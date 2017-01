ÉCOLE FAMILIALE DE L’OUEST-PASCALINE AMMAÏS : « On implique la communauté et les parents »

Fondée en 2008, à Pierrefonds, Bambous, l’École familiale de l’Ouest encadre les jeunes de 14 à 18 ans de la région de l’Ouest et leur offre une éducation structurée, tout en impliquant les parents et les enfants. Pour cette nouvelle année, un des projets phares de cette institution est de mettre en place un atelier de musique, de danse et de théâtre afin d’éveiller le talent de ses adhérents.

Pascaline Ammaïs, assistante directrice de l’École familiale de l’Ouest, relate que ce projet a été mis en place par la Medine Dry Mixed. Située dans un premier temps dans les locaux aménagés par la Fondation de Médine, la Maison familiale rurale de l’Ouest a été délocalisée en 2008 à Bambous avant d’opter en 2013 pour le nom d’École familiale de l’Ouest. Sa mission première consiste à encadrer les jeunes non scolarisés de cette région du pays, ce qui représente une soixantaine d’adhérents.

Située dans la cour de l’église St Sauveur, l’École familiale de l’Ouest s’est vue offrir l’an dernier un laboratoire multimédia remis par la MCB Forward Foundation. « Il n’y a pas beaucoup d’écoles, d’Ong dans la région de Bambous, qui offrent à des jeunes de 14 à 18 ans une éducation structurée sur trois niveaux », indique Pascaline Ammaïs. « Les bénéficiaires sont accueillis à l’École familiale dès qu’ils ont 14 ans et on s’applique à leur enseigner à lire et à écrire. À partir de 16 ans, ces mêmes jeunes entrent en stage dans l’hôtellerie, le domaine de la mécanique, de la coiffure. On les initie à faire des visites dans des entreprises et dans des hôtels de manière à les encadrer dans leur choix de métier futur. Dans cette optique, Beachcomber a accepté de les encadrer à travers le projet Employabilité Jeunes. »

Un des attraits de l’École familiale de l’Ouest, note Pascaline Ammaïs, est « d’impliquer la communauté et les parents ». Beaucoup de progrès ont été constatés au niveau du travail scolaire de ces jeunes avec des retombées également positives auprès des familles. « Un psychologue et un travailleur social viennent encadrer les élèves car la plupart sortent d’un échec scolaire ou sont dans des familles à difficulté. Le travailleur social rend visite à l’élève à son domicile en compagnie de ses parents. De cette manière, l’École familiale de l’Ouest aide chaque élève à s’intégrer », relate Pascaline Ammaïs.

L’autre particularité de cette école est qu’elle permet à ses élèves d’apprendre des matières classiques par le biais du laboratoire multimédia. Un outil pédagogique à travers lequel les élèves parviennent à mémoriser plus vite. « Avec la technologie, l’écran tactile, l’élève trouve facilement ses repères », constate Pascaline Ammaïs. « Il est aussi encadré par des éducateurs, des enseignants. Même les “slows learners” parviennent à travailler à leur rythme. »

Une des préoccupations est de toujours trouver des financements auprès des entreprises privées. « Avec les nouvelles lois du CSR, 50% vont dans les fonds du gouvernement et les 50% restants pour les Ong, et cela dépendant des fondations. On a besoin de fonds pour encadrer ces jeunes et veiller à leur épanouissement et à leur bien-être. Notre budget annuel tourne autour de Rs 1 M pour pouvoir encadrer ces 60 jeunes. » Pour Pascaline Ammaïs, ces élèves en échec scolaire méritent de bénéficier d’une deuxième chance.