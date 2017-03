ÉCONOMIE : La croissance 2017 tributaire des investissements publics

Les techniciens de la Banque de Maurice (BoM) ont anticipé pour 2017 un taux de croissance de l'économie mauricienne variant entre 3,8% et 4%. Cependant, les risques à ces perspectives de croissance sont toujours présents car la concrétisation de l'estimation de croissance dépend dans une grande mesure de l'exécution des projets d'investissements publics tels qu'ils ont été annoncés.

C'est ce que rapportent les procès-verbaux de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la BoM, tenue le 20 février et au cours de laquelle les membres du comité en question ont décidé à l'unanimité de maintenir le taux directeur à 4%. Publiés hier après-midi par la banque centrale, ces procès-verbaux indiquent que pour les techniciens de la BoM, la croissance de l'économie nationale devrait maintenir son rythme cette année. Des conditions monétaires favorables, une confiance en hausse dans le secteur des affaires et des projets d'investissements publics massifs devraient soutenir la croissance en 2017. Cependant, la banque centrale affirme qu'il y a toujours des « headwinds to domestic growth prospects » et que la mise en exécution des projets publics est primordiale.

La BoM a relevé que le second semestre de 2016 a été marqué par une croissance accélérée de l'économie mauricienne. Grâce à une demande intérieure accrue, la croissance au troisième trimestre de 2016 s'est chiffrée à 4%, comparativement au trimestre correspondant de l'année précédente. Ce taux a été plus élevé que ceux du deuxième trimestre 2016 (2,5%) et, selon les prévisions de la banque centrale, le même « momentum » a été maintenu au cours du quatrième trimestre de l'année écoulée. « Domestic economic growth is posited to increase in 2017, with major sectors registering positive growth. Statistics Mauritius expects real GDP growth to pick up to 3.8 per cent in 2017, from 3.6 per cent in 2016. The main assumptions underpinning the higher growth rate are strong rebound in building and construction activities, higher sugar output and a further increase in tourist arrivals », souligne la BoM.

Se référant à l'inflation, les procès-verbaux de la réunion du MPC font ressortir que le taux a été maintenu à un niveau bas du fait que les pressions concernant la demande intérieure ont été contenues et aussi en l'absence de chocs majeurs au niveau de l'approvisionnement. Pour le court terme, la banque centrale s'attend à ce que le taux d'inflation reste modéré, et ce en tenant en compte les conditions économiques locales et globales. La BoM anticipe un taux d'inflation d'environ 2,5% pour 2017. Selon elle, « the uptick in international commodity prices, especially energy prices, if persistent, would remain the key upside risk to domestic inflation ».

La BoM relève que les conditions sur le marché du travail se sont quelque peu détériorées au cours du troisième trimestre de 2016 avec une hausse du taux de chômage (ajusté pour les faits saisonniers) à 7,8%, contre 7,6% au troisième trimestre de 2015. Néanmoins, la BoM s'attend à une régression du chômage à 7,4% en 2016 par rapport à 7,9% en 2015.

Par ailleurs, passant en revue l'évolution de la balance des paiements, les autorités bancaires remarquent que le déficit des comptes courants est passé de 6,2% du Produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre de 2015 à 6,4% au même trimestre de 2016, une situation attribuable en grande partie à une balance commerciale encore plus défavorable. Pour toute l'année 2016, on estime que le déficit des comptes courants pourrait atteindre 4,2% du PIB par rapport à 5% en 2015. Le taux resterait inchangé en 2017.

Les membres du MPC ont mis l'accent sur la nécessité d'accroître les recettes d'exportation en vue de financer le déficit des comptes courants. Ils disent avoir pris bonne note de la décision du gouvernement d'instituer un comité ministériel pour étudier les problèmes confrontant le secteur de l'exportation.