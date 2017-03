ÉCONOMIE OCÉANIQUE : Des scientifiques britanniques en visite à Maurice

Des scientifiques britanniques, membres du National Oceanography Centre du Royaume-Uni, sont actuellement en visite à Maurice à l’invitation du National Oceanography Centre. Ils ont animé un atelier de travail consacré à l’exploration de la politique marine et du paysage de recherche, à identifier les opportunités de recherche et les besoins technologiques, tout en favorisant des partenariats de collaboration.

La délégation britannique comprend le Dr Alan Evans, Marine Science Policy Adviser, le Dr Alex Poulton, Principal Researcher en écologie marine et en biogéochimie pélagique, le Dr Kathleen Robert, chercheuse, le Dr Socratis Loucaides, océanographe et chef d’équipe de l’Ocean Technology and Engineering Group. Le Dr Evans a rendu hier une visite de courtoisie au ministre de l’Économie océanique et des Ressources marines, Premduth Koonjoo.

L’atelier de travail sur l’économie océanique a eu lieu hier à l’hôtel Victoria Beachcomber Resort, à Pointe-aux-Piments. L’atelier est une initiative conjointe du NOC du Royaume-Uni, du ministère de l’Économie océanique et des Ressources marines et de la British High Commission à Maurice.

Plusieurs thèmes ont été abordés, dont un aperçu du NOC et les politiques marines et synergies de recherche, l’Écologie marine et la biogéochimie, la cartographie des habitats et le plancher océanique de même que le développement des capteurs biogéochimiques pour l’observation océanique. Le NOC de Southampton, au Royaume-Uni, est le centre d’excellence du Conseil de recherches en environnement naturel pour les sciences et technologies marines. En tant que principal centre océanographique du Royaume-Uni, le NOC assure la capacité nationale en science de la mer.

Le progrès dans le domaine des sciences de la mer est mené à travers des recherches multidisciplinaires à l’échelle mondiale et comprend la provision d’expertise et de techniques et instrument de surveillance de pointe sur des thèmes clés, tels que l’acidification des océans ; la hausse du niveau de la mer ; la santé des écosystèmes marins ; la modélisation du système océanique ; et la biodiversité et la caractérisation de l’habitat. La cartographie et l’innovation en matière de ressources marines et le développement de nouvelles technologies de mesure de l’océan ainsi que l’assimilation et le transfert de ces technologies et de ces connaissances ont un véritable impact sur les industries et économies maritimes.