ÉCLIPSE ANNULAIRE DU 1ER SEPTEMBRE : Le phénomène qui a marqué plus d'un 

C'était un must. Se déplacer en nombre pour s'acheter des lunettes vendues par le Rajiv Gandhi Science Center (RGSC) en vue d'admirer l'éclipse annulaire, phénomène astronomique assez rare qui ne se reproduira que dans 200 ans. Entre émotion et déception au RGSC où quelque 5000 personnes s'étaient rendues, jeudi.

Ils étaient donc nombreux, petits et grands, à avoir fait le déplacement jusqu'au centre Rajiv Gandhi pour se procurer les précieuses lunettes vendues à Rs 50 l'unité ou encore pour admirer d'encore plus près la lune éclipsant le soleil à travers les trois télescopes mis à la disposition du public. Mais il a fallu faire preuve de patience au soleil pendant de longues heures pour y arriver. Les moins patients ont préféré laisser tomber le choix du télescope.

Le matin, une tout aussi longue queue s'était dessinée en face avant l'ouverture du centre. Mavis Latchman, 64 ans, est arrivée devant le portail à 9h30 après avoir quitté son domicile à 8h. "Le trafic y était dense et la queue interminable. C'est à 11h45 que j'ai pu acheter les lunettes qui se vendaient à une paire par famille. Je suis ravie. C'est un moment qu'aucun être vivant n'avait vécu sur terre. Je passe la journée à Bell Village pour suivre l'évolution", raconte-t-elle, pétillante.

Deborah, 27 ans, et Ravi, 30 ans, ne sont pas en reste. Arrivés peu avant midi, ces deux amis n'ont pu avoir de lunettes. Ne voulant donc pas rater le spectacle, ils s'approchent gentiment de Mavis pourlui emprunter ses lunettes et profiter du spectacle. Cette dernière accepte non sans déclarer sur le ton de la plaisanterie "Pas cokin mo lunettes." En effet, le partage entre inconnus était de rigueur d'autant que les officiers avaient plus tôt recommandé aux membres d'une famille de se partager les lunettes en raison de la limite du stock. Les employés du Rajiv Gandhi Center sillonnaient la cour en vue de prêter des lunettes afin qu'un maximum de spectateurs puissent en profiter.

Parmi les visiteurs, des personnaliéts, dont la ministre de l'Éducation Leela Devi Dookun et Lady Sarojini Jugnauth. Celle-ci affirme à la presse : "On vient voir ce qu'offre la nature. Ce n'est pas un spectacle donné tous les jours. C'est du jamais vu et ce sera mémorable."

L'artiste Anil Beeputh trouvait déplorable que les ateliers à l'intérieur du centre soient payants, donc restreints. "Il aurait fallu des ateliers sur l'éclipse, des tables rondes autour des superstitions et les mythologies autrefois y associées ou encore des sketchs un peu partout dans la cour pour mettre en exergue ce phénomène. Des thématiques auraient pu de même être développées notamment de par les chansons associées à l'éclipse telles que le Dark Side Of The Moon de Pink Floyd", dit-il, déçu que l'évènement ne fut pas mieux organisé.

À 12h15, lorsque le disque du soleil fut éclipsé à plus de 90%, le ciel s'assombrit légèrement et la température chuta, mais le soleil reprit très vite ses droits.

Pour rappel, il s'agissait de la 12e éclipse du 21e siècle visible de 12h27 à 15h44 dans notre île, à La Réunion, à Madagascar et en Afrique Centrale.