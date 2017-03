ÉDUCATION—APRÈS L’EXAMEN DE FORM 3: Pas de transfert de collèges jusqu’en 2020

Avec l’entrée en vigueur du Nine-Year Continuous Basic Education (NYCBE) cette année, il y a beaucoup de confusions dans la tête du public. Des parents se demandent ainsi si leurs enfants qui passeront l’examen national de Grade 9 (F III) cette année iront dans une académie l’année prochaine. La réponse est non, a précisé le ministère de l’éducation. Ce n’est qu’à partir de 2021 que se fera le transfert vers les académies.

Le National Certificate of Education (NCE) entrera en vigueur en 2020 comme annoncé lors de la présentation du projet Nine-Year Schooling. Cette année, les élèves de Grade 9 (F III) passeront l’examen national en place depuis quelques années. De même, il n’y aura pas de changement de collèges après les résultats de ces examens. Ces précisions devraient rassurer les parents qui étaient dans le flou depuis l’entrée en vigueur du Nine-Year Schooling.

Ainsi à la fin de l’année scolaire, les étudiants de troisième année du secondaire passeront neuf papiers au niveau national : les maths, l’anglais, le français, la biologie, la chimie et la physique, l’informatique, l’entrepreneurship et l’art. Les autres matières seront examinées en interne au niveau des collèges. Depuis l’année dernière, les visual arts ont été intégrés à l’examen national avec deux papiers.

Cet examen sera remplacé par le NCE en 2020. C’est le premier groupe d’enfants qui passe le Primary School Achievement Certificate (PSAC) cette année qui sera concerné par le nouvel examen. Selon le plan de réforme, celui-ci sera réparti en quatre catégories : Humanities, qui comprendra les langues, dont les langues ancestrales et le kreol morisien ; Science, avec la biologie, la chimie et la physique ; Technical Studies, comprenant entre autres Home Economics, Computer Design and Technology, Visual Arts et Computer Studies ; Social Sciences, avec Social Studies, Entrepreneurship Education, Accounts et Economics.

Les candidats devront passer l’examen pour sept matières, soit l’anglais, le français et les mathématiques et en choisir quatre autres parmi la liste évoquée plus haut. Après cet examen, les parents pourront choisir d’envoyer leurs enfants dans l’une des académies ou les garder dans leurs collèges régionaux. Ce n’est qu’à partir de 2021 que cet exercice se fera.

NINE-YEAR SCHOOLING: Des Trainee Primary Holistic Educators attendent leurs salaires

Une soixantaine de Trainee Primary Holistics Educators, en stage de formation pratique dans les écoles depuis le mois de janvier, attendent toujours leurs deux premiers mois de salaire. Le Mauritius Institute Education, informé de cette situation financière peu confortable dans laquelle se trouvent ces aspirants enseignants, leur a promis de transmettre leurs doléances auprès du ministère de l'Education. Selon leur contrat, ces Trainee Holistics Educators percevront une somme de Rs 14 500 par mois. « C'est embêtant parce que nous avons quelques obligations envers la famille et de petites dépenses personnelles. Nous espérons que nous recevrons nos premiers mois de salaires à la fin de ce mois », dit l'un de ces Trainee Holistics Educators. Pour le moment, ces derniers sont en poste dans les unités préscolaires du gouvernement pour un temps d'observations et probablement à partir du second trimestre, ils seront dans les classes de la première année du primaire. « Cette expérience dans le préscolaire est très utile car elle permet d'avoir des éléments pour faire en sorte que la transition préscolaire–primaire se déroule dans de bonnes conditions pour les enfants », explique une nouvelle recrue. Soulignons que les postes de Primary Holistics Educators ont été créés dans le cadre de la mise en pratique du Nine-Year Schooling.