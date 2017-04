… À frôler les bagnoles les yeux comme des têtes d’épingle. Oui Zaz, mais ici à Maurice, c’est Ébène la nuit, cette forêt de bêton qui ne dort jamais. La vie trépidante au bureau ne s’arrête pas. On travaille de huit heures au lendemain à une heure du matin. On dort à peine. On doit revenir à l’heure pour présenter le rapport. Y a-t-il vraiment un lendemain ? On ne sait plus. La notion du temps s’efface lorsqu’il y a toujours à faire, à produire. On veut plus et mieux. La carrière du jeune se dessine malgré la pression exercée par des effaroucheurs d’oiseaux. Est-on à l’usine ? Oui. Il s’agit d’une autre usine. L’usine des cols blancs. Jeunes gens travaillez puisque vous avez la force qu’il faut. Où irez-vous après tout ? Il faudra retourner au bercail puisqu’il n’y a pas mieux. Vous êtes condamnés à accepter votre sort. Ne dites pas que vous êtes fatigués car on vous jettera dans le panier des inefficaces et on dira que vous n’êtes pas committed. Le DEADline approche et la mort de votre personne aussi. Vous avez tellement produit que vous avez un peu oublié ce que c’était que d’être un être humain. Vous êtes robotisés, chosifiés. Des sentiments ? Vous n’avez pas le temps pour cela. Il faut se doper d’objectivités pour se montrer à la hauteur et satisfaire le « Big boss ». Une personne vraiment productive doit pouvoir mettre des priorités et remettre à plus tard sa vie, la vraie.

Le travailleur efficace doit rester focalisé… sur le fait d’être efficace. Tous les employés jouent un rôle dans le succès d’une boîte. Travaillez, partagez, videz-vous et contribuez au succès collectif. Collectif vous dites ? Oui, c’est ce qu’on dit. Tiens donc !

Éblouis par la nuit à coups de lumière ‘mortelle’ Faut-il aimer la vie ou la regarder juste passer?

Tout est loin d’être nuancé… en 2017 !