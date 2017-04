Drôleries et Parodies

Sans s’encombrer de détails techniquement politiques, on se rend compte que les combines racoleuses de cancans, et d’allégations provocantes, demeurent problématiques, causant une imagerie drôle aux contours repoussants du comportement de certains parlementaires utilisant un langage injurieux. Vu l’intellectualité qui supposément devrait prévaloir au Parlement, on pourrait penser qu’il y existe bel et bien du cultivé et du sacré chez tous, mais faut-il encore que la culture y soit toujours présente sans interférence hostile de certains et de leurs zigzags de vulgarité.

Aussi peut-on se demander si tous ceux qui se sont sauvés ou plutôt ont émigré précipitamment au lendemain de l’indépendance avaient tellement tort ? Cet exode massif fait imaginer tous les motifs rassurants qui bouillonnaient chez eux et leurs cercles familiaux pour aller vivre sans embûches dans un monde meilleur. Or, ce n’est pas un secret que parmi la nouvelle génération, nombreux souhaitent, un demi-siècle après, faire de même, y compris beaucoup de nos jeunes brillants universitaires, frais émoulus de grandes facultés, qui hésitent à revenir au pays pour exercer leur habileté professionnelle. Sans jouer à cache-cache avec la vérité, il existe encore une certaine appréhension, car c’est hallucinant de se remémorer le favoritisme et les conditions de vie non attrayantes lézardant l’assurance des cohabitations politiques et professionnelles en précipitant des déconvenues d’emplois professionnels non lucratifs.

Comment ne pas faire allusion à ces mots pleins de ressentiments de “Murder in Paradise” d’un étranger éploré, avec nos sympathies, par le meurtre au pays de son ex-jeune épouse dont le meurtrier court toujours. Que pensent les autorités de sa douloureuse observation à relent satirique, assortie d’une moquerie envers notre Police et son Commissaire ?

Des vérités intangibles nous obligent à ne pas fermer les yeux ni les oreilles au conditionnement d’un triste passé pas trop lointain quand la démocratie s’engonçait dans un favoritisme clanique sans laisser les mérites des diverses contingences sociales se dégager librement, étant bloqués par des interventions politiques pour certaines responsabilités professionnelles. Heureusement que le nouveau Premier ministre, plein de dynamisme, s’y attelle activement et fermement pour déjouer à tout jamais, espérons-le, ces scandales d’injustices révoltants pour que la méritocratie retrouve pleinement tous ses droits. Le pays y sera grandement reconnaissant à Pravind, et malgré ses adversaires aigris et malintentionnés, le soutien vigoureux des citoyens pour ses projets lui semble être déjà acquis.

Dans un autre ordre d’idées, il y a l’urgente nécessité de la création d’un grand Orchestre Symphonique, dans le vrai sens d’une ascension orchestrale et musicale, pour agrémenter sainement et culturellement les loisirs et auréoler avec plus de fierté notre patrimoine culturel et artistique. En fait, sans aucune vanité, ce ne fut qu’après mes pressantes recommandations professionnelles, des lustres déjà, auprès des autorités dirigeantes de ce temps-là, que finalement une école de musique fut instituée pour ensuite devenir, comme j’avais proposé, un Conservatoire digne de ce nom. L’honorable Armoogum Parsuramen, ex-ministre de la Culture, doit certainement se souvenir de cette belle aventure culturelle et artistique.

Hélas, il semble, sans critique méchante envers quiconque, mais plutôt constructive, qu’après une bonne trentaine d’années d’existence de ce conservatoire, un véritable orchestre symphonique, mais non une minable parodie, comme, hélas, on nous présente parfois, se fait toujours attendre, faute, qu’on veuille bien imaginer, d’une direction appropriée et adéquate, pour la formation professionnelle d’instrumentistes par de vrais professeurs compétents.

De même à l’orchestre de la Police (qui n’est pas une fanfare comme souvent maladroitement désigné, mais une harmonie) ses prestations ont périclité, faute encore d’une direction professionnelle d’un vrai Chef d’Orchestre diplômé pour sa défibrillation. Ce serait dramatique de laisser flétrir immanquablement la potentialité de ses instrumentistes par l’absence de direction d’un vrai professionnel qualifié selon les critères officiels requis pour cette responsabilité. Ne serait-il pas dommage de laisser une dégénérescence probable de cet orchestre qui fut toujours, depuis sa création, presque un siècle déjà, la fine fleur de la Police et la fierté du pays ? Espérons qu’on y remédie en conséquence car les différents styles et toutes les finesses des interprétations, doivent au préalable être fignolés et dirigés avec maîtrise par un Bandmaster pleinement formé et qualifié, et non, sans aucun motif irrévérencieux ni pour dauber quiconque, confier cet orchestre à n’importe qui.