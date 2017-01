E-GOVERNANCE ACADEMY : Création d'une plateforme régionale à Maurice

Une délégation de l’eGovernance Academy (eGA) d’Estonie est à Maurice depuis lundi afin d’accompagner les cadres mauriciens aussi bien que les représentants des pays membres de la Commission de l’océan Indien (COI) à la mise en place d'une académie semblable à Maurice, et ce suivant un protocole d’accord signé avec le gouvernement mauricien en septembre 2015.

L'objectif de cette coopération est de fournir une assistance technique et de mener des activités pour le renforcement des capacités avec l'expertise de l'académie estonienne sur la gouvernance numérique dont bénéficieront les pays membres de la COI. Plusieurs aspects de ce projet seront discutés, dont l'élaboration des programmes d'études, le transfert des connaissances, la formation des formateurs et la mise en œuvre d’un observatoire des TIC dans la région.

La COI finance la mise en œuvre de ce partenariat et les modalités de la mise en place de cette académie sont évoquées lors des sessions de travail qui se tiennent à l’hôtel Voilà, à Bagatelle. « Au vu de l’expertise de l’Estonie dans le domaine de la gouvernance numérique, d’une part, étant classé 22e au niveau mondial dans le classement établi par les Nations Unies, et le positionnement de Maurice d’autre part comme leader au niveau du continent africain sur ce même classement (58e mondial), notre pays peut jouer un rôle moteur dans la région afin de promouvoir l’émergence d’une plateforme robuste, efficace et fiable au niveau de l'e-Gouvernance », a souligné le ministre des TIC, Etienne Sinatambou, à l'ouverture des sessions de travail. Il précise que le choix de Maurice d’abriter un centre régional pour promouvoir cette discipline a pour but d’améliorer la qualité de vie des citoyens à travers les technologies innovantes en offrant des services gouvernementaux personnalisés et efficaces.

La signature d'un protocole d'accord a été conclue à Tallinn, en Estonie, entre le ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation et l’eGovernance academy d’Estonie le 30 septembre 2015 dans le cadre d'une mission privé-public comprenant des représentants de la COI.