DU 1ER AU 8 MARS : Au-delà des tâches laborieuses…

« Femmes des plantations » propose un nouveau regard sur les femmes laboureurs. De moins en moins nombreuses à travailler dans nos champs de cannes, elles sont indéniablement la cheville ouvrière de notre histoire agro-industrielle. Pour les peintres, elles ont souvent fait partie des paysages qu'ils représentaient, mais elles n'ont finalement commencé à constituer un thème de création à part entière qu'assez récemment, paradoxalement à partir du moment où centralisation et mécanisation galopantes aidant, la prise de conscience de la disparition de ce métier s'est développée. Le photographe Patrick Jelin leur rend hommage en leur confiant un objet d'art… Exposition à découvrir à la galerie du Mahatma Gandhi Institute (MGI) du 1er au 8 mars.

Patrick Jelin a réuni des travailleuses agricoles le matin au lever du soleil, aux abords des champs de cannes, pour une séance photos. Il leur a confié un objet d'art, un de ses « technochromes » sphériques réalisés à Maurice, leur proposant d'en faire ce qu'elles voulaient devant l'appareil. Réticentes au départ, ces femmes courageuses plus habituées à transpirer sous le soleil sans compter leurs efforts qu'à prendre la pose, se sont prises au jeu… L'artiste nous raconte en effet que l'atmosphère s'est très vite détendue au cours de ces séances, aboutissant le plus souvent à un vrai moment de joie.

À propos des technochromes qu'il leur confiait, il leur expliquait simplement que ces objets étaient ses créations et le représentaient pour le portrait recherché, un peu comme une signature. Ces objets ont renforcé le lien entre l'artiste et ses modèles de manière à la fois ludique, symbolique et valorisante. Plus souvent portraitiste de musiciens ou de célébrités, Patrick Jelin montre ici qu'il sait aussi photographier des personnes anonymes et leur rendre hommage. « Ces femmes, écrit-il notamment dans une note d'intention, incarnent la fierté mauricienne, la hargne de survivre, la volonté de se battre contre l'adversité, elles sont le symbole de la condition humaine. »

Vivant entre Maurice et Paris depuis 2011, cet artiste est à l'origine un enfant du show-business. Il a fait ses premières armes dans les années 70’ en concevant les pochettes du groupe de rock électronique Heldon, fondé par le musicien-philosophe Richard Pinhas. Quelques décennies plus tard, il demeure aujourd'hui ce grand fan de musique que l'on voit très souvent aux premiers rangs des concerts mauriciens, le plus souvent équipé de son appareil photo. Lui-même harmoniciste, il photographie aussi les artistes avec cette sensibilité musicale spécifique.

L'entière humanité

Patrick Jelin a eu à ses débuts, en 1975, le mérite et la chance d'être l'assistant de ce monument du portrait et de la photographie de mode qu'était Irving Penn. Ce dernier l'a d'ailleurs à l'époque vivement encouragé à se mettre à son compte. Aussi bien introduit dans le milieu artistique parisien, il ne tarde pas à tirer quelques portraits de célébrités, comme Klaus Kinski, Patti Smith, Elton John, les membres du groupe Kraftwerk ou encore le styliste Karl Lagerfeld, le sculpteur César, le comédien Jean Marais… Il signe aussi en 1979 les images du premier coffret de l'opéra rock Starmania. L'année suivante, il passe au live et se lance dans une aventure technologique qui consiste à peindre au laser pour la scénographie et les effets lumières de ces spectacles et pour Johnny Halliday.

À partir des années 80’, Patrick Jelin considère que ses photographies ne se suffisent plus en elles-mêmes, décidant de leur appliquer des manipulations qui allaient bien au-delà des traditionnelles opérations de développement, tirages ou impressions, modifiant alors leur fonction de représentation. Peu à peu, elles deviennent elles-mêmes matière transformable, matériau de création. Il trempe par exemple ses tirages dans l'eau puis, impression numérique aidant, il modifie à volonté la nature des supports sur lesquels ses images se révèlent. Ce qu'il désigne dès lors comme des « technochromes » est imprimé sur toutes sortes de papiers, sur des bâches en plastique, du tissu, etc. Elles sont également retravaillées avec les outils du peintre… le pastel gras, la peinture acrylique ou l'encre de Chine.

« Pour résister à l'érosion, à l'oubli, à la tentation pédagogique, je recharge en couleur, je rehausse les traits, j'accuse le temps : redonner aux masques toute leur puissance, » dit-il à propos de cette démarche. Dans ce monde de l'image où la photographie s'est banalisée, l'artiste la recycle en quelque sorte, lui donne une seconde vie, une nouvelle dimension où son intervention et sa présence se font plus tangibles et visibles… En confiant ces « technochromes » aux « Femmes des plantations » un matin de coupe, Patrick Jelin leur propose un pas de côté, au-delà des tâches laborieuses auxquelles elles sont quotidiennement assignées. Elles s'approprient ces objets d'art, elles jouent avec pour afficher un sentiment, révéler une part de leur personnalité, dire une intention qu'elles choisissent délibérément. Elles affirment simplement leur entière humanité.