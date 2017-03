ÉDUCATION—LE 20 MARS: Jean Fanchette lu dans les écoles

Le poème de l’arbre enfant sera lu dans les établissements scolaires le 20 mars prochain dans le cadre de la Journée de la Francophonie. Ce texte de l’écrivain Jean Fanchette est extrait du recueil Osmoses, publié en 1954. Véronique Fanchette, sa troisième fille, était heureuse d’annoncer jeudi soir, dans le cadre de la soirée d’hommage consacrée à son père à l’Institut français de Maurice, que la ministre de l’éducation avait donné son accord pour ainsi faire entrer un texte de Jean Fanchette dans les écoles mauriciennes.

Cette lecture aura valeur de symbole à la fois pour célébrer l’œuvre d'un grand homme de la littérature mauricienne et pour inviter la jeunesse à entendre le chant de cette écriture exceptionnelle, dont lui-même disait qu’elle puisait sa substance dans le pays de l'enfance.

L’invitation a été lancée aussi aux étudiants en littérature à consacrer leur Master ou leur thèse à cette œuvre riche notamment de plusieurs recueils de poèmes majeurs réunis dans l’anthologie L’île équinoxe, du roman Alpha du centaure et de l’essai Psychodrame et théâtre moderne. L’association Jean Fanchette ouvrira volontiers ses archives aux étudiants qui souhaitent entreprendre des recherches sur cette œuvre.

Nous ne pouvons résister au bonheur de publier les quatre premières strophes de ce texte, qui a la préférence de Véronique Fanchette. Cofondatrice de l'Association Jean Fanchette, la troisième fille du poète s’attache particulièrement à promouvoir l’œuvre et la pensée de cet intellectuel, qui a été non seulement un grand écrivain, mais également un découvreur de talents en tant qu’éditeur et un psychanalyste émérite.

« Le poème de l’arbre enfant »

Les pulsations d’un paysage

Vibrant dans les veines de l’arbre

Le rocher frère et ses présages

Furent appris en ce matin

Portés vers moi au fond des âges.

Le même oiseau de rive en rive,

Rythme la saison des éclairs.

La même barque à la dérive

Rêve aux vertiges des déserts

Aux silences d’eau et de pierre.

L’orage éclate et l’arbre enfant,

Lové dans la paume du vent,

Comprend notre fraternité

Scellée dans le sang des étés.

Fus-je mélèze ? Après ? Avant ?

Dans les forêts de la mémoire,

L’homme plante ses territoires

Et l’arbre enfant, né des orages,

Découvre l’âme du feuillage

Blottie au cœur serré des soirs.

(…)