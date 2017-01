ÉBÈNE—LE 1ER JANVIER: Un fonctionnaire suspecté d’avoir tué sa compagne

Geneviève Jugurnuth, 44 ans, a été retrouvée morte dimanche soir au domicile de son compagnon, avec qui elle vivait, à Résidence E12, Route du Persil, Ébène. Une charge provisoire de meurtre a été retenue contre le fonctionnaire au tribunal de Rose-Hill.

En état d’ébriété, Satrajeet Dulbhujun, 58 ans, s’était lui-même rendu au Criminal Investigation Division (CID) de Rose-Hill le 1er janvier aux alentours de 21h30 pour rapporter la mort de sa compagne, Geneviève Jugurnuth, 44 ans. Les enquêteurs l’ont immédiatement arrêté. Ils se sont ensuite rendus au domicile de ce Chief Surveyor du ministère des Terres et du Logement, où ils ont découvert le corps de Geneviève Jugurnuth. L’autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin a attribué le décès de la victime à un œdème pulmonaire. Le médecin a également relevé des blessures autour de l’œil gauche.

Selon nos informations, lors de l’interrogatoire, le suspect a nié toutes les accusations portées contre lui. Satrajeet Dulbhujun a déclaré que sa compagne aurait fait une « chute fatale dans le salon » plus tôt et qu’il avait tenté en vain de la sauver. Il a comparu devant le tribunal de Rose-Hill sous une charge provisoire de meurtre. La police ayant objecté à sa remise en liberté, il a été conduit en cellule. Satrajeet Dulbhujun recomparaîtra en cour de Rose-Hill.

Interrogé ce matin, un ancien fonctionnaire, qui avait travaillé avec le Chief Surveyor pendant de longues années, s'est dit « choqué » d’apprendre ce qui est advenu à son ancien chef hiérarchique. « Je les voyais souvent ensemble, marchant main dans la main. Sa compagne, Geneviève, était aux petits soins pour lui. Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? » se demande cet ancien fonctionnaire.

Pour leur part, les proches de la victime considèrent que Satrajeet Dulbhujun était « très nerveux » et « devenait agressif » à l’égard de Geneviève après quelques verres. Un proche de cette dernière soutient même que la victime était une « femme battue », ce que l'enquête devra toutefois encore déterminer.