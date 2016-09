Le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, a plaidé hier en faveur d’une assistance financière et technique pour aider les Petits États insulaires en développement (PEID) à faire face aux effets du changement climatique. Il s’adressait à l’ouverture de la conférence sur les économies océaniques et le changement climatique qui prend fin cet après-midi avec la publication d’un cahier des charges pour les pays africains et les PEID. L’ouverture de la conférence par le PM s’est déroulée hier en présence de personnalités internationales dont le Premier ministre du Togo Komi Selom Klassou et le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva.

Organisée par la Banque mondiale en collaboration avec le ministère de l’Économie océanique et de la Pêche, la conférence débouchera sur l’élaboration d’un document qui sera présenté aux bailleurs de fonds lors de la COP 22 à Marrakech au Maroc en novembre prochain. Une journée spéciale sera dédiée à cette occasion au financement des projets océaniques en Afrique. Dans son discours prononcé à Balaclava hier, SAJ a souligné l’importance de l’économie océanique pour les PEID. « For more than half of SIDS, tourism generates their largest source of foreign exchange, accounting for between 20 and 50 per cent of GDP and over 30 per cent of employment. These outline the crucial importance of healthy oceans and freshwater ecosystems in sustaining livelihoods, economic growth and ensuring food security, essentially for developing nations and SIDS », a-t-il souligné. Sir Anerood Jugnauth a souligné que l’Afrique et les petits États insulaires portent le plus grand poids des conséquences néfastes du changement climatique bien que contribuant le moins à ce phénomène. « Il est urgent d’assurer que les pays africains disposent des ressources financières et des connaissances techniques afin de prendre des mesures appropriées pour s’adapter aux changements climatiques », a-t-il affirmé. « Je lance un appel aux institutions de développement et aux nations donatrices à apporter leurs contributions dans la création des structures financières et des outils appropriés pour aider les PEID à réaliser pleinement les potentiels des territoires océaniques et à respecter les engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 pour le développement durable », a ajouté SAJ.

Pour le Premier ministre adjoint Xavier-Luc Duval, qui copréside la conférence, il est urgent de mettre l’économie océanique et son impact sur le changement climatique au centre de l’agenda international. « Si on a beaucoup parlé jusqu’ici de l’effet des changements climatiques sur l’agriculture, l’économie océanique n’a pas été traitée de manière adéquate », a-t-il observé.

« The Ocean Economy is crucial for us in Africa. Almost one third of the population in Africa lives along the coast. 16 million people contribute to the fishing value chain in Africa. Fish is the cheapest protein on the continent. Tourism is a key industry, specially in island countries. And yet all this is under threat : Extensive beach erosion is a reality around the Continent. This represents a considerable threat to population, infrastructure and livelihoods. This is an urgent problem which needs to be addressed. Similarly climate change and changing currents could dramatically reduce fish stocks affecting food security and once again livelyhoods. Tropical cyclones are expected to become more violent and more frequent. These are just some of the urgent matters that concern us and could dramatically affect our lives and which will be fully debated during the next two days. And we need to put these issues firmly on the World Agenda », a plaidé Xavier-Luc Duval.

Le ministre de l’économie océanique, Prem Koonjoo, s’est longuement appesanti sur les activités consacrées à l’économie océanique à Maurice.

Le directeur général de la FAO José Graziano da Silva a exhorté, pour sa part, les pays africains à adhérer à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du Port. « L’entrée en vigueur de l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du Port constitue un outil innovateur et capital dans le combat contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et pour la gestion et la conservation des ressources halieutiques », a-t-il déclaré.

« Malheureusement seulement 13 de 34 Petits États insulaires en développement ont adhéré à l’accord et seulement neuf pays africains l’ont ratifié », a-t-il constaté.

« La FAO exhorte les gouvernements qui n’ont pas encore adhéré aux mesures de ressort de l’État du Port de prendre des actions immédiates à cet effet. Des océans sains et productifs sont essentiels pour combattre la pauvreté rurale, pour assurer la sécurité alimentaire », a-t-il dit.

Jamal Saghir estime pour sa part que si la Cop 21 à Paris a permis d’identifier les problèmes associés aux changements climatiques, la Cop 22 portera sur l’exécution des mesures à prendre.

Plusieurs personnalités dont le Premier ministre de la République du Togo, Komi Selom Klassou, et des ministres venant de Madagascar, de la Mauritanie, du Mozambique, de la Tanzanie et du Togo ainsi que des représentants l’île de La Réunion et des Seychelles participent à cette conférence qui prendra fin samedi.