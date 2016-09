ECONOMIE ET DÉVELOPPEMENT : Brexit, brainstorming de la COI !

Trois pistes de réflexion : une Openness to Skills en vue de renforcer le projet de plateforme pour l'Afrique, des arrangements commerciaux dépassant les échanges de biens pour inclure les services et le Green Sustainable Development

Une étude sous les Commonwealth Trade Hot Topics confirme Maurice parmi les Top Most-Affected Countries avec les Seychelles et le Bangladesh

Après une accalmie apparente, avec l'incertitude prévalant quant au Timing de la Grande-Bretagne d'activer le Brexit Button sous l'Article 50 du Traité de Lisbonne pour le divorce avec l'Union européenne après le référendum du 23 juin, les débats quant aux conséquences sur les autres économies devront prendre le dessus dans les semaines à venir. Compte tenu de l'envergure des changements susceptibles dans le paysage économique international, la Commission de l'océan Indien (COI), sous l'impulsion du nouveau secrétaire général, Hamada Madi Boléro, a pris l'initiative d'une Brainstroming Session entre opérateurs économiques de la région pour procéder à un échange de vues et établir un réseau de coopération. D'autre part, la série des Commonwealth Trade Hot Topics a consacré deux de ses dernières études aux Trade implications of Brexit for Commonwealth Developing Countries et au Global Trade Slowdown, Brexit and Sustainable Developmeny Goals (SDGs). Des spécialistes, dont Mohammad Razzaque, Head Economic Adviser du Commonwealth Secretariat et le tandem Christopher Stevens et Janen Kennan de l'Overseas Development Institute, ont balisé le terrain même si le Brexit se conjugue encore avec incertitudes. Indépendamment de l'optimisme que l'on s'évertue d'afficher à l'Hôtel du gouvernement, les études sous les Trade Hot Topics maintiennent que Maurice se trouve dans la zone à risques en faisant partie des Top Most-Affected Countries au sein du Commonwealth.

A la fin de cette semaine, le secrétariat de la COI réunira un panel d'opérateurs et d'experts économiques pour faire le tour du Brexit en vue d'éviter de se faire surprendre par des développements une fois les procédures du divorce entre Londres et Bruxelles engagées. Jusqu'ici, les principaux protagonistes, soit la Grande-Bretagne et les pays de l'Union européenne, sont encore au stade de rounds d'observations. Mais tôt ou tard, des premiers signes avant-coureurs devront se faire voir d'autant plus que Theresa May, Premier ministre britannique, a réuni son Cabinet of Ministers au cours de la semaine écoulée pour recadrer le calendrier de travail.

Ces discussions annoncées par la COI se déroulent en parallèle avec les échanges entre le gouvernement et le secteur privé au sujet d'un éventuel plan d'action politique, économique et diplomatique pour sauvegarder les acquis de Maurice en terme d'échanges commerciaux avec le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Toutefois, après les premières retombées, notamment la panique découlant de l'évolution du taux de change de la livre sterling et les effets néfastes sur les exportations vers la Grande-Bretagne, un consensus se dégage qu'il faudra davantage « look at the bright side of Brexit » au lieu de céder à la tentation du négatif. Cette ligne pourrait prévaloir lors de la première séance de travail de vendredi de la COI, sous-entendant que d'autres devront se succéder.

Rak Makoond, directeur exécutif de Business Mauritius, un observateur attitré de la scène économique locale et internationale, sera un des principaux intervenant sur le panel de la COI. En préambule, il fait comprendre que la partie mauricienne devra être en mesure de dégager des pistes de réflexions pour prendre à bras-le-corps ce phénomène car, comme le soulignent les experts du Commonwealth, « Brexit is a journey into an unknown territory, as no state ever left the European Union ».

« D'entrée de jeu, le Brexit impose un nouveau mindset de réflexion et subséquemment d'actions. Dans le camp mauricien, nous avons intérêt à nous pencher sur une politique d'Openness to Skills si nous voulons réussir dans le nouvel environnement économique et surtout consolider le projet de plate-forme pour l'Afrique. A Maurice, les Occupational Permits sont de l'ordre de 10 000 sur le plan professionnel contre 35 000 pour les Unskilled Jobs. Nous devrons dépasser ce carcan intimidateur qui nous tient sur ce plan, et engager une réflexion en profondeur sur l'Openness to Skills en prenant l'exemple du secteur financier à Londres », fait comprendre le directeur de Business Mauritius, qui intervient en son nom personnel.

Les arrangements commerciaux

Un autre aspect majeur du débat sur les effets du Brexit sur Maurice porte sur les arrangements commerciaux. « De par le traditionnel tissu économique et de production nationale, aussi bien que le profil des partenaires économiques, les arrangements commerciaux négociés par Maurice privilégient l'Access for Goods à l'exportation. C'est évident jusque-là, vu l'importance qu'avait le Protocole Sucre, le SADC Trade Protocol et l'Economic Partnership (EPA) intérimaire. L'heure a sonné pour inclure, lors de négociations de ces arrangements, le volet des services. Structurellement, l'économie a évolué avec Maurice caressant l'ambition de se transformer en un Services Hub pour la région. Il est temps de mettre les atouts de notre côté, car à ce jour, nous n'avons connu qu'une timide tentative avec les services dans les discussions sur le CEPCA avec l'Inde », poursuit Raj Makoond.

Et l'une des dernières options concerne le Green Sustainable Development. « Est-il un fruit du hasard que pas plus tard que la fin de semaine écoulée, la République populaire de Chine a adhéré à l'Accord de Paris sur le climat ? C'est un signe de l'importance que prendra ce que l'on présente comme le développement durable et écologique. Dans la conjoncture, Maurice dispose d'une carte à jouer. Mais il suffit de se mettre d'accord ce que nous voulons atteindre », conclut le porte-parole de Business Mauritius, qui est d'avis que « tout n'est pas si sombre avec le Brexit ».

Toutefois, les conclusions d'une étude portant sur les Trade Implications of Brexit for Commonwealth Developing Countries dépeignent un tableau différent de la situation. « Yet there is a danger of Commonwealth interests being 'crowded out'. Most member countries will have no representation in the decisions that could affect their trade, being able to influence events only from the side-lines in an environment where there exists severe time pressure and great uncertainty over almost all features of the Brexit process » font ressortir d'emblée Christopher Stevens et Jane Kennan de l'ODI.

Les auteurs de cette étude sont catégoriques que « potentially the most dramatic Brexit effect will be changes to UK trade policy ». L'objectif recherché est « to ensure that the exports of Commonwealth countries are not disrupted immediately following Brexit and, more ambitiously, to use the UK's new-found policy discretion to fashion a trade regime that is better at supporting development than the status quo ». Les effets de la politique commerciale se feront ressentir à trois niveaux, soit the UK and its current EU partners (including two Commonwealth countries) ; the UK and those states that currently have favoured access to the EU market ; possible trade agreements between a post-Brexit UK and countries such as China, India and USA with which the EU does not have a trade agreement.

Dans la conjoncture, l'urgence se situe par rapport aux pays du Commonwealth bénéficiant du Better-Than-Most-Favoured Nation Access au marché de l'Union européenne sous la formule d'Economic Partnerhsip Agreement ou de Free Trade Agreement. Des craintes sont exprimées par rapport à l'élimination de ce régime lors de la Brexit + 1 à moins que des actions spécifiques ne soient envisagées.

Analysant la Brexit + 1 Default Option, soit un Most Favoured Nation Regime des Britanniques, calqué sur la politique en vigueur au sein de l'Union européenne, les deux experts de l'ODI sont d'avis que « this would affect seriously some Commonwealth developing countries ». Dans cette perspective, ils ont effectué des exercices de simulation du Potential Effet of Application of EU MFN Tarifs. A ce jeu, Maurice figure parmi les plus gros perdants de l'équation avec une facture d'impôts de 14,3%, (41 millions d'euros), devancée par les Seychelles avec 23,4% et le Bangladesh faisant partie de ce trio de victimes majeures du Brexit.

« The top half lists the ten countries that would face the greatest absolute effect in terms of the extra import duty they would have to pay and also shows this new tax bill relative to the country's total exports to the UK. Bangladesh faces overwhelmingly the largest absolute hit, but proportional to current exports the worst affected state would be Seychelles, followed by Mauritius », soutiennent les deux Research Assiciates de l'ODI par rapport au tableau publié plus loin.

Quatre options

Cette étude sous les Hot trade Topics du Commonwealth passe en revue quatre options, soit le statu quo pour une période initiale de 30 mois avec la possibilité que la Grande-Bretagne fasse partie des Economic Partnership Agreements en vigueur même si « the legal basis is uncertain ». Néanmoins, les experts sont d'avis que « politically it may be feasible to follow this route if there were a willingness on the part of all signatories to do so. Because UK accession as a separate signatory would require assent all round it might take time to agree, especially if it prompted requests for broader negotiations, however modest »;

un UK Generalised System of Preferences amélioré avec pour principal avantage le côté pratique se révélant être l'absence de négociations externes, mais le calendrier restant sous le contrôle de Londres ; un MFN Trade Regime libéral avec la dimension de « most development friendly » suscitant probablement une levée de boucliers en Grande-Bretagne, y compris parmi les exportateurs britanniques ;

une gamme de Free Trade Agreements et la possibilité d'un réveil du démon de « tactical protectionnism » en Grande-Bretagne pour plaire aux intérêts des exportateurs et les producteurs de biens et services se retrouvant à un « competitive disadvantage ».

En conclusion, Christopher Stevens et Jane Kennan mettent en garde que « none of these negative effects is inevitable. The UK message of this Trade Hot Topic is that a favourable outcome is not inevitable; it must be explicitly created in an atmosphere of rapid change, limited resources and lobbying from all sides. The default options if Commonwealth interests are crowded out are either undesirable or vulnerable to challenge ».

Mais ils ajoutent que les pays du Commonwealth, qui sont affectés, ne peuvent pas rester les bras croisés. "'They will need to press their case actively if their voice is to be heard above the clamour. And they will need to act fast. There might be more time: the EU-27 may agree to extend the two-year deadline triggered when Article 50 is invoked, or the status quo might be extended from several years after Brexit+1 to allow for a more orderly transition. But it would be unwise to bank on this" Le message est clair et net.

Dépréciation

De leur côté Mohammad Razzaque, Brendan Vickers et Poorvi Goel du Commonwealth Secretariat réitèrent l'enjeu du Brexit pour les pays du Commonwealth. « Owing to strong historical ties, the UK is an important export destination for many African, Caribbean and Pacific (ACP) countries. However, these countries have not been able to substantially grow their exports to the UK due to various capacity constraints… Given the UK's significant participation in world trade, the economic fallout from Brexit will have major implications for developing countries. The transmission channels whereby developing countries will be impacted include trade, investment, remittances, aid and development finance, the performance of the UK economy, and the UK's global influence on trade and development issues », font-ils ressortir dans l'étude intitulée « Global Trade Slowdown, Brexit and SDGs: Issues and Way Forward ».

Les auteurs ajoutent qu'une dépréciation de plus de 10% du taux de change de la livre sterling résulterait en un manque à gagner de deux milliards de dollars en terme de perte du pouvoir d'achat sur les recettes d'exportations et autres.

A ce stade, le souhait exprimé est que « the upcoming trade negotiations between the UK and the EU, and the development of trading arrangements between the UK and capacity constrained developing countries must ensure that Brexit does not result in unfavourable outcomes for the latter. The UK's newfound trade policy sovereignty should result in improvements over the currently existing trade deals for ACP states and LDCs ».

Le débat est lancé même si la Grande-Bretagne n'a pas encore dévoilé ses batteries pour Brexit…



Secteur bancaire

Une injustice réparée sur les taux d'intérêt

Me Siv Pottaya : « Les nouvelles provisions du Code civil sont venues établir de façon claire comment calculer les intérêts non remboursés »

Au-delà des débats tapageurs sur les dispositions amendant 58 textes de loi dans les 180 pages du Finance Bill, un petit détail n'a pas échappé à l'attention de Me Siv Pottaya, ancien assistant directeur du département légal de la Mauritius Commercial Bank. Des amendements au Code civil ont confirmé l'illégalité de la capitalisation des intérêts sur des prêts bancaires, une pratique qui s'était généralisée au cours des années de protestations. Avec la mise en pratique des amendements, les banques commerciales devront revoir leur système de réclamations des intérêts de leurs clients.

« Les emprunteurs auprès des banques peuvent pousser un ouf de soulagement. Après avoir dénoncé de manière systématique sur le plan local aussi bien qu'international le caractère illégal de l'anatocisme à Maurice, c'est-à-dire l'illégalité de la capitalisation des intérêts sur les prêts bancaires, je peux dire que nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel », déclare l'homme de loi, qui a démarré sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire.

« La Finance Act de 2016, présentée par le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, et votée par l'Assemblée nationale, mercredi dernier, est venu corriger une injustice infligée aux emprunteurs se trouvant en difficulté et n'arrivant pas à rembourser les emprunts contractés auprès des institutions financières. Ces dernières imposaient unilatéralement des taux d'intérêt exorbitants contre ces clients encore plus vulnérables et sans défense », poursuit Me Pottaya, qui a voulu remettre en perspective ce simple amendement, mais aussi vital pour des clients des banques.

Cet amendement concerne les prêts accordés par les institutions financières dont la durée de remboursement dépasse trois ans et où il est permissible au prêteur (banques et assurances, entre autres) de capitaliser les intérêts dus et de les transformer en un nouveau capital assorti de nouveaux intérêts, alourdissant du même coup le poids de la dette.

« Pendant longtemps, les banques ont toujours capitalisé les intérêts non remboursés à la fin de chaque mois au lieu de le faire à la fin de chaque douze mois en dépit des provisions de l'article 1154 du Code civil. Les récents amendements au Code civil ne permettent plus la capitalisation des intérêts qui sont dus pour moins d'un an. Sur les cartes de crédit de certaines banques commerciales, la capitalisation se pratique tous les jours. Cette pratique est la conséquence d'une mauvaise interprétation ou une méconnaissance de certaines provisions du Code Civil et avait pour résultat d'entrainer un grossissement trop rapide du montant dû et les victimes du Sale by Levy en ont eu pour leur compte avec des larmes. Les nouvelles provisions du Code civil sont venues établir de façon claire comment calculer les intérêts non remboursés », se félicite l'homme de loi.

Me Potayya, qui paraît dans plusieurs affaires en Cour suprême sur ce point, en avait fait son cheval de bataille depuis une dizaine d'années. Il se réjouit de cette nouvelle mesure et affirme que cela ne porte pas préjudice aux affaires déjà en Cour, car la légalité des intérêts bancaires est toujours contestée. Il avait toujours partagé ses appréhensions avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale Manou Bheenick et ceci avait même fait l'objet de nombreuses suggestions contenues dans le document intitulé « Banking Your Future » de la Banque de Maurice en 2014.

A la fin de juillet

Rs 334,9 milliards de crédits bancaires au secteur privé

Les dernières statistiques publiées par la Banque de Maurice indiquent que le montant de crédits bancaires au secteur privé est de Rs 334,9 milliards à la fin de juillet dernier. Le plus gros client des banques demeure le secteur de la construction avec une ardoise de Rs 86 milliards, soit Rs 3 milliards de plus qu'en août de l'année dernière. De cette somme, Rs 97 milliards sont en devises étrangères

La répartition de ces crédits bancaires à la fin de juillet était comme suit :

Construction : Rs 86,1 milliards, dont Rs 75,8 milliards de prêts bancaires, y compris Rs 50 milliards engagées dans la construction résidentielle et Rs 11,3 milliards dans des complexes commerciaux.

Tourisme : Rs 48,2 milliards, dont Rs 20,7 milliards sous forme d'emprunts et Rs 21,8 milliards d'engagements en devises étrangères.

Commerce : Rs 30 milliards, dont Rs 16,7 milliards de prêts et Rs 9 milliards de découverts bancaires.

Services financiers : Rs 27,1 milliards, dont Rs 18,9 milliards de prêts avec Rs 6,8 milliards pour le compte des Investment Companies.

Global Business : Rs 48,9 milliards, do,t Rs 47 milliards en devises étrangères

Dettes des ménages : Rs 28,8 milliards avec des emprunts de Rs 21,7 milliards et Rs 2,3 milliards d'avance sur les cartes de crédit et Rs 4,5 milliards de découverts bancaires.

Agriculture : Rs 21,1 milliards.