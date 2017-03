ÉCHAUFFOURÉE AU MARCHÉ DE CUREPIPE : Un boutiquier coupable d’agression avec circonstances aggravantes

Un boutiquier du marché de Curepipe a été reconnu coupable d’agression avec circonstances aggravantes. Il avait assené des coups de batte de baseball à un boucher au cours d'une bagarre survenue le 27 avril 2011.

La magistrate Meenakshi Bhogun, siégeant en cour de Curepipe, a rendu un verdict de culpabilité à l'encontre d'un boutiquier. Lors d'une bagarre survenue au marché de Curepipe, le boutiquier avait assené des coups à un individu à l'aide d'une batte de baseball. La victime, qui opère comme boucher au marché de Curepipe, s'en était sorti avec un bras fracturé.

Alors que le délit avait été commis en avril 2011, la charge a été logée en 2013 et le procès du boutiquier a été pris sur le fond quatre ans après, soit le 23 février 2017. Selon les détails de l’enquête, dans la matinée du 27 avril 2011, le boucher travaillait au marché de Curepipe lorsqu’il a été informé qu’une bagarre avait éclaté entre le boutiquier et des membres de sa famille, qui gèrent une boutique à quelques mètres de celle de l’accusé.

Allant s’enquérir de la situation, le boucher avait vu le boutiquier s’en prendre à ces proches et avait appris de l’un d’eux qu'il avait agressé son oncle et sa nièce. Le boucher avait alors tenté d’obtenir des explications du boutiquier. Mais ce dernier, dans un accès de colère, s’est acharné sur lui avec une batte de baseball. Essayant de parer les attaques, il avait reçu un violent coup, lui fracturant le bras droit. La victime a soutenu avoir subi des opérations chirurgicales pour sa blessure et qu’elle n’avait pu travailler pendant six mois.

Pour sa défense, le boutiquier a rejeté la faute sur les proches de la victime, affirmant que ce sont eux qui auraient commencé les hostilités en saccageant son commerce. Il a soutenu que la nièce de la victime avait par la suite fait croire qu’elle avait été agressée, faisant accourir la victime avec un gourdin pour lui donner une correction. Le boutiquier, selon ses dires, n'aurait que riposté pour se défendre. Toutefois, la magistrate a tranché en faveur de la victime, accordant plus de crédit à sa version des évènements. La magistrate a souligné que la victime s’était fracturée le bras ce jour-là, démontrant que le boutiquier était armé alors qu’aucune preuve n’avait été présentée pour en dire de même de la victime.