DUTY FREE SHOPS : Des biscuits en prélude au contrat d’Airway Coffee

Le contrat décroché par la société Rum and Sugar— dont l’une des directrices est une des filles de la Speaker, Maya Hanoomanjee— auprès de la Mauritius Duty Free Paradise Ltd, responsable des boutiques Duty Free au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, fait actuellement jaser. Le contrat porte sur la fourniture de biscuits vendus dans les rayons des boutiques hors taxes de l’aéroport depuis la fin de l’année dernière. Toutefois, ce qui intrigue davantage est que l’adresse de l’enseigne Rum and Sugar, qui a été incorporée en juillet de l’année dernière, correspond à celle de la résidence de la Speaker de l’Assemblée nationale à Flic-en-Flac. D’aucuns affirment que ce contrat d’approvisionnement en biscuits passé par la Mauritius Duty Free Paradise Ltd n’est qu’un premier pas vers une présence plus soutenue de Rum and Sugar de la famille Hanoomanjee dans l’enceinte du nouveau terminal de l’aéroport international.

Des indications préliminaires vont dans le sens que Rum and Sugar ambitionnerait de remplacer l’Airway Coffee de Nandanee Soornack, proche partenaire d’affaires de Navin Ramgoolam, au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport. Avec les démêlés entre Airway Coffee, Airports of Mauritius Limited (AML) et Airport Terminal Operations Limited (ATOL), les contrats pour la gestion des restaurants à l’aéroport devront être réalloués. Dès lors, un intérêt soutenu est venu de Rum and Sugar. Le contrat d’approvisionnement de biscuits aux boutiques hors taxes pourrait peser de tout son poids dans la balance lors de l’attribution de ces contrats. Des sources proches de l’entourage de Maya Hanoomanjee rejettent ces allégations comme « étant farfelues dans la conjoncture ».

Toutefois, les bruits causés autour de l’octroi de ce contrat de fourniture de biscuits aux boutiques hors taxes, jadis sous le double contrôle de Rakesh Gooljaury et de Nandanee Soornack sous le Prime Ministership de Navin Ramgoolam, suscitent un véritable embarras pour la Speaker de l’Assemblée nationale et pour la direction de la Mauritius Duty Free Paradise Ltd. Des sources autorisées s’interrogent sur les circonstances dans lesquelles ce contrat a été alloué à une société qui ne détient aucun Track Record en la matière, vu qu’elle n’a été incorporée qu’en juillet de l’année dernière, littéralement à la veille de la signature du contrat.

La fille de la Speaker de l’Assemblée nationale, qui siège sur le conseil d’administration de Rum and Sugar, est installée en Grande-Bretagne selon des sources proches de la famille. Des questions se posent sur les contacts de la direction de la Mauritius Duty Free Paradise Ltd, dont le Chief Executive Officer est Rakesh Rughoobeer. D’autant que l’adresse des fournisseurs des biscuits n’est autre que celle de la résidence de la Speaker de l’Assemblée nationale à Flic-en-Flac. Les démarches doivent encore être entreprises s’agissant du débarquement de ces cargaisons de biscuits et des dispositions de la Food Act à être scrupuleusement suivies par les douaniers de la Mauritius Revenue Authority.

Cette affaire d’approvisionnement en biscuits Duty Free ne constitue pas la première fois que Maya Hanoomanjee, présentée comme étant très proche du Premier ministre et leader du MSM, Pravind Jugnauth, se trouve au centre de controverses depuis l’avènement du gouvernement de l’Alliance Lepep le 10 décembre 2014. La nomination de son autre fille à la tête de la State Property Development Company Ltd avait fait froncer les sourcils de plus d’un sur l’échiquier politique. Elle se trouve actuellement en lice pour d’importantes fonctions à la tête de Landscope Ltd, avec Gérard Sanspeur, Senior Adviser de Pravind Jugnauth, en tant que Chairperson…