ÉCHIQUIER POLITIQUE : Tout un tissu de mensonges de Pravind Jugnauth, a déclaré XLD 

Le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, qualifie les propos tenus par le leader du MSM et ministre des Finances au sujet des tractations au sujet de la Prosecution Commission de « tissu de mensonges ». C’est ce qu’il a déclaré au Mauricien dans une réaction après le point de presse animé par Pravind Jugnauth, avec à ses côtés Showkutally Soodhun, Leela Devi Dookun et Stéphane Toussaint au QG du MSM, le Sun Trust.

« It’s all but a tissue of lies. C’est ce que je peux dire. Et s’il fallait une preuve de la paranoïa qui s’est emparée de ceux qui sont au gouvernement, la voilà. Je maintiens que je n’ai pas rencontré Navin Ramgoolam à ce sujet quoiqu’en dise le leader du MSM. Je compte revenir avec des faits au sujet des dessous de la Prosecution Commission après les fêtes de fin d’année. Mo pou rakont tou pou démontré ki zot pe eskamot la vérité », a soutenu l’ancien Deputy Prime Minister, devenu depuis une semaine déjà le nouveau leader de l’opposition à l’Assemblée nationale.

De ce fait, même si du côté de l’hôtel du gouvernement et du MSM, l’on fait comprendre en cette fin d’année que le dossier de l’amendement à la section 72 de la Constitution et du Prosecution Commission Bill a été renvoyé aux calendes grecques, faute d’une majorité de trois quarts à l’Assemblée nationale, tout semble indiquer que la nouvelle année politique devrait débuter avec en toile de fond cette tentative de mise sous l’éteignoir des pouvoirs du Directeur des Poursuites publiques. C’est du moins ce qui découle de la déclaration du leader de l’opposition, qui sait de quoi il parle vu qu’il avait assuré la présidence du comité interministériel constitué pour se pencher sur la première ébauche controversée du Prosecution Commission Bill.

D’ailleurs, comme révélé dans l’édition du Mauricien du vendredi 16 décembre, la première mouture en discussions du Prosecution Commission Bill avait octroyé au Premier ministre le pouvoir de nommer les trois anciens juges de la Prosecution Commission si dans un délai d’un mois, la Judicial and Legal Service Commission (JLSC) ne parvenait pas à confirmer le choix des anciens juges de la Cour suprême pour siéger sur cette nouvelle instance (voir fac-similé des extraits du projet de loi plus loin).

Finalement, le comité ministériel devait parvenir à un compromis au sujet de la nomination des membres de la Prosecution Commission avec le délai imparti à la Judicial and Legal Service Commission passant d’un à trois mois et la mise sur pied d’un Appointment Committee, comprenant la président de la république, le Premier ministre et le leader de l’opposition pour prendre la relève de la JLSC après le délai de trois mois.

Un autre aspect de la controverse porte sur les effets rétroactifs pour la mise en vigueur des dispositions des amendements à la section 72 de la Constitution par rapport au Directeur des Poursuites Publiques et du Prosecution Commission Bill. Dans un premier temps, il avait été question d’un délai de 24 mois. Mais suite aux observations de l’ancien Deputy Prime Minister et leader du PMSD, cette proposition initiale ne fut pas retenue et encore moins les 30 mois d’un autre ministre avec les rangs du MSM affirmant que la période de 36 mois émane de l’actuel leader de l’opposition.

D’autre part, avec la décision de Ramalingum Maistry, président du PMSD, qui a pris la décision de ne pas suivre son leader dans les rangs de l’opposition et rester à son poste de Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA), l’exécutif des bleus se réunit cet après-midi en vue de nommer un nouveau président. Le leader du PMSD aura également l’occasion de brosser un tableau des événements politiques survenus depuis le week-end du 17/18 décembre et de commenter l’actualité de ces derniers jours tout en balisant les actions futures du PMSD dans l’opposition.