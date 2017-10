ÉCOLE TECHNIQUE ST JOSEPH : Vaincre l'exclusion à travers un métier

Ils sont une quarantaine d'élèves de 13 à 17 ans à être inscrits à l'école technique St Joseph de Beau-Bassin/ Rose-Hill afin d'apprendre la menuiserie et la ferronnerie. Ces adolescents, qui ont échoué au CPE et à la Form II, ont vu en ces cours une manière de se sortir de l'exclusion et de mieux s'armer pour préparer l'avenir. Pour autant, l'école technique St Joseph a besoin de fonds pour continuer à dispenser ces cours, raison pour laquelle son responsable, Jean François Provence, lance un appel « à tous ceux qui veulent aider » son établissement. « Il nous faut Rs 2,5 millions pour opérer mais nous ne demandons pas autant. Nous avons juste besoin d'une aide afin de permettre à ces élèves de s'épanouir à travers un métier. »

Warren Célérine, Michael Latreille, Abdullah Mootoosamy et Axel Calou ont les yeux rivés sur leur bout de bois à essayer de trouver des formes pour une idée de meuble. Leur enseignant, Richard Françoise, leur explique les rudiments de l'art de sculpter du bois et de l'attention qu'ils doivent porter sur chacune de leurs œuvres. Ces jeunes semblent heureux dans cet univers qui, selon les dires du jeune Axel Calou, les sied parfaitement. « J'ai arrêté l'école en Form II. Je n'arrivais plus à assimiler toutes ces matières. Quand j'entends qu'il y a des élèves qui ont étudié ici et qui sont devenus de grandes personnes en ayant un job important, cela me réconforte et me pousse à m'appliquer davantage. » Idée rejointe par Tyron Utile, 14 ans, qui trouve que s'il s'applique bien, il pourra faire de la menuiserie son métier. « Lekol ti difisil. Mai la, li pli korek. »

La même ambiance prévaut dans la salle voisine, où des adolescents s'appliquent à la soudure. Ces étincelles qui jaillissent du travail de soudure sur lequel un des élèves s'applique représentent pour chacun d'eux l'espoir d'obtenir un jour un emploi. Emmanuel Vilbrum et Samuel Hertogs voudraient d'ailleurs déjà être sur le marché du travail et prouver qu'eux aussi ont du talent. Pour Georges Arokeum, l'approche du travail manuel permet aux jeunes de développer leurs talents. De plus, dit-il, « les jeunes ne se sentent pas exclus ».

Deuxième chance

Jean Philippe Provence parle de deuxième chance : « Ce sont des enfants qui ont eu du mal à s'intégrer au cursus d'un système académique. Ici, ils parviennent à s'adapter facilement car on leur apprend un métier qui, plus tard, deviendra leur gagne-pain. Nous accueillons des adolescents qui ont été exclus du système et dont les familles sont de condition modeste et n'arrivent pas vraiment à joindre les deux bouts. » Pour les aider dans leur mission, Jean Philippe Provence explique qu'ils ont besoin de l'aide de la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill, mais qu'il y a malgré tout encore des dépenses, notamment pour l'administration de l'école ainsi que les frais d'ateliers de ferronnerie et de menuiserie. « On demande aux parents une contribution minime, soit de Rs 800 par mois, mais cela ne suffit pas. »

Jean Philippe Provence précise que des moniteurs (MQA Registered Trainer) accompagnent les élèves dans leur formation et se chargent d'éduquer les recalés du CPE, du prévocationnel et du secondaire. « Nous offrons des cours en ferronnerie et en menuiserie mais nous abordons aussi d'autres sujets, comme la pratique, la théorie, le dessin technique, les mathématiques et l'anglais. On aborde aussi les maux de la société qui affectent nos jeunes. Nous parlons ainsi notamment avec eux de la sexualité, qui est l'éducation à la vie. On aimerait avoir un psychologue car, pour nous, l'épanouissement moral d'un enfant est primordial, surtout que la plupart d'entre eux viennent de milieux défavorisés. » L'avantage d'étudier à l'école technique St Joseph, fait ressortir Jean Philippe Provence, est que les élèves peuvent aussi se distinguer. « Nous avons eu des résultats au-dessus des espérances, notamment un élève qui est aujourd'hui à la tête de Courts et un autre en charge de l'informatique pour une entreprise. »