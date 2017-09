ÉCONOMIE - PRÉVISIONS 2017 PUBLIÉES HIER : Taux de croissance maintenu à 3,7%

Le taux de croissance économique pour 2017 devrait atteindre 3,7% selon les dernières prévisions rendues publiques hier par Statistics Mauritius. L'estimation faite par cette dernière en juin dernier reste donc inchangée mais certaines performances sectorielles ont été revues à la lumière de l'évolution des activités au cours des derniers mois et pour le reste de l'année. Ainsi, on anticipe des taux de croissance plus élevés du côté des secteurs de la construction et de l'hôtellerie/restauration. En revanche, le secteur agricole va essuyer un repli plus important (-0,3% au lieu de 0,2%) comme indiqué il y a trois mois. Quant à l'investissement, une croissance de 4,5% en termes réels pourrait être enregistrée cette année contre 3,7% en 2016.

Selon Statistics Mauritius, la contraction de 0,3% du secteur agricole/pêche contraste avec la bonne performance de ce même secteur en 2016 (+3,7%). Elle s'explique principalement par une réduction de la production sucrière, l'estimation étant désormais de l'ordre de 350 000 tonnes comparativement à 386 277 tonnes en 2016. « This would result in a drop of 9.7% compared to a growth of 5.5% in 2016 », souligne Statistics Mauritius. Pour ce qui est des autres activités agricoles, on anticipe une croissance de 2,5% contre 3,2% l'année dernière. S'agissant du secteur manufacturier, les données officielles indiquent qu'il est en mesure de réaliser un taux de croissance de 1,1%, soit mieux qu'en 2016 (+0,3%). Cette meilleure performance serait attribuable à l'industrie textile qui afficherait un taux positif de 1,4% après avoir subi une contraction de 5,8% en 2016. Pour ce qui est des opérations d'usinage du sucre, un taux de croissance plus faible est annoncé (environ 1,9% contre 7% en 2016) alors que du côté de l'agro-industrie, la croissance serait de 0,7%, un niveau inférieur à celui enregistré l'an dernier.

Le secteur de la construction va rebondir en 2017 avec un taux de progression de 7,5% alors qu'en 2016 aucune croissance n'avait été notée. L'industrie hôtelière et de la restauration va croître à un taux de 5,2% par rapport à +9,2% en 2016. Il est, cependant, plus élevé que l'estimation faite en juin 2017 (+4,7%), les autorités prévoyant une augmentation des arrivées touristiques à 1 360 000 (+10 000). Une croissance d'environ 5,5% est anticipée dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication par rapport à 5,9% en 2016. Le secteur des services financiers ne serait pas loin de sa performance de l'année écoulée (+5,5% contre 5,7%). Quant aux autres secteurs d'activité, on annonce des taux de croissance de 3,1% pour le commerce, 3,8% pour le transport/stockage, 2,3% dans le secteur de l'éducation, 5,2% pour celui de la santé/activités sociales et 5,5% pour les TIC après les +5,9% de 2016.

Se basant sur les informations disponibles pour le premier semestre 2017, les projets qui seront exécutés pendant le second semestre et les mesures annoncées dans le budget 2017-2018, Statistics Mauritius s'attend à des investissements totaux de l'ordre de Rs 80 milliards pour cette année, ce qui en termes réels représenterait une croissance de 4,5% contre 3,7% en 2016. Les investissements dans les bâtiments non résidentiels seront plus conséquents, le taux de croissance étant fixé à 28,1%, cela après un recul de 8,1% en 2016. L'investissement dans les bâtiments résidentiels va se contracter de 2,5% après une forte hausse de 13,4% l'année dernière. On note également que pour les « other construction work », une croissance de 9% est annoncée cette année après un repli de 10,6% pour l'année précédente.

En termes réels, les investissements du secteur privé vont croître de 4,9%, moins que les 6,1% de 2016. Le secteur public fera mieux: +3,3% en 2017 contre -2,8% en 2016.

Par ailleurs, Statistics Mauritius prévoit une relance de la consommation cette année. Un taux de croissance réelle de 3,1% est annoncé par rapport à 2,9% en 2016. Une reprise des exportations devrait également s'opérer. Pour ce qui est des marchandises, un taux de croissance de 0,2% est prévu après une contraction de 11,2% en 2016. Quant aux exportations des services, une croissance de 4,2% pourrait intervenir après une contraction de 0,6% pour l'année écoulée.