EAU ET ÉLECTRICITÉ : L’APEC craint le pire pour 2017

L’Association pour la protection de l’environnement et des consommateurs (APEC) dit craindre le pire pour les secteurs de l’eau et de l’électricité cette année. Son président, Suttyhudeo Tengur, a adressé une lettre ouverte en ce sens au ministre des Utilités publiques, Ivan Collendavelloo, où il lui fait part de ses craintes et de certaines propositions, qui devraient aider les autorités à mieux gérer ces deux secteurs.

Selon Suttyhudeo Tengur, « les coupures drastiques dans la fourniture d’eau depuis plus de 20 mois représentent la plus importante doléance de la population mauricienne (...) Certaines régions de l’île sont pratiquement à sec en raison de ces coupures, que les habitants qualifient de sauvages. La CWA est incapable de gérer ce problème en raison d’une certaine incompétence au niveau de la direction de cet organisme. » Pourtant, le niveau d’eau dans les principaux réservoirs du pays « n’est pas aussi dramatique », ajoute le président de l’APEC. « On s’interroge donc sur la pertinence de ces coupures fréquentes à travers l’île. Servent-elles à économiser l’eau ? Certainement pas, car dès que la fourniture est rétablie, le gaspillage reprend », lâche-t-il.

Hormis le secteur de l’eau, l’électricité constitue également une « crainte » pour Suttyhudeo Tengur. « Si le gouvernement a cédé à la pression de lobbies en mettant fin au projet CTPower, il est important qu’il trouve des mesures alternatives afin d’éviter un “black-out” dans le pays dans un proche avenir », fait ressortir le président de l’APEC. Dans cette optique, il suggère au gouvernement de venir de l’avant avec une subvention « assez substantielle » aux résidents pour l’installation de panneaux solaires, tout comme cela se fait pour les projets de chauffe-eau solaire. « Les deux retombées majeures de cette mesure surviennent sur l’environnement de notre pays, qui sera mieux protégé grâce à l’exploitation de l’énergie renouvelable. Ensuite, il y aura une retombée économique pour tous », indique-t-il. « La facture d’importation du fioul lourd pour faire tourner les centrales thermiques sera allégée et représentera une grande économie en termes de devises étrangères. » Suttyhudeo Tengur qualifie cette démarche de « développement participatif » financé par l’État et la population.