ÉCOLE SAINTE FAMILLE : Réapprendre la force des rêves aux enfants de Bois Marchand

Aujourd’hui, ils aspirent à une carrière professionnelle, à une vie de famille stable, et parlent de l’avenir. Mais ces rêves leur avaient été amputés par le système éducatif classique auquel ils n’ont jamais pu s’adapter. Pris en charge dans le cadre de l’accompagnement pédagogique de l’École Saint Famille, ces jeunes de Bois Marchand et des régions avoisinantes sont convaincus de pouvoir sortir de l’exclusion.

“Ici, quand nous ne comprenons pas quelque chose, les enseignants ne nous crient pas dessus, mais nous expliquent à nouveau”, confie Isabelle, 15 ans. Assise au premier rang dans une classe comportant une vingtaine d’élèves, elle veut devenir instructrice de Zumba.

À travers une éducation davantage pédagogique, l’École Sainte Famille de Bois Marchand offre aux jeunes comme elle une deuxième chance. La plupart d’entre eux sont issus de ce village situé dans la périphérie de la capitale; les autres viennent des régions alentour, comme Montagne Longue, Arsenal, Terre Rouge. Ces jeunes n’ont pu s’adapter au système académique mis en place dans d’autres institutions. C’est donc à l’École Sainte Famille qu’ils réapprennent à rêver et à travailler en vue d’un meilleur avenir.

Selena sera médecin.

Selena, 13 ans, souhaite devenir médecin. Yieldy et Stephanie veulent exercer comme coiffeuses et ouvrir leurs propres salons. Béatrice vise à devenir pâtissière. Selon ses camarades de classe, Nicolas est l’un des meilleurs mécaniciens qu’ils connaissent. “Il répare très bien les bicyclettes”, lance Cedric, en jetant un regard rieur sur son ami, qui s’appuie timidement au mur de cette classe de niveau 3. Vêtu de l’uniforme de l’École Sainte Famille, une chemise blanche et un pantalon gros bleu impeccablement repassés, Cedric veut suivre le même chemin que ses oncles, en devenant policier.

Plusieurs facteurs auront entravé l’éducation reçue par ces jeunes. La pauvreté, le manque d’attention, un environnement où cohabitent précarité et drogue. Nombre de leurs camarades ont été pris dans les mailles de la drogue synthétique, qui ravage le pays et surtout les régions laissées à elles-mêmes. “Mwa mo pou dir, mwa : ena tro boukou ladrog”, balance l’un des élèves, sous l’approbation de ses camarades.

Chanter contre la drogue.

Afin de prévenir au maximum les risques que leurs étudiants ne tombent dans ce piège, l’École Sainte Famille a mis en œuvre un programme qui comporte des activités non-académiques. Ainsi, les après-midi, confie Ketty Jeetun, enseignante, des classes de sports, de danse, de chant et d’Art and Craft sont dispensées. “Nous avons des jeunes qui savent très bien jouer de la musique et danser. Nous préparons actuellement un spectacle pour l’indépendance où se mêleront des danses de diverses origines, indiennes, africaines, américaines.”

Pour les encourager à venir à l’école, un repas est offert aux élèves. À l’instar du dhall-pita au menu de ce midi. Des associations viennent en aide à l’École Sainte Famille en fournissant des vivres. Du pain est reçu tous les matins de la boulangerie de Pamplemousses, des boîtes de thon de l’entreprise Prince Tuna et, chaque lundi, les élèves recevront également un fruit. À 11h30, un représentant du Panier du Cœur entre dans le bureau de Ketty Jeetun et dépose une boîte. Cette association de retraités de la MCB pourvoit l’établissement en provisions.

Oublier les colères.

Les dispositions sont donc prises afin d’offrir aux élèves un encadrement des plus complets. Ce qui plaît le plus aux élèves, c’est l’attention que leur portent les enseignants. À l’instar de Queensy Édouard et Justine Marengo, la plupart des enseignants de l’École Sainte Famille habitent Bois Marchand ou les environs. Ils peuvent mieux comprendre les réalités auxquelles sont confrontés les jeunes. “Ar zot, nou bliye nou bann sousi, nou bliye nou bann koler”, confie Isabelle, ancienne élève d’un collège d’État à Rivière du Rempart. “Nous sommes déjà habitués aux enseignantes. Elles nous parlent et nous aident à ne pas nous sentir seuls. Elles sont attentionnées.” Même s’il arrive que des disputes surviennent entre les élèves, ce n’est rien comparé aux rixes qui éclatent dans les autres collèges. Ici, les problèmes se règlent verbalement.

En travaillant d’après des thèmes, les enseignants parviennent à éduquer leurs élèves. Le thème de ce moment est l’indépendance. “Il y a des élèves qui sortent des collèges et viennent ici en ne sachant pas écrire. Nous les aidons à progresser. Pour l’indépendance, nous avons prévu que les élèves lisent un poème. Nous leur avons remis des textes et ils ont tous pu les lire. Ils savent également écrire et faire les mathématiques. Nous avons juste eu besoin de les comprendre. Chaque enfant est doté d’un potentiel”, affirme Ketty Jeetun.

Demain.

Des entreprises des environs et des hôtels proposent des formations à des jeunes. S’ils suivent rigoureusement les apprentissages, ces jeunes peuvent se voir proposer un emploi. Cependant, nuance Ketty Jeetun, certains parents n’épaulent pas assez leurs enfants et ne les encouragent pas suffisamment. Ce qui met en péril leur avenir.

“Nous avons un élève de 17 ans qui souhaitait participer à une formation dispensée par un hôtel. Pour cela, il fallait qu’un de ses parents l’accompagne, vu qu’il n’est pas majeur. Sa mère étant un usager de drogue, elle a confié cette responsabilité à sa fille. Mais le jour de la rencontre, aucune d’elles n’a voulu accompagner l’élève. Et nous n’avons rien pu faire car il avait besoin de quelqu’un qui puisse prendre sa responsabilité.”

Pour l’heure, l’élève profite de sa passion qu’est le dessin. Tous disent de lui qu’il peut dessiner n’importe qui, moyennant un bout de papier et de quoi gribouiller. Une passion qui l’anime depuis qu’il est tout petit. “J'espère un jour pouvoir devenir électricien et y mêler ma passion pour le dessin.”