Du conservationisme

J'avoue avoir un faible pour le conservationisme... Avec un “t” et non un “s”... C'est différent du conservatisme qui se veut quant à lui recroquevillement sur soi-même... Le conservationisme voudrait, en quelque sorte, réhabiliter ce que le passé a fait de mieux...

Je cite souvent l'exemple de l'ouvre-boîte...

Cher ami lecteur, va dans un supermarché et cherche un ouvre-boîte! Je veux parler là de cet instrument basique qu'utilisaient nos aïeux et dont tu ne peux avoir totalement occulté l'existence en ta mémoire ancestrale... Cherche bien, tu vas finir par te rappeler...

Eh bien, tu n'en trouveras pas!

Je veux dire par là, que tu ne parviendras jamais à retrouver le bon vieil ouvre-boîte de ton enfance, que ta main habile de gamin avait pourtant toujours su manoeuvrer avec dextérité!!! Cet ouvre-boîte tout simple, tellement simple qu'il en était increvable, se trouve aujourd'hui tout bonnement... introuvable.

La raison en est évidente, l'ouvre-boîte traditionnel n'offrait aucun intérêt marchand pour une entreprise à caractère commercial... La faible valeur ajoutée, deux ferrailles soudées ensemble, ajoutées à une durabilité de l'objet à toute épreuve, en faisaient assurément l'inverse d'un objet à profitabilité intéressante...

Mais tout de même...

Dès lors, exit l'ouvre-boîte de ma grand-mère!

À partir de là, que s'est-il donc passé? On a préféré lui substituer toutes sortes de succédanés sans intérêt aucun et, surtout, sans efficacité comparable et j'ose le dire, sans âme... Mais évidemment, à forte profitabilité marchande. On te vend ainsi désormais, une version électrifiée faisant tourner la boîte sur elle-même pour l'ouvrir, ou encore plus modestement pour ta bourse, ce fameux ouvre-boîte de m... à clef qui tourne manuellement! Et que tu te verras obligé de racheter chaque année, tant il se déglingue vite...

Sans doute que le système manuel de va-et-vient précédent, de l'ordre de la bonne vieille bielle-manivelle, paraissait antique, pour ne pas dire antédiluvien face à cette inénarrable révolution d'une clé à roulette ou d'un manège coupant électrique du dernier cri!

Il n'empêche... si tu es une personne sensée, tu constateras, et admettras sans peine, de concert avec moi, du moins je l'espère, que rien, non, rien, jamais, ne remplacera ni n'égalera l'ouvre-boîte de nos grands-parents. Dès lors, tu comprendras aisément qu'à vouloir faire mieux que la perfection lorsque celle-ci existe de façon aussi incontestable que manifeste, on tombe vite dans le vice... Le mieux étant, c'est bien connu, l'ennemi du bien! C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne te verras plus proposer que d'horribles "machins" sans poésie et parfaitement stupides, dangereux et sans intelligence aucune, qui ne font guère honneur à notre humanité profonde!

Qu'est-ce donc que "conserver" dans pareil contexte? Et pourquoi vouloir conserver à tout prix ?

Conserver, c'est résister à la facticité de l'inutile, à la mondanité de l'événementiel, au vide de l’innovation technologique en termes de relations humaines, à la toxicité des succédanés d'une pseudo modernité qui dissimule son idiotie profonde et crasse derrière le paravent du progrès!

D'ailleurs, pour en revenir à notre ouvre-boîte, dont tu comprendras aisément que cet instrument sous ma plume se veut tout compte fait, métaphore de la vertu, tu te rappelleras comme moi, qu'étant petit, ta grand-mère ou ton grand-père, comme les miens à l'époque, te demandaient de participer aux travaux de cuisine en te présentant le fameux ouvre-boîte dans la main... Comme un défi relationnel... l'air de dire, « seras-tu assez futé (c'est le cas de le dire) pour pouvoir ouvrir cette malheureuse boîte? »... Et toute une relation pleine d'intelligence, de convivialité et de défis s'ensuivait... qui n'existe plus guère aujourd'hui, tant cette pseudomodernité omniprésente a su créer un gouffre générationnel ...

Le "conservationisme", dans ce contexte, c'est tout simplement cette lucidité ultime et pleine de bon sens qui germe soudainement en notre esprit pourtant fatigué, l'idée que certaines choses, tels les ouvre-boîtes, étaient bien mieux autrefois, et cela, sous tous rapports, financièrement, côté pratique, petitesse, légèreté, efficacité, esthétique, j'en passe et des meilleures...

Entendons-nous bien, j'entends déjà ta critique... Il ne s'agit pas là d'un passéisme réactionnaire et ventripotent, car sous de nombreux angles et dans de nombreux domaines, force est de constater que nous avons sans doute progressé... bien que ce concept soit des plus relatifs qui soit si l'on se convainc que l'humanité était sans doute plus heureuse jadis qu'aujourd'hui où elle cultive chaque jour sa propre anxiété en ne progressant aucunement sur les plans spirituels.

Chaque jour l'Homme s'éloigne un peu plus de son bonheur pour se fourvoyer dans l'idée médiocre de sa simple satisfaction, le mot est lâché... Satisfaction qui n'est au bonheur véritable que la supercherie la plus flagrante... Autant dire l'exact opposé!

L'idée qu'en fait, notre monde, sous couvert de technologie, a indubitablement régressé d'intelligence sur de nombreux plans... Et que tenter une résistance, quand bien même infime, à la facticité et l'artificialité du changement, est désormais devenu un acte paradoxal de résistance ultime!

C'est pourquoi le Conservateur, se réveillant un beau jour, s'aperçoit soudainement qu'il est en fait devenu un être révolutionnaire!

Qu'on se le dise.