ÉCONOMIE ET FINANCES FIN 2016 : La Public Sector Debt s’élève à Rs 280 milliards

En ce début d’année, le problème de la dette publique, avec l’échéance de 2018, demeure entier. Les dernières statistiques publiées par le ministère des Finances confirment la progression de la Public Sector Debt. Cet indicateur économique révèle qu’à la fin de l’année dernière, le montant de la dette publique s’élevait à Rs 280 milliards (Rs 279,999 milliards), soit 64,4 % du Produit intérieur brut (PIB). Toutefois, au ministère des Finances, l’on s’en tient à la Budgetary Central Government Debt de Rs 257,9 milliards, représentant 59,3 % du PIB, soit toujours au-dessus de la barre des 59 % depuis juin de l’année dernière.

Les Rs 280 milliards de Public Sector Debt à la fin de décembre de l’année dernière représentent une progression de presque Rs 20 milliards d’une année à l’autre. La dette publique se décline comme suit selon les chiffres officiels du ministère des Finances :

– Budgetary Central Government Domestic Debt : Rs 206,3 milliards, soit une hausse de l’ordre de Rs 25 milliards pour la même période, avec Rs 32,6 milliards de dettes à court terme, Rs 53,4 milliards pour le moyen terme et Rs 120,3 milliards pour le long terme avec une hausse de Rs 17 milliards à ce dernier item de la dette publique ;

– dette étrangère : Rs 51,6 milliards, soit une réduction de l’ordre de Rs 3 milliards par rapport à décembre 2015, avec le gros de la dette étrangère, soit Rs 47 milliards pour le moyen terme et Rs 4,7 milliards de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) pour le long terme ;

– dette des entreprises publiques : Rs 21,9 milliards, dont Rs 11,23 milliards de dette étrangère garantie par l’État.

Les données du ministère des Finances révèlent que pour trois années financières, soit la présente et jusqu’en 2018/19, le gouvernement doit prévoir des provisions de plus de Rs 30 milliards par an en vue d’assurer le Servicing des Government Securities issued for meeting Borrowing requirements, arrivant à échéance. D’ici juin prochain, le montant pour le remboursement de ces instruments est de Rs 32,3 milliards, dont Rs 16,6 milliards de Treasury Bills, Rs 10,9 milliards de Treasury Notes et Rs 4,9 milliards de Five-Year Bonds.

Pour le prochain exercice, le remboursement sera de l’ordre de Rs 33,5 milliards, dont Rs 7,4 milliards de Treasury Bills, Rs 18,5 milliards de Treasury Notes et Rs 7,2 milliards de Five-Year Bonds. En 2018/19, le remboursement nécessitera Rs 31,2 milliards, dont Rs 19,4 milliards de Treasury Notes et Rs 10,1 milliards de Five-Year Bonds. A partir de 2019/20, ces dépenses publiques obligatoires passeront à Rs 16,5 milliards pour se retrouver à Rs 8 milliards en 2021/22.

Par ailleurs, d’ici à 2019/20, le gouvernement doit trouver des fonds de Rs 10,2 milliards pour le remboursement des Government Securities émises sur le marché jusqu’ici en vue de stériliser les excédents de liquidités. Pour la présente année financière, le montant prévu est de Rs 7,3 milliards avec Rs 2 milliards pour le prochain exercice financier.