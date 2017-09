DU 25 AU 29 SEPTEMBRE : Maurice accueille la 8e édition d’Origin Africa

Maurice accueillera du 25 au 29 septembre la 8e édition d’Origin Africa, salon professionnel de l’industrie du textile-habillement. L’événement verra la participation de plus d’une centaine d’exposants venant d’Afrique mais aussi d’Europe et d’Asie. Il comprendra deux volets : d’abord une conférence internationale les 25 et 26 septembre à l’hôtel Intercontinental à Balaclava. Des experts internationaux de renom y aborderont les thèmes relatifs à la productivité, à la profitabilité et à la durabilité. Le salon lui-même se tiendra du 27 au 29 septembre au Centre international Swami Vivekananda à Pailles.

Au nombre des pays qui se verront représenter figurent, outre Maurice, l’Afrique du Sud, l’Allemagne, le Botswana, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Inde, l’Italie, l’Ethiopie, les Emirats Arabes Unis, le Kenya, Madagascar, Singapour, la Suisse. Parmi les participants figureront des acheteurs représentants de marques, des fabricants de tissus, des confectionneurs, des forunisseurs de matières premières, d’accessoires, de machines et de systèmes d’exploitation, de même que des agents d’approvisionnement du Royaume Uni, de l’Union européenne, du Canada, de Hong Kong, d’Inde, d’Afrique du Sud et du Kenya.

Plateforme de l’African Cotton and Textile Industries Federation, Origin Africa a pour vocation de promouvoir l’industrie du textile-habillement en Afrique. L’objectif est de regrouper les producteurs des pays africains en vue d’aboutir à un label “Made in Africa”. L’ambition est aussi d’améliorer le commerce parmi les pays du continent. L’intention est de présenter l’Afrique comme un lieu propice aux affaires et une source d’approvisionnement pour le textile mondial et les produits d’habillement.