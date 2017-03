DU 22 MARS AU 4 AVRIL : L’Atelier Art pour Tous expose ses travaux

L’Atelier Art pour Tous propose une exposition de ces travaux du 22 mars au 4 avril de 10h à 17h (sauf le dimanche et jours fériés). Quant au vernissage de l’exposition, il aura lieu le 21 mars de 18h à 20h30 au Hub Zone industrielle de Phœnix.

GRAND-BAIE LA CROISETTE | Ce 25 mars

L’enseigne Parfois ouvre ses portes

Une marque de vêtements et d’accessoires portugaise, l’enseigne Parfois, créée en 1994 par Manuela Medeiros, s’implante à Maurice. L’enseigne, qui offre des vêtements et accessoires de mode, ouvrira ses portes le 25 mars à Grand-Baie La Croisette. Sur une superficie de 150 m2, le magasin propose une large gamme de sacs, bijoux, écharpes, chaussures et vêtements. À ce jour, 700 boutiques Parfois sont implantées dans une cinquantaine de pays, dont la France et l’Allemagne.