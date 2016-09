ÉCONOMIE OCÉANIQUE : L’intérêt du public est en danger à cause du pouvoir unilatéral que détient le Premier ministre, selon Rezistans ek Alternativ

Les 1er et 2 septembre, Maurice a accueilli une conférence ministérielle africaine à Balaclava afin d’aborder les thèmes de l’économie océanique et du changement climatique. C’est sur cette rencontre que le mouvement Rezistans ek Alternativ (R&A) a centré sa conférence de presse, hier matin, dans ses locaux à Moka. Ses membres déplorent le fait que cette rencontre ministérielle a été organisée sans l’aval de la société civile et recommandent au gouvernement de ne pas se laisser piéger par le “carbon credit” – qu’ils estiment une “false solution” dans le contexte du réchauffement de la planète – et par les “fonds verts pour le climat” qu’ils considèrent être une arnaque car les différents pays concernés, selon eux, ne respectent pas leurs engagements et l’argent nécessaire pour combattre les effets du changement climatique est aujourd’hui puisé des fonds d’aide humanitaire.

D’après Stéphane Gua, l’un des porte-parole du mouvement étant intervenu hier, c’est l’océan qui est visé dans toutes les nouvelles formes de “carbon credit” et la communauté des pêcheurs sera la première affectée par ces différentes approches. Il pense que ces derniers risquent de voir leur espace de travail réduit ou sévèrement réglementé. Ces “false solutions”, estime-t-il, “retardent l’échéance pour une réelle transition dans le cadre de la crise écologique majeure à laquelle fait face l’humanité.” Et de déplorer le fait que l’intérêt du public est en danger à cause du pouvoir unilatéral que détient le Premier ministre, n’omettant pas de mettre l’accent sur la dernière décision du cabinet ministériel. “La ferme Marine de Mahébourg est un projet qui a été très contesté par les pêcheurs de cette région et des régions avoisinantes. Malgré cela, elle continue son expansion avec la bénédiction du PMO.”

R&A fait ainsi état des changements fondamentaux à apporter : il serait primordial de changer la Constitution pour redéfinir et protéger la Zone Maritime Exclusive de l’État mauricien, pour stipuler que celle-ci peut uniquement être utilisée pour le bien-être de la population tout en préservant le droit des générations à venir, et pour reconnaître le droit de la nature. R&A estime également que des amendements doivent être apportés au Maritime Zones Act afin de préciser que toute utilisation économique de l’océan ne peut se faire sans la participation des gens de la mer, d’enlever le pouvoir unilatéral au PM de décider qui est autorisé à explorer ou exploiter notre Zone Maritime Exclusive, et d’enlever le pouvoir au Board Of Investment de décider quelles activités économiques et industrielles seront autorisées dans notre zone maritime.

D’après R&A, la mise sur pied d’une National Marine Audit Commission et d’une Marine Sustainable Development Authority sont aussi à envisager. Il propose également la fondation d’une université de biologie marine à Rodrigues et la création de départements spécialisés en sciences marines et maritimes à l’Université de Maurice.

Par ailleurs, Yann Jacob s’est, pour sa part, appesanti sur les divers projets entrepris par le gouvernement de L’Alliance Lepep provoquant une “saturation de nos côtes.” Faisant ressortir que 20% du littoral sont déjà occupés par les hôtels alors que deux fois moins d’espace sont destinés aux plages publiques, il réclame “l’annulation de la déproclamation de 17 arpents de la plage publique de St- Félix et le bail de 31,4 arpents à Pomponette” car c’est “près de 50 arpents de terre que nous perdons.” Il demande également “l’arrêt immédiat de la prolifération des hôtels et de Smart Cities sur la côte” et opte plutôt pour le développement du tourisme chez les habitants de régions côtières. Il espère qu’une National Tourism Audit Commission sera mise sur pied pour “s’assurer que l’industrie touristique soit réellement durable et équitablement bénéfique à toute la population.”

Jean-Yves Chavrimootoo indique que R&A déplore sévèrement “la manière dont le gouvernement a géré ce dossier. Il a transformé un simple problème, qui est le paiement des frais d’examens, en une situation chaotique.” Il rappelle qu’en 2014, durant le programme électoral de L’Alliance Lepep, il avait été annoncé que “full subsidies on SC and HSC Examinations will be extended indiscriminately to all pupils irrespective of thier social background.” Toutefois, en 2015 et 2016, il y a eu des tergiversations sur ce dossier, ayant entraîné des lacunes. D’après R&A, le problème d’absentéisme “ne peut être réglé d’une manière aussi discriminatoire et unilatérale. Il faudrait que le corps enseignant, les recteurs, les différents stakeholders du secteur de l’éducation et les parents soient consultés.” Il précise que si les étudiants comptent faire une marche pacifique pour contester le paiement des frais d’examens du SC et du HSC, R&A leur apportera son soutien et les épaulera dans leur combat. Il félicite les étudiants pour la solidarité dont ils ont fait preuve jusqu’à présent. D’après R&A, “ces décisions prises à la veille des examens posent problème aux étudiants et sont discriminatoires et injustes.” Il estime que le gouvernement doit immédiatement mettre un frein à ces démarches et attaquer le problème bien à l’avance, en 2017.