EAU-COULÉE - AGRESSION D'UNE QUINQUAGÉNAIRE : Jean Warner Benito Monvoisin passe aux aveux

Un vol a pris une tournure dramatique hier après-midi rue Charles Renaud, à Eau-Coulée. Koosmawtee Ramtohul, la propriétaire du commerce Bon Voisin, a été violemment agressée au couteau par un voleur alors qu'elle était seule dans sa boutique. Le même jour, la brigade criminelle a procédé à l'arrestation de Jean Warner Benito Monvoisin, un habitant de Floréal de 25 ans, qui est ensuite passé aux aveux.

Une agression à l'arme blanche a failli coûter la vie à Koosmawtee Ramtohul, une habitante d'Eau-Coulée âgée de 58 ans et plus connue sous le nom de Mila. Les premiers recoupements d'informations auprès de sources policières indiquent qu'un vol serait à l'origine de l'agression. Les faits se sont déroulés aux alentours de 11h hier. À ce moment, Mila Ramtohul était seule dans son commerce, la boutique Bon Voisin, située rue Charles Renaud, à côté du supermarché Ah-Yee. D'habitude, son mari et elle gèrent ensemble la boutique, mais ce jour-là, ce dernier s'était rendu dans leur plantation, indique un proche de la victime. Les circonstances exactes dans lesquelles la quinquagénaire a été agressée sont pour l'heure inconnues, celle-ci n'ayant pas encore été en mesure de donner sa version des faits à la police.

L'alerte a été donnée à 11h20 lorsqu'un membre du public a contacté le 999 après avoir trouvé Mila Ramtohul gisant sur le sol et saignant abondamment devant son commerce. Des policiers du poste d'Eau-Coulée devaient alors se rendre sur les lieux pour un premier constat. D'après Subash, le frère de la quinquagénaire, ce serait la même personne ayant contacté la police qui l'a informé. « Quelqu'un m'a contacté à partir du cellulaire de Mila pour me dire ce qui s'était passé. Je suppose qu'il a trouvé le téléphone de ma sœur et a composé le dernier numéro qui s'affichait. Quand je suis arrivé, la police était déjà sur place. » Au moment de son arrivée, Mila Ramtohul pouvait à peine parler. « Les policiers lui avaient demandé de ne pas bouger et de ne pas faire d'efforts en attendant l'arrivé du Samu. » La victime avait été poignardée sur plusieurs parties du corps, notamment au niveau des reins et du cou. Conduite à la clinique Darné, elle a dû subir une intervention chirurgicale. Son état de santé inspire cependant encore de vives inquiétudes.

Cela fait environ 25 ans que Mila Ramtohul gère ce commerce, mais c'est la première fois qu'elle est victime d'un tel incident. Son frère explique : « La boutique est équipée de caméras de surveillance, mais vu que Mila n'avait rencontré aucun problème jusqu'à présent, elle ne prenait plus la peine de les brancher. » Ce qui n'a toutefois pas empêché les enquêteurs de procéder à l'arrestation d'un suspect le même jour. Vers 23h30, un dénommé Jean Warner Benito Monvoisin a en effet été appréhendé. Cet habitant de Cité L'Oiseaux, Floréal, âgé de 25 ans, a été interrogé et n'a pas tardé à passer aux aveux. Un couteau a été saisi comme pièce à conviction.

À l'heure où nous mettions sous presse, le jeune homme devait comparaître devant le tribunal de Curepipe sous la charge provisoire de tentative de meurtre. D'après une source policière, après avoir agressé sa victime, le malfrat n'a eu le temps d'emporter qu'une légère somme d'argent. L'enquête a été placée sous la supervision du chef inspecteur Omrawoo.