ÉCONOMIE - ESTIMATIONS OFFICIELLES PUBLIÉES HIER : Croissance de 3,6% en 2016 et anticipation de 3,8% en 2017

Le taux de croissance de l'économie mauricienne en 2016 s'élèverait à 3,6% (aux prix de base), comparativement à 3% en 2015. C'est ce qu'indiquent les dernières prévisions rendues publiques hier par Statistics Mauritius. Celle-ci anticipe pour l'année prochaine un taux de 3,8% et s'attend à une reprise dans le secteur de la construction (+7%) en tenant compte de la mise en œuvre des divers projets d'investissement public annoncés dans le Budget 2016/2017 et de l'exécution de gros projets privés qui ont été retardés cette année.

Statistics Mauritius a eu encore une fois à revoir à la baisse son estimation de la croissance économique 2016, la fixant à 3,6% aux prix de base au lieu de 3,7%, comme annoncé dans son édition de septembre 2016. Calculée sur les prix du marché, la croissance du Produit intérieur brut se situerait à 3,8%. Statistics Mauritius explique qu'il y a eu des changements dans ses prévisions concernant les performances de certains secteurs de l'économie par rapport à ce qui avait été annoncé il y a trois mois. Ainsi, s'agissant du secteur agricole, on prévoit désormais une croissance de 3,9% au lieu de 4,3% en raison d'une production sucrière moindre (+6,4% et non +9,6%). Le taux manufacturier enregistrera un taux de 0,3% en dessous de l'estimation de 0,6% faite en septembre 2016, le secteur textile affichant une contre-performance. Dans le secteur commercial également, la croissance sera inférieure (3%, et non 3,2%) du fait que les marges sur les importations vont diminuer. Dans le secteur touristique par contre, un taux de croissance plus élevé (8,4%, contre 7,5%) est anticipé, Maurice devant accueillir environ 1 265 000 visiteurs (+15 000 par rapport à la précédente estimation). Au niveau des activités professionnelles, scientifiques et techniques, une performance de 5,7% est prévue, contre 6% annoncé en septembre dernier.

Dans l'ensemble, les dernières prévisions concernant la performance économique 2016 font voir que le secteur agricole se ressaisira avec un taux de progression de 3,9% après une contraction de 0,3% l'année dernière. Le secteur manufacturier va tout juste maintenir la tête hors de l'eau avec une croissance de 0,3% suivant le « no growth » de 2015. Le secteur commercial va également faire mieux que l'année dernière (3%, contre 2,8%), les secteurs du transport (3,8%, contre 3,4%), des services financiers (5,7%, au lieu de 5,3%), des activités professionnelles (5,7%, mieux que les 5,1% de 2015) et de l'administration publique/défense (3% comparé à 0,8% en 2015) lui emboîtant le pas. Le taux de croissance le plus élevé sera réalisé par l'industrie touristique et de la restauration (+8,4%).

Passant en revue l'investissement en 2016, Statistics Mauritius observe qu'un taux de croissance de 5,7% sera enregistré, marquant ainsi une relance par rapport aux cinq dernières années, quand le pays avait connu une contraction de l'investissement. Le taux d'investissement pour cette année est estimé à 17,6%, contre 17,4% en 2015. Les investissements du secteur privé devraient augmenter de 7,9% en termes nominaux pour atteindre Rs 55,8 milliards alors qu'en termes réels, le taux de croissance sera de 6,2%. Les investissements du secteur public vont aussi croître à un taux plus élevé : 4,3%, comparé à 1% en 2015.

Par ailleurs, les données préliminaires recueillies par Statistics Mauritius indiquent que le pays pourrait enregistrer un taux de croissance d'environ 3,8% (aux prix de base) ou de 3,9% (aux prix du marché). Cette estimation est basée sur les performances sectorielles et facteurs suivants :

1) Sucre : croissance de 2,5% avec une production d'environ 400 000 tonnes;

2) Autres activités agricoles : +3%, mais une performance sujette à la mise à exécution des mesures budgétaires;

3) Industrie manufacturière : croissance d'environ 1,5%, mieux que le 0,3% de 2016;

4) Construction : le secteur va rebondir à 7% après la croissance zéro de cette année;

5) Commerce : croissance de 3% comme en 2016;

6) Transport/stockage : 3,9%, contre 3,8% en 2016;

7) Tourisme : anticipation d'un taux de croissance de 3,2% basé sur des arrivées touristiques d'environ 1 320 000 et des recettes de l'ordre de Rs 59 milliards;

8) TIC : prévision d'un taux de 6,7%, soit légèrement supérieur à celui de 2016 (6,5%);

9) Services financiers : performance inférieure (5,5%) à celle de cette année (5,7%);

10) Activités professionnelles : 6% en 2017, contre 5,7% en 2016; et

11) Services administratifs : 6,1% l'année prochaine par rapport à 5,9% cette année.