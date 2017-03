D.Y PATIL MEDICAL COLLEGE : Des employés sans salaire depuis quatre mois

Une quinzaine d'employés du D.Y Patil Medical College sont sans salaire depuis quatre mois. Une dizaine d'entre eux ont retenu les services de Me Arun Bhinda. Dans un courriel du 8 mars adressé au directeur de l'institution médicale, l’avocat demande à cette dernière « de faire le nécessaire pour rétablir cette injustice ». Comme cela n’a rien donné, Me Arun Bhinda a alors écrit hier au Permanent Secretary (PS) du ministère du Travail et des Relations industrielles. Il réclame une réunion tripartite afin que les salaires impayés soient remboursés. Les choses devront, selon lui, « bouger dans le bon sens » après une première prise de contact avec le PS R.P. Nowbuth.