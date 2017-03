ÉCONOMIE : Exportations en quête d’un nouveau souffle

Les secteurs privilégiés : la pêche et l’aquaculture, le Processed Food, le tourisme culturel, les services financiers, le développement de logiciels et la bijouterie

MCB Focus tire la sonnette d’alarme avec des prévisions du déficit commercial représentant 20% du PIB (Rs 95 milliards) en 2017

La performance des exportations continue à préoccuper les autorités aussi bien que les opérateurs économiques. Et les dernières prévisions de l’évolution de la balance commerciale ne sont guère reluisantes dans la mesure où pour l’une des rares fois cette année, le déficit commercial sera nettement plus important que les recettes d’exportation des biens et services. Dans cette perspective, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, s’apprête à lancer vendredi prochain la Mauritius National Export Strategy avec pour objectif de renverser la tendance. Toutefois, les statistiques du commerce international pour le mois de janvier dernier, avec un déficit en net dérapage, donnent une indication de l’envergure des efforts à déployer. Les clignotants sont déjà au rouge et ce fait est reconnu de manière unanime, que ce soit à l’hôtel du gouvernement ou dans les rangs des opérateurs économiques. Intervenant lors de l’assemblée générale de la MEXA en fin de semaine, le président sortant, Yogesh Singh, a fait comprendre que « 2016 a été une année exceptionnellement difficile sur le plan des exportations ». De son côté, se basant sur les dernières prévisions, le Chief Strategy Officer du MCBGroup, Gilbert Gnany, intervenant dans la dernière édition de MCB Focus publiée vendredi, tire la sonnette d’alarme en rappelant que le déficit commercial pourrait atteindre 20% du PIB d’ici la fin de l’année.

L’hôtel du gouvernement, qui se dit conscient de la situation difficile sur le front des exportations, présente la Mauritius National Export Strategy comme un des instruments de politique économique pour rééquilibrer les échanges commerciaux. Cette stratégie, qui a obtenu l’aval du Conseil des ministres vendredi, sera rendue publique par le Premier ministre et ministre des Finances. Les premières indications disponibles sont que sept secteurs prioritaires ont été définis, soit la pêche et l’aquaculture, le processed food, le tourisme culturel, les services financiers, le développement des logiciels, les équipements médicaux et la bijouterie.

« The Strategy document charts out a strategic direction for export consolidation and diversification by leveraging on enhanced synergies among institutions through the adoption of a holistic approach to exports, and help, among others, empower stakeholders to contribute more effectively to export development and foster a national export culture», note le communiqué du conseil des ministres. Cette stratégie se penchera également sur la mise en orbite internationale des Petites et Moyennes Entreprises (PME), le skills development, le branding et l’innovation avec un volet spécifique consacré à Rodrigues.

D’ailleurs, en marge de la mise à exécution de la Mauritius National Export Strategy, le gouvernement envisage aussi un Master Plan de dix ans pour le secteur des PME. L’ambition daclarée est de faire de ce secteur économique « a key driving force of the country’s productive apparatus », avec un quantum leap portant la contribution des PME au PIB de 40 à 52% d’ici 2026. Les PME devront être également partie de cette stratégie pour relancer les exportations car l’un des six strategic thrusts est d’améliorer la marketing and regional capacity de ce secteur.

Toutefois, dans l’immédiat, la performance est encore loin du compte car pour le mois de janvier, les échanges commerciaux ont enregistré un solde négatif de Rs 8,6 milliards contre Rs 4,5 milliards en janvier 2016. Cette détérioration s’explique par une hausse de 20,8% des importations alors que les exportations ont régressé de 23,2%. La facture pétrolière a connu une hausse, passant de Rs 1,3 milliard à Rs 2,1 milliards. La même tendance s’est affichée pour les importations alimentaires, passant de Rs 2,2 milliards à Rs 3,1 milliards. Il faudra ajouter à cela Rs 4,1 milliards pour les équipements et les véhicules. Toujours en janvier, la valeur des exportations manufacturés maintient sa tendance baissière, passant de Rs 2,4 milliards à Rs 1,8 milliard.

De son côté, le président sortant de la Mauritius Export Association (MEXA) n’a pas manqué de faire ressortir que 2016 a été une des années des plus difficiles pour le secteur des exportations, que ce soit sur le plan du volume ou de la valeur. L’un des marchés les plus vulnérables demeure la Grande-Bretagne, avec une baisse de 5% au cours de ces cinq dernières années pour passer à 14% l’année dernière avec le Brexit. La décision de Londres d’enclencher à partir de mercredi l’Article 50 du Traité Européen pour le divorce d’avec Bruxelles est suivie avec appréhension au sein de la communauté des exportateurs mauriciens du textile et de l’habillement.

Contexte volatile

La situation en France n’est guère différente avec une baisse de 13% entre 2011 et 2015 pour atteindre plus de 15% l’année dernière. Les exportations dans les filières de la bijouterie, du diamant et de l’horlogerie donnent des signes d’essoufflement avec une baisse moyenne de 24% l’année dernière.

D’autre part, la dernière édition de MCB Focus remet en perspective les problèmes du secteur des exportations. Le Chief Strategy Officer du MCB Group avance que la filière des apparels and clothing accessories, représentant 41% dans le panier des exportations, a enregistré une baisse de 8% entre 2015 et 2016. Les exportations de poisson et autres fish preparations, soit 18% des exportations, a connu une croissance de 4%, de même que le sucre avec 7%. Par contre, les textile yarns et fabrics sont en baisse de 3%, avec les pierres précieuses et semi-précieuses en chute libre, soit une régression de 38% et les bijoux en baisse de 18%.

Même si MCB Focus met l’accent sur « a new export strategy that will adapt the country to the changing global trade landscape, with a ministerial committee set up to identify challenges face by operators and make recommendations to boost exports », la formule magique est loin d’être acquise. « On the external front, in spite of tailored measures adopted by the authorities to stimulate exports and headway made by operators in diversifying markets and enhancing the competitiveness of their value proposition, the sizeable imbalances would continue to warrant attention. In fact, reflecting the tepid conditions in our key trading partners, the challenging global trade platform and the volatile exchange rate environment, exports of goods are foreseen to post a lacklustre evolution », s’appesantit Gilbert Gnany.

Les prévisions d’un déficit commercial en 2017 de l’ordre de Rs 94,5 milliards, soit nettement supérieur aux recettes globales d’exportation, suscitent des appréhensions avec des répercussions sur l’évolution du déficit des comptes courants de l’ordre de 6,1%. « The balance of visible trade deficit is predicted to further worsen to some Rs 94.5 billion in 2017, i. e. over 20% of GDP, after factoring in the anticipated widening of the import bill amidst hikes in commodity prices as well as the sizeable import content associated with upcoming investment ventures », avertit le MCB Group.

L’analyse du MCB Group met en garde contre le fait que les « testing global trade landscape and difficulties facing our main trading partners, compounded by the prevalence of domestic hindrances, continue to exert a drag on the country’s expansion rate, with the indicator’s ratio to GDP anticipated to worsen this year. » Dans le contexte économique, le mot d’ordre reste le « re-boosting of exports amidst intensifying international trade winds, given the importance of trade as a pivotal engine for achieving high and balanced real GDP growth over the long run. »