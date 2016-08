ÉCLIPSE SOLAIRE : Craintes au primaire, sensibilisation à l’astronomie au secondaire

À Maurice, jeudi de 12 h 27 à 15 h 44, le ciel va s’obscurcir, donnant l’impression qu’on est à l’aube. À 14 h 13 précisément, le soleil sera tel un croissant de lune, visible à 10 %. Les Mauriciens, tout comme les voisins réunionnais, seront aux premières loges cette année pour observer l’éclipse solaire. Un phénomène astronomique unique dans la région et qu’attendent fébrilement les scientifiques. Mais dans les milieux scolaires, les opinions divergent quant à laisser l’école ouverte ou non ce jour-là. Au primaire, des syndicats avancent l’argument « mesure de précaution dans l’intérêt des enfants » pour demander la fermeture tandis que nombre de collèges feront de cet événement une expérience pédagogique sur l’astronomie et ont acheté des lunettes de protection recommandées.

Depuis quelques jours, les Mauriciens s’intéressent davantage à ce phénomène astronomique qui sera visible chez nous ce jeudi. De quoi s’agit-il en fait ? D’abord, une éclipse solaire (ou plus exactement une occultation solaire) se produit lorsque la lune se place devant le soleil, occultant totalement ou partiellement l’image du soleil depuis la terre. Cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle lune, quand le soleil et la lune sont en conjonction par rapport à la terre. Les éclipses totales de soleil à un endroit donné de la terre sont des événements très rares et de courte durée (pas plus de huit minutes).

Bien qu’il s’en produise sur terre au moins une tous les six mois, en moyenne l’ombre de la lune repasse seulement tous les 370 ans au même endroit à la surface terrestre. La prochaine fois à Maurice sera en 2386. Une éclipse totale solaire est un phénomène naturel spectaculaire et de nombreuses personnes envisagent de voyager pour assister à ce type d’événement. On les appelle des « chasseurs d’éclipses ». Cette éclipse sera totale à La Réunion et c’est ainsi qu’un nombre de scientifiques, d’amateurs d’astronomie et aussi beaucoup de touristes sont chez nos voisins en ce moment pour cet événement exceptionnel.

À Maurice ce jeudi, précisément de 12 h 28 à 15 h 45, la lune passera devant le soleil, cachant jusqu’à 95 % du disque solaire. À 14 h 13 le soleil ne sera visible qu’à 10 %, ressemblant alors à un croissant. À son maximum, cette éclipse solaire sera de 88,8 % à Port-Louis et de 90 % à Surinam (voir plus loin l’infographie et le tableau indiquant l’heure et le % de la diminution du soleil dans différentes régions du pays).

Le ministère de l’Éducation s’est intéressé de près à ce phénomène astronomique et a organisé durant les vacances d’août, avec l’assistance du Rajiv Gandhi Science Centre et d’autres professionnels, des ateliers de travail à l’intention des profs du primaire et du secondaire sur ce sujet. Il y avait au moins un représentant de chaque établissement à ces briefings. En outre, le ministère affirme avoir informé par correspondance tous les chefs d’établissement des dangers que cela représente si une personne observe l’éclipse à l’œil nu et a indiqué par là même toutes les précautions à prendre. Le Rajiv Gandhi Science Centre ne cesse de le répéter depuis ces dix derniers jours à mesure que se rapproche le jour de l’événement : sans protection des yeux, son observation peut causer d’importantes lésions ophtalmologiques (voir les précautions à prendre plus loin).

Des syndicats du primaire, cependant, trouvent « insuffisantes » les mesures de précautions recommandées par le ministère de l’Éducation et de leur avis il serait plus prudent que les enfants ne soient pas à l’école ce jour-là. La Government Teachers Union demande ouvertement la fermeture des établissements tandis que la Mauritius Head Teachers Union demande au ministère « to take appropriate action ». « Le ministère lui-même reconnaît qu’il y a risque de cécité permanente si on regarde directement le soleil. We should be wise before the event and not after the event », soutient le président de la MHTA.

Malgré les appréhensions émises par ces syndicats, un grand nombre d’écoles primaires et secondaires sont enthousiastes pour observer ce phénomène astronomique et ont passé des commandes de lunettes de protection auprès du Rajiv Gandhi Science Centre à Bell-Village. « Quelque 13 000 lunettes ont été commandées par des écoles primaires et secondaires et ont déjà été livrées », nous dit un responsable de ce centre scientifique. « Nous avons passé d’autres commandes pour les membres du public qui viendront chez nous pour suivre cette éclipse », ajoute-t-il.

Le Club astronomique du Collège Royal de Port-Louis se prépare à l’événement depuis longtemps et a commandé 600 lunettes. La direction a prévu un programme pédagogique particulier lié à cet événement jeudi de 13 heures à 14 h 30 à l’intention de l’ensemble de l’école… « C’est un événement à ne pas rater. Notre génération et même nos enfants ne pourront revoir cela de sitôt. En tant que prof de matière scientifique je pense que c’est une belle occasion pour sensibiliser les jeunes à l’astronomie et surtout donner le maximum d’informations sur ce phénomène. Il n’y a rien de sorcier par rapport à l’éclipse et il y a une explication scientifique à donner. Nous avons mis en place tout le dispositif nécessaire pour permettre aux élèves de faire les observations en toute sécurité », dit Ally Yearoo, prof de physique et responsable du club astronomique de l’école. « C’est par manque d’informations que nos aînés ont cru à certaines superstitions autour de l’éclipse. Aujourd’hui ce n’est plus pareil car nous sommes dans l’ère de l’information et des nouvelles technologies de communication et nous avons le devoir et la responsabilité en tant que profs de vulgariser l’information aux jeunes », soutient Ally Yearoo. En effet, dans des époques reculées, mais aussi dans certaines cultures actuelles, perdurent certaines croyances selon lesquelles l’éclipse pourrait porter malheur. Par manque d’explications, certaines personnes ne comprennent pas comment le soleil disparaît soudainement au cours de la journée.

Pour permettre aux Mauriciens d’observer ce phénomène, des télescopes équipés de filtres solaires spéciaux seront installés au Rajiv Gandhi Science Centre à Bell-Village de 12 h 15 à 15 h 15. Des dispositions ont aussi été prises par la Mauritius Astronomical Society sur la plage de Flic-en-Flac. « C’est un phénomène naturel et cette éclipse peut être observée en toute sécurité si on suit les consignes données. D’ailleurs il ne faut jamais observer directement le soleil à l’œil nu », souligne Ricaud Auckbur, président de la Mauritius Astronomical Society. Ce dernier sera parmi une dizaine d’amateurs d’astronomie qui feront le déplacement à La Réunion pour suivre cette éclipse solaire totale dans l’île.HT

Les précautions à prendre

— En aucun cas, regarder le soleil à l’œil nu même lorsqu’il n’y a pas d’éclipse. Se munir de lunettes spéciales de protection complètement opaques à la lumière normale.

— Effectuer un temps de pause pendant vos observations afin de reposer les yeux.

— En aucun cas le soleil ne doit être observé avec des instruments d’optique (jumelles, appareil photographique…) ni avec des moyens de protection de fortune, comme des verres fumés, les films radiologiques ou de simples lunettes de soleil dont la faculté de protection est très insuffisante.

— Les personnes ne disposant pas d’équipement de protection adapté ne doivent pas observer l’éclipse.



Équipement sans coût et à la portée de tous

Pour les personnes ne disposant pas de lunettes spéciales ou qui ne pourront pas se rendre aux deux points d’observations prévus pour le grand public, la Mauritius Astronomical Society propose un outil très simple et réalisé en une fraction de seconde. Il s’agit de la Pinhole camera : prendre un carton ou du bristol de dimension A4 ; faire un trou au milieu de la feuille au moyen d’une aiguille à coudre ou avec un pin et ensuite placer le carton face au soleil tout en regardant le sol ; on verra une tache blanche partiellement couverte et au fur et à mesure de la progression de l’éclipse, la tache blanche diminuera et à 14 h 13 lorsque le soleil sera au minimum il ressemblera à un croissant lunaire.