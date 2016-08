D.Y PATIL MEDICAL COLLEGE : L’insoutenable attente des diplômés

Après de longs mois d’attente, 26 anciens étudiants, aujourd’hui des médecins généralistes, du défunt D.Y Patil Medical College, ont entamé depuis mai dernier un post graduate diploma (top-up course) au sein de l’University of Technology of Mauritius (UTM) pour valider le diplôme de spécialiste que le Medical Council (MC) a refusé de reconnaître. Ils se disent néanmoins rongés d’inquiétude, car après la partie théorique du top-up course, ils attendent toujours le volet pratique (clinical). Pis encore : l’UTM ne figure ni sur la première liste hautement controversée du MC ni sur la deuxième liste des universités de médecine. Ils se demandent ainsi s’ils ne risquent pas de se retrouver à la case départ.

En effet, après s’être retrouvés sans aucune perspective après trois ans d’études au sein de l’institut D.Y Patil qui était pourtant reconnu par la Tertiary Education Commission (TEC) et affiliée à l’UTM, ils ont été depuis mai dernier forcés de retourner vers la même institution, soit l’UTM pour un top-up course.

Le post graduate diploma est dispensé par l’UTM pour une période de 6 mois (théorie) et d’un an et demi (théorie et pratique). Cela en vue d’être reconnus comme spécialistes par le MC.

Cette décision, pour rappel, a été préconisée après qu’une équipe de l’Impérial College de Londres, dirigée par le Pr Ricky Banarsee, était venue à Maurice en août 2015, sur l’approbation du Conseil des ministres. Cette équipe devait évaluer le niveau des médecins pour voir si le diplôme du D.Y Patil pouvait être validé. Selon eux, l’Impérial College est allé plus loin dans l’exercice d’évaluation, car ils ont eu droit à des examens approndis contrairement à ce qui leur avait été annoncé.

Profonde inquiétude

Le rapport préliminaire du Pr Banarsee avait recommandé que ces médecins généralistes soient réévalués par «extraordinary Post-Graduate Medical Committee » et qu’un certificat de fin d’études leur soit remis. Rapport préliminaire dont les principaux concernés se plaignent de n’avoir jamais vu la couleur.

Faute de choix, et à supposer qu’ils optent pour le post graduate diploma comme préconisé par ladite équipe de l’Impérial College de Londres, ils ne sont pas pour autant rassurés. Rencontrés récemment, ces généralistes ne dissimulent pas qu’ils vivent dans une inquiétude constante et profonde, car ils ont le sentiment d’avancer à tâtons. Après que les autorités ont utilisé toutes sortes de stratagèmes pour faire traîner leur dossier, ces médecins généralistes exerçant actuellement sous supervision dans des hôpitaux publics, craignent une fois de plus que leur compétence ne soit pas reconnue. Pour cause : depuis trois mois, ils attendent toujours le volet pratique indispensable avant que le MC ne les reconnaisse en tant que spécialistes. Car tant qu’ils n’auront pas pratiqué, ils ne pourront prétendre à l’enregistrement auprès du MC.

Ils soulignent qu’ils ne comprennent pas comment et pourquoi ils devront être attachés auprès d’un consultant in charge dans un hôpital public pour être officiellement reconnus comme spécialistes, puisqu’ils travaillent déjà depuis 2013 dans leur domaine respectif auprès d’un consultant sous l’International Monitoring Committee qui comprend le MC, le ministère de la Santé et l’UTM.

Pour en revenir au top-up course, ils ajoutent qu’ils ne bénéficient d’aucune permission de leurs employeurs pour se rendre aux cours deux fois par semaine à l’UTM. « Ce n’est qu’une fois mon service terminé que je me hâte d’aller aux cours», témoigne un médecin dont le sentiment d’insécurité grandit de jour en jour. Et cela, alors même, rappellent-ils, qu’il s’agit là d’une décision officielle prise par les ministères de l’Education et de la Santé. En effet, cela fait suite à une réunion à laquelle ont assisté les ministres Leela Devin Dookun, Anil Gayan et l’Attorney General Ravi Yerrigadoo, des membres du MC et les responsables de l’UTM en avril dernier.

Par contre, ce qui inquiète davantage ces diplômés du D.Y Patil, c’est que l’UTM ne figure ni sur la première liste hautement controversée du MC, ni sur la deuxième liste. Ils se demandent, par conséquent, si ce n’est pas une cause perdue d’avance. « Kifer personn pa tann la voix bann étudiants? Kifer personn pas pren nu au serieux? We are afraid of being taken back to square one! » Pour eux, il est clair qu’ils sont des malheureuses victimes de conflits politiques « qui ont pris naissance sous l’ancien régime travailliste et qui perdurent sous le nouveau ».

Pourront-ils seulement se faire enregistrer en tant que spécialistes après leur top-up course à l’UTM ? se demandent-ils. D’où leur appel de détresse au Premier ministre, Sir Anerood Jugnauth, pour régler ce contentieux qui dure depuis bien trop longtemps et qui a pour conséquence que leur carrière reste en suspens .