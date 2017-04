ÉCONOMIE : Les huit points cardinaux de la Business Facilitation

Les débats sur le Business Facilitation Bill, présenté en première lecture, demain, à l’Assemblée nationale, par le Premier ministre et ministre des Finances, ne seront pris sur le fond qu’après le 1er mai. L’élaboration de ce texte de loi, attendu par les opérateurs du secteur privé, intervient à la conclusion d’une importante mission de la Banque mondiale, dont la principale attribution était de revoir tout le volet de l’Ease of Doing Business à Maurice. L’un des objectifs déterminants de ce nouveau cadre des affaires demeure le démarrage annoncé en août prochain d’une e-licensing Platform, avec un unique guichet pour les demandes de permis et licences en vue de démarrer des opérations économiques. Le Business Facilitation Bill a identifié huit zones vulnérables en vue d’apporter les mesures correctives nécessaires.

Pour les besoins de la préparation du Business Facilitation Bill, un Steering Committee et des Working Groups axés sur les 11 paramètres du Doing Business Report, comprenant des représentants du gouvernement et du secteur privé, furent constitués. Leur mission était de renforcer la réputation de Maurice « as a business friendly destination with a view to attracting a sustained level of Foreign Direct Investment to boost the economic growth ». Ainsi, le nouveau texte de loi, qui a été avalisé par le Conseil des ministres de vendredi dernier et qui attend d’être débattu et adopté par l’Assemblée nationale, a identifié huit faiblesses cruciales, notamment par rapport aux procédures pour

faciliter les échanges transfrontaliers de biens;

accélérer le « process to start a business »;

simplifier les étapes menant à des permis

de construction;

améliorer les Insolvency Procedures;

alléger le système de perception d’impôts et autres taxes indirectes;

faciliter l’accès aux finances, et

la mise en place d’une e-licensing Platform.

Pour chacune de ces zones d’ombre énumérées, le Business Facilitation Bill préconise une série de mesures comme suit :

Cross-Border Trade : Maurice occupe actuellement la 74e place contre la 66e dans la précédente édition du Doing of Business Report. Pour gagner en efficacité, le gouvernement prévoit une série de changements, dont des pouvoirs accrus aux douaniers de la Mauritius Revenue Authority pour des vérifications aux termes d’un Trading Across Borders Indicator du Mauritius Standards Bureau ; de nouveaux règlements sous le Consumer Protection (Control of Imports) Regulations pour réduire le nombre d’articles nécessitant des Import ou Export Permits, des amendements aux Food Import Regulations pour réduire de 35 à 7 « the number of class items requiring a Pre-Marker Approval » aussi qu’à la Plant Protection Act avec l’élimination des frais lors de la demande de permis d’importation et un délai de cinq jours pour l’octroi du permis. Ces mesures viennent se greffer au Single Window System électronique en opération au ministère du Commerce depuis janvier dernier ;

Starting a Business : Des amendements à la Local Government Act, éliminant la Building and Land Use Permit des municipalités et conseils de district, pour réaliser l’objectif de “starting a business within one day”, des arrangements pour l’enregistrement automatique des employés par le ministère de la Sécurité sociale à partir des données disponibles au Corporate and Business Registration Department de même que des changements aux Business Registration Act, Limited Partnerships Act, Foundations Act et Limited Liability Partnerships Act. La Companies Act sera également amendée pour prévoir « the electronic issue of certificate of incorporation ».

Permis de construction: Amendements à l’Environment Protection Act en vue de réduire « the time frame for the submission of an outline by a developer for a proposed undertaking from 3 to 1 month and to introduce a time frame of 2 weeks for the Director of Environment to revert to the applicant » avec la publication de Guidelines; changements à la Morcellement Act pour le Streamlining des permis sous cette loi, et une série d'amélioration au niveau de la Local Government Act pour permettre aux autorités locales de collecter des paiements pour le compte des services publics, soit le Central Electricity Board, la Central Water Authority et la Wastewater Management Authority avec « the document requirements are being simplified such that the certificate of incorporation or the National Identity Card will no longer have to be submitted when applying for a Building and Land Use Permit ».

Des procédures administratives sont également simplifiées avec pour effet « to expedite a sewage connection, the Wastewater Management Authority has appointed private service providers to work out project designs and to carry out connection works within 30 days instead of 90 days » de même que le Waiving Off des Applications Fees payables au CEB pour des connexions de la part des clients commerciaux avec un mécanisme similaire pour les abonnés industriels avec le remboursement du Connection Cost.

Enregistrement des propriétés: Exemption à la Land Transfer Tax et au Registration Duty pour le transfert de terrains en vue de la construction de Warehouses ou encore le transfert de Warehouses pour des business purposes, réduction du délai de 20 à huit jours pour des documents relevant du Conservator of Mortgages, de même qu’un délai de huit jours pour les actes notariés. Le Business Facilitation Bill soutient que « to make access to the property registry easier, online access is being provided to professionals. A summarised version of the information regarding a transfer will be submitted by the notary to the Registrar General who shall make same available online ».

Insolvency Procedures: En vue de faciliter les procédures, le délai pour soumettre “proof of ground of objection with the Registrar” est réduit de six à deux semaines, des amendements à l’Insolvency Act avec des pouvoirs accordés au Director of the Insolvency Service pour prendre des actions contre « any non-compliant insolvency practitioner who persistently fails to comply with the law and/or any Directions issued; providing the obligation to report on any bankruptcy case so that the register of bankruptcy could be kept up to date; clarifying the winding up process ». Les frais payables aux Receivers seront également réglementés.

Perception d’impôts et de Levies: La Mauritius Revenue Authority sera autorisée à collecter toute la série de Levies en vigueur, en l’occurrence les recycling fee, HRDC training levy et contributions au National Pension Fund et au National Savings Fund avec la MRA opérant un Fast Track System pour le remboursement des réclamations ne dépassant pas Rs 2 millions dans un délai de sept jours.

Accès aux finances: Le Business Facilitation Bill prévoit que des amendements au Code Civil et au Code de Commerce « to improve the ranking of Mauritius in the ‘Getting Credit’ indicator of the World Bank Doing Business Report and to widen access to finance, especially for Small and Medium Enterprises, measures to promote the use of movable properties as collateral to secure loans and other advances are being initiated » et

e-licensing project: Improving the Business and Investment Climate Project, qui a bénéficié d’un grant de sept millions d’euros de l’Union européenne, prône un « fundamental rethinking of the prevailing business environment ». Les étapes menant au lancement de l’e-licensing Platform ont été enclenchées avec l’exercice d’appel d'offres ouvert le 28 mars et le choix d’un Service Provider en août prochain de même que la première phase du projet complétée en avril de l’année prochaine et des « provisions to operationalize the e-licensing Platform being included in the Investment Promotion Act. »

L’adoption du Business Facilitation Bill comprendra des amendements de Fine-Tuning à l’Investment Promotion Act, the Morcellement Act et le quatrième Schedule de la Sugar Industry Efficiency Act.