à organiser en 2017 un atelier sur ces questions de propriété intellectuelle et d’image, si fragiles lorsqu’il s’agit d’un artiste.

Entre Maurice et la Suisse, les artistes et les organisateurs de l’événement ont échangé plusieurs propositions et contre-propositions, sans aboutir à un accord, pour arriver à une situation de blocage depuis plus d’une semaine. En attendant, cela fait plus de trois semaines que les visiteurs de Porlwi by Light qui ont eu le dépliant ou Kozé en main peuvent croire que Yannick Nanette est associé à la plus célèbre marque de bière au pays…