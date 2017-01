ÉCHIQUIER POLITIQUE-PRESTATION DE SERMENT : Pravind Jugnauth, 5e Premier ministre en poste

La journée de samedi a vu une nette accélération dans les procédures de mise à exécution du deal Papa/Piti pour le Prime Ministership entre sir Anerood et Pravind Jugnauth, ce dernier devenant ainsi le 5e Premier ministre de l’île Maurice indépendante. Ainsi, ce matin, l’Outgoing Prime Minister, sir Anerood Jugnauth, a soumis sa démission en tant que tel ainsi que celle de son gouvernement à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim. Le Prime Minister-In-Waiting et leader du MSM, Pravind Jugnauth, s’est, lui, vu confier la mission de former un nouveau gouvernement, la cérémonie de prestation de serment étant confirmée pour cet après-midi à 15h au Sir Harilall Vaghjee Hall. Ce matin, très peu d’indications officielles ont filtré quant à la composition du premier conseil des ministres sous Pravind Jugnauth, même s’il est confirmé que sir Anerood Jugnauth fera partie du gouvernement avec le titre de Mentor Minister. Ces nouveaux arrangements au niveau du gouvernement sont contestés par l’opposition parlementaire, qui s’est réunie en fin de matinée à la Committee Room de l’hôtel du gouvernement, où l’aspect constitutionnel de la démission du Premier ministre sera soulevée par le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, alors que Rezistans & Alternativ envisage un « Constitutional Challenge » de ce « coup d’Etat de palais », vu une éventuelle transgression de l'article 60 (2) de la Constitution, définissant la Tenure of Office of Ministers (voir détails plus loin).

À la mi-journée, rares étaient les détails confirmés au sujet de cet exercice de Changing of Polical Guard à l’hôtel du gouvernement de Ministerial Musical Chair. Jusqu’ici, le Front Bench du gouvernement devra être constitué de Pravind Jugnauth, avec le portefeuille de Premier ministre, d’Ivan Collendavelloo en tant que Deputy Prime Minister, sir Anerood Jugnauth avec le titre de Mentor Minister, une nouveauté dans le lexique politique mauricien, avec comme responsabilités les dossiers des Affaires intérieures, de la Défense, des Chagos et de la Commission électorale, Showkutally Soodhun fermant pour sa part le cortège des Senior Ministers.

Pour ce qui est de la nomination des ministres, Pravind Jugnauth prévoyait d’entamer la série d’annonces personnelles aux principaux concernés qu’en fin de matinée, soit après avoir reçu sa lettre de nomination en tant que Premier ministre des mains de la présidente de la République. Le suspense est toujours de mise quant à celui qui sera désigné en tant que ministre des Finances pour succéder à Pravind Jugnauth. Il existe des possibilités que ce dernier garde le portefeuille des Finances et de l’Économie. Mais à ce matin, rien n’était encore sûr, alors que les Outgoing Ministers ou encore des Backbenchers ministrables étaient encore dans l’attente de cet appel téléphonique du Premier ministre leur confirmant leur nomination ou encore leurs nouvelles responsabilités ministérielles.

Pour la cérémonie d’installation du nouveau gouvernement, les autorités prévoient la Full Regalia avec parade de membres de la Special Mobile Force, soit une haie d’honneur et General Salute pour les VVIP de l’État. Avec la cérémonie se déroulant au Sir Harilall Vaghjee Hall, la présidente de la République est attendue à 14h56 devant l’hôtel du gouvernement, et ce en vue de la prestation de serment des ministres, dont Pravind Jugnauth en tant que nouveau PM.



RÉACTIONS

Jack Bizlall : « Je me réserve le droit de contester la décision de la présidente »

Dans une lettre en date d'hier à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, l'activiste social Jack Bizlall dit réserver son droit de contester la décision de celle-ci de nommer Pravind Jugnauth en tant que Premier ministre. « Being given that you are condoning all these actions, and considering that A. Jugnauth may have acted anti-constitutionally in the light of Section 1 of our Constitution; and that you yourself may be acting unconstitutionally in the light of Sections Section 28 (1); 31 (1), 58 (1), and specifically Section 64 (3) and Section 65 of the Constitution; I give you notice of my ever preserved right to contest your decision if you happen to appoint P. Jugnauth PM, and A. Jugnauth Minister of any government that may be proposed to you by P. Jugnauth. »

En effet, Jack Bizlall estime que sir Anerood Jugnauth a « usurpé les pouvoirs » de la présidente en désignant son fils comme son successeur. « I also humbly requested you to advise the Prime Minister, Mr. A. Jugnauth, NOT to usurp your powers under Section 59 of the Constitution, by making statements that when he will resign from his office as Prime Minister, to allow his son P. Jugnauth to take over. Such act should be your prerogative in “your own deliberate judgment” and is NOT his », écrit-il. « This is NOT bearable », insiste-t-il.

GSEU-Radhakrishna Sadien : « Qu’importe qui devient Premier ministre »

« Il est vrai que notre système parlementaire s’inspire du système westminstérien. À cet effet, la présidence de la République désigne comme Premier ministre le leader du parti politique qui commande la majorité à l’Assemblée nationale. Cependant, dans le cas de cette passation de pouvoir du père sir Anerood Jugnauth à son fils Pravind, l’on peut légitimement s’interroger sur la moralité d’une telle démarche.

Quoi qu’il en soit, le pays doit aller de l’avant, d’autant que nous avons de très gros dossiers déjà en suspens. En tant que syndicalistes, nous estimons que les amendements aux lois du travail, la création d’emploi et, au niveau de la fonction publique, le Public Service Bill, sont des priorités. Qu’importe qui devient Premier ministre. L’essentiel pour nous syndicalistes et pour la population en général, c’est qu’il y ait une amélioration de la qualité de la vie des Mauriciens. Et tout cela ne peut se faire sans une certaine stabilité politique que nous appelons de tous nos vœux. »

Rashid Imrith (GGSU) : « Ces partis politiques traditionnels se concentrent sur le poste de PM »

« Le poste de Premier ministre est tout simplement en train de changer de titulaire. Rien ne change dans l’orientation économique du pays, par exemple. Aucun des partis politiques traditionnels, qui se positionnent actuellement pour le poste de PM, ne présente une alternative au présent système. En revanche, ce qui intéresse la population, c’est de savoir comment le gouvernement se propose d’apporter des solutions concrètes à nos problèmes urgents comme l’augmentation grandissante du coût de la vie, le chômage et les investissements étrangers directs, entre autres. Ces partis politiques traditionnels se concentrent sur le poste de PM, mais ignorent les vrais problèmes affectant la population. Aujourd’hui, Maurice a un électorat informé et intelligent. Maurice a besoin d’un projet de société digne d’un pays moderne et connecté qui viserait à améliorer sa qualité de vie, à faire reculer le chômage et à réaliser un développement durable. »

CTSP-Jane Ragoo : « Est-ce que Pravind Jugnauth continuera à être à l’écoute ? »

« La grande question qui se pose est celle-ci : en quoi est-ce que cela profite aux travailleurs ? Surtout aux travailleurs du secteur privé, les laissés-pour-compte de notre économie. Peu importe qui occupe le fauteuil du Premier ministre. Est-ce une personne qui prend en considération les demandes des travailleurs ? Depuis que ce gouvernement est au pouvoir, il y a eu beaucoup de promesses, mais peu d’actions. Certes, Pravind Jugnauth nous a rencontrés dans le cadre de la recherche d’une solution dans le cas d’Apollo Bramwell. Il a été à notre écoute. Le monde syndical a de grands défis à relever. Pravind Jugnauth continuera-t-il à être à l’écoute de ces milliers de travailleurs du secteur privé qui continuent à souffrir en silence, n’ayant pas de voix ? Nous l’espérons, car d’ici deux à trois ans, ce sont ces travailleurs-là qui jugeront, en grande majorité, de sa volonté et sa sincérité à apporter des solutions concrètes à leurs problèmes quotidiens. »

Lindsey Collen (Lalit) : « Un moment dangereux pour le pays »

« Cette situation ne nous étonne pas. Déjà, pendant la campagne électorale de 2014, nous avions imaginé ce scénario. Car sir Anerood Jugnauth était là pour chapeauter l’alliance. C’est un événement qui était sans doute prévu plus tôt, mais les affaires judiciaires de Pravind Jugnauth ont bouleversé les plans. Selon nous, la démission du PMSD du gouvernement a précipité les choses. Sir Anerood Jugnauth a sans doute voulu éviter deux remaniements, soit un maintenant et un autre après l’accession de son fils au poste de Premier ministre.

C’est une démission à la Lee Kuan Yew. C’est d’ailleurs du système singapourien que vient le concept de Mentor Minister. Techniquement parlant, le système Westminstérien prévoit que celui qui commande la majorité est le Premier ministre. Toujours est-il que nous sommes dans un moment d'instabilité politique. Selon nous, le MSM aurait dû réunir ses partenaires, soit le ML et l’OPR, ainsi que les membres de son parti, pour faire un choix officiel de Premier ministre. D’ailleurs, nous avons maintes fois critiqué le système Westminstérien. Nous sommes en faveur que l’Assemblée choisisse un Premier ministre après les élections.

D’autre part, l’opposition également est dans l’instabilité. Le Ptr est encore en lambeaux, le MMM est au plus bas de son histoire et quant au PMSD, on ne sait toujours pas quelles sont les vraies raisons de son départ du gouvernement. Tout ce que cette opposition a trouvé a été de critiquer le deal “papa-piti”, alors qu’il y a tant de choses à reprocher à ce gouvernement. Ce que fait l’opposition est un peu enfantin. Est-ce que cela veut dire que quelqu’un dont le père est politicien ne peut faire de politique ? Et ceux qui tiennent ce langage sont eux-mêmes issus de dynasties politiques.

Pour nous, le gouvernement n’est pas faible en termes de majorité, mais en termes de vision. Notamment pour relancer la production et la création d’emplois. Nous sommes dans un flou total avec, d’une part, un gouvernement faible en termes de vision et, d’autre part, une opposition forte en terme numérique, mais faible politiquement. C’est un moment dangereux pour le pays. Nous sommes dans une situation de crise, sans momentum pour avancer.

Concernant la possibilité d’une démission en bloc de l’opposition, ce serait intéressant seulement si les partis avaient un projet constitutionnel pour empêcher ce genre de situation à l’avenir. Si c’est pour recommencer la même chose, cela ne vaut pas la peine. N’oublions pas que le MMM était sorti vainqueur des élections de 1976 mais que Seewoosagur Ramgoolam est devenu Premier ministre par la suite, uniquement parce qu’il avait fait alliance avec le PMSD. »

Atma Shanto (FTU) : « La démocratie en otage »

« Nous considérons que c’est très grave que SAJ ait pris seul la décision de passer le pouvoir à son fils. Il n’a pas pris en considération la démocratie. C’est un “hijacking” de la liberté et de la démocratie. Selon nous, il aurait fallu passer par un référendum pour savoir ce que pense le peuple et si le peuple accepte Pravind Jugnauth comme Premier ministre. Il ne faut pas nous contenter de regarder la Constitution. La moralité, la démocratie et la liberté comptent aussi dans la manière de diriger un pays.

C’est une situation très grave que connaît le pays. Il faut une mobilisation générale pour renverser une situation dictatoriale instaurée par cette action. Un changement aussi important à la tête de l’État ne peut relever de la décision d’une seule personne ou d’un seul parti politique. »



STATE HOUSE : Sir Anerood et Pravind Jugnauth se succèdent ce matin

Ce matin, le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, a comme prévu présenté sa lettre de démission en tant que Premier ministre de Maurice à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim. Peu après son départ, c'était au tour de Pravind Jugnauth d’arriver à la State House pour recevoir les lettres de nomination des mains de la présidente.

Le Premier ministre sortant est arrivé à Réduit à 9h précises et s’est immédiatement dirigé vers le salon privé de la présidente, où il a présenté ses lettres de démission avant de signer le livre d’honneur. Sir Anerood Jugnauth est ressorti une dizaine de minutes plus tard et se dirigeait rapidement vers la sortie quand il a été arrêté par les journalistes. Après une brève hésitation, il a reconnu qu’il se sentait soulagé. « La fonction de Premier ministre est un poste de grandes responsabilités. Se enn gran fardo. Bizin konn sarye li. Mo espere ki monn konn sarye li. Aster inn ler pou mo donn plas a bann zenn », a expliqué SAJ, qui a affirmé avoir le « sens du devoir accompli » malgré les critiques de l’opposition.

Sir Anerood Jugnauth a en outre fait état de sa satisfaction d’avoir « toujours servi le pays de manière honnête », précisant : « Mo satisfaksion, se ki monn touzour servi le pei honetman, dan lintere pei e dan lintere sa nasion-la. » Répondant à une question sur la manière dont il compte servir le pays « autrement », comme il l’avait déclaré lors de son message à la nation samedi soir, le Premier ministre sortant a soutenu qu’on le saura « tanto kan mo pou pret serman ».

Invité à dire s’il compte désormais consacrer plus de temps à ses petits-enfants, sir Anerood Jugnauth a affirmé qu’il « n’a plus à s’occuper de ses petits-enfants », ajoutant : « Ils sont tous grands, ils sont à l’université ou ils travaillaient déjà. Mo pena ti zanfan pou okipe, a mwin ki mo adopte », a lancé SAJ sur le ton de la plaisanterie.

Pravind « très serein »

Peu après 9h30, Pravind Jugnauth est arrivé à Réduit à bord de sa voiture de fonction de ministre des Finances. Il s’est immédiatement dirigé vers le salon présidentiel pour une rencontre d’une vingtaine de minutes avec la présidente. Il en est ressorti avec une enveloppe blanche qui devait contenir la « letter of appointment » en tant que nouveau Premier ministre du pays après la démission de son père une demie heure plus tôt. « Mo tre serin. Se enn gran responsabilite kinn donn moi. Nou pou bizin met nou o travay de maintenan. » À une question de la presse, Pravind Jugnauth a précisé ne pas encore avoir investi les fonctions ministérielles et qu'il sera un « full fledge Premier ministre » lorsqu’il aura prêté serment cet après-midi. La cérémonie est prévue pour 15h au Sir Harilall Vaghjee Hall, à Port-Louis.

À une autre question, Pravind Jugnauth a indiqué que la liste des ministres a déjà été communiquée à la présidente pour le démarrage des procédures. Il n’a toutefois donné aucune indication sur la constitution de son cabinet. S’agissant des éventuels mécontentements que pourrait causer son choix de ministres, Pravind Jugnauth a affirmé ne « pa kapav dir » pour le moment. Il souhaite toutefois disposer d’une « équipe qui travaille dans la solidarité parce qu’il y a de grands défis à relever ». Il poursuit : « La population attend beaucoup de nous. Elle a mis sa confiance dans l’Alliance Lepep. Nou ena trwa-zan. Nou ena enn gro travay. Nou pou montre nou a la oter konfians ki la popilasion inn plase dan nou. Se enn gran responsabilite. » Par ailleurs, Pravind Jugnauth a observé qu’il y a pas mal de choses à compléter à son bureau. Invité à commenter la réaction de l’opposition, il a lancé : « Lopozision so rol sa, so lopinion. »