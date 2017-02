EAU : L’effet Carlos s’estompe dans les réservoirs

Les pluies qui avaient accompagné le passage de la forte tempête tropicale Carlos il y a une douzaine de jours n’auront pas permis à la Central Water Authority (CWA) de sortir de la situation d’urgence. Les grandes pluies d’été se faisant toujours attendre, le mot d’ordre reste toujours la prudence au niveau de la consommation d’eau à travers le pays. Et pour cause : les derniers relevés effectués au niveau des différents réservoirs hier matin par la Water Resources Unit du ministère des Utilités publiques indiquent que dans l’ensemble, le niveau d’eau accuse un déficit de 13 points par rapport à pareille date l’année dernière. Hier matin, le stockage en eau disponible était de 51,8 millions de mètres cubes, soit 66,9% de la capacité des réservoirs, contre 80,3% au 16 février 2016.

Le fait le plus inquiétant demeure la situation du réservoir de Mare-aux-Vacoas, le plus important de Maurice, qui accuse un retard d’au moins 20% à récupérer par rapport à l’année dernière. En cette fin de semaine, ce réservoir, dont la capacité est de 25,89 millions de mètres cubes, est rempli à 65,9%, soit 17,1 millions de mètres cubes d’eau. L’année dernière, le niveau avait en effet déjà atteint 87%, soit nettement au-dessus de la barre des 20 millions de mètres cubes d’eau. Comme le démontre le tableau plus loin, Piton-du-Milieu est déjà rempli à 100%, La Nicolière à 94,3% et Mare-Longue à 80,4%.

D’autre part, avec le passage de Carlos, la production des nappes phréatiques est dans la fourchette de 75% à 100%. En début de semaine, la situation dans les différents aquifères après le passage des pluies de Carlos est la suivante :

Nord : au-dessous de la moyenne avec des apports à un taux marginal de 3,9% à Poudre-D’Or et de 6,6% à Morcellement St-André

Est : au-dessus de la moyenne avec des apports de 31,7% à Bel-Air Caroline et de 38,7% à Belle-Rose/Clémencia

Plateau Central : au-dessus de la moyenne, soit un apport additionnel de 60,5% à La Marie et de 41,6% à Rose-Belle

Sud : au-dessous de la moyenne malgré un apport de 26,8% à Trois-Boutiques

Ouest : “Slighthy Below Average” avec 10,8% de plus à Beaux-Songes.