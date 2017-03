Écoute la musique !

Des couleurs pour ouvrir le bal. Valse menée par un ancien chef des armées. Ce Monsieur a en quelque sorte donné le la. Il s’est retiré pour ne pas gêner l’orchestre. Depuis, bien de fausses notes sont entendues par ceux qui écoutent la musique. Faut-il s’étendre sur le couac de notre Prima Donna ? Sur ce duo tant contesté avec un ténor des affaires ? D’aucuns disent qu’elle aurait eu commerce avec le méchant, et que cela pourrait contrarier l’allégeance vouée au pays. Depuis, elle semble réduite au silence. En sortira-t-elle ou n’en sortira-t-elle point ?

C’est une autre partition à laquelle nous avons droit. Confession d’un roder bout, me suis-je écriée. De quoi je cause, au juste ? Des aveux publics d’un artiste rangé sous bannière rouge pour chanter les louanges du Lion affamé qui rôde dans les environs populeux. Cet engagé s’est dit “intellectuellement limité”. Il est nulle honte à l’avouer. Or, si des droits d’auteur devaient être reversés pour l’utilisation de ce terme, c’est Paul qui toucherait des royalties. Ceci pour l’avoir proféré jadis à l’encontre de Monsieur Baichoo. Lequel, confirmons-le, est un homme brillant.

Cette supposée limitation intellectuelle serait la raison première pour laquelle celui qui nous intéresse a décliné l’offre d’un ticket à la députation. L’humble homme s’est contenté de jouer au coordinateur culturel en Grande-Bretagne. Un poste asize bez kas, selon ses propres propos. Et ce serait ledit Lion qui l’y aurait installé. Désarmant de franchise !

Ce Monsieur se laisserait volontiers tenter par un fauteuil mairal et semble convaincu qu’après l’orange, le gouvernement passera au rouge. Et devinez qui poussera la chansonnette, arrivée le jour de gloire ? Mais n’allons pas trop vite. Nous n’en sommes pas encore là !

Contre vents et marées, notre Premier tient bon. Certes, les fréquentations de la châtelaine de Réduit minent le moral des troupes, mais les subtilités légales seront sans doute mises en œuvre pour que triomphe la vérité sur la calomnie de caniveau. N’est-ce pas, bien cher Maître ? J’ai cru comprendre que nos amis spin doctors ont lancé un journal partisan. Histoire de ne pas perdre la plume ?

Et le jeune Premier dans ces affaires ? me demanderez-vous, lecteurs avides de sensations fortes à relents voyeuristes. Ce dernier est-il seulement aware de ce qui se trame dans les arcanes populaires ? Parler moins évite de formuler des conneries, mais faut pas se montrer avare en déclarations non plus.

Deux petites questions pour conclure. Hormis la peine de mort, vous n’auriez pas un autre truc à proposer aux narco-businessmen et autres investisseurs milliardaires ? Combien de conteneurs de “compresseurs fourrés de poudre” ont-ils été livrés jusqu’ici ?