ECHOES OF THE STAGE : Notes enchanteresses

L’Audi Zentrum à Réduit a vibré aux sons de la musique classique et du chant lyrique, le vendredi 13 janvier. Le concert Echoes of the stage a offert un très beau spectacle à la bonne foule qui y a assisté. Sur scène, le pianiste Paul Wilmot et les chanteurs Véronique Zuël, Jean-Michel Ringadoo et Katrin Caine.

Tenu à l’Audi Zentrum, Echoes of the stage a accueilli quelque 300 personnes. Une salle comble et un public connaisseur qui ont aidé à créer une bonne atmosphère et à stimuler les sens. Sur scène, la synergie entre le pianiste et les chanteurs était palpable.

Le programme était alléchant pour les amateurs. Les œuvres de Frédéric Chopin, Giuseppe Verdi, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Salvatore Cardillo, Carl Zeller, Franz Lehar et Giacomo Puccini, pour ne citer que ces compositeurs, ont été repris avec talent par le pianiste Paul Wilmot et les chanteurs lyriques Véronique Zuël, Katrin Caine et Jean-Michel Ringadoo. Un savant mélange concocté par la petite équipe qui a eu le mérite de captiver un public acquis à sa cause.

En scène pour lancer les hostilités, Paul Wilmot au piano a visité la Polonaise “Héroïque” de Frédéric Chopin. Une interprétation musicale parfaitement maîtrisée du pianiste anglo-américain, qui a donné le ton de cette soirée. Sa prestation a été chaleureusement applaudie.

Place ensuite à Véronique Zuël dans sa belle robe noire. En quelques minutes, accompagnée par Paul Wilmot au piano, elle a laissé apprécier tout son savoir-faire vocal sur Vocalise de Serguei Rachmaninov.

Katrin Caine a conquis le public avec sa belle interprétation de Auf dem Wasser zu singen de Franz Schubert. Une performance majestueuse accentuée par un superbe jeu de regards. Quant au seul ténor du concert, sa divine interprétation d’Ideale de Francesco Paolo Tosti a émerveillé le public, surtout lorsqu’il est allé chercher des notes très hautes, comme l’exige le morceau.

Les solos au piano et les airs d’opéra se sont succédé pendant une heure et trente minutes, régalant un public connaisseur, qui a pu apprécier la dextérité du pianiste et les performances vocales des interprètes.