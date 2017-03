ÉDUCATION - BOURSE DE LA BARCLAYS : Noushreen Heerah décroche la Bright Minds Scholarship

Lancée par la Barclays Mauritius l’année dernière, la Bright Minds Scholarship vient en aide à des étudiants brillants nécessitant un soutien pour leurs études supérieures. Noushreen Heerah en est la première bénéficiaire. Les demandes sont déjà acceptées pour l’édition 2017.

La sélection pour la bourse 2016 a été faite par un panel comprenant des membres de la Barclays Mauritius ainsi que des partenaires externes, dont Manda Boolell et Armoogum Parsuramen. Noushreen Heerah, étudiante en finance et fiscalité, a été choisie pour ses bonnes performances. La jeune fille suit des cours à distance à travers l’Open University of Mauritius et souhaite, plus tard, faire carrière dans le secteur financier.

Réagissant à cette nouvelle, la boursière s’est dite « fière et émue » car, dit-elle, « c’est la reconnaissance des efforts réalisés » pendant son parcours scolaire. Et d'ajouter que cette bourse représente « un soulagement » pour sa famille, tout en précisant que cela la motive « à faire encore mieux ». Outre le fait de prendre en charge les frais de ses études, la Barclays lui accordera également une allocation mensuelle de Rs 5 000 afin de couvrir les frais de son matériel. Elle a également reçu un ordinateur portable, avec Internet, fourni par la banque.

Le directeur général de la Barclays Mauritius, Ravin Dajee, fait ressortir que cette bourse vise à permettre aux étudiants de familles démunies de prendre la pleine mesure de leur potentiel. Il s’est dit « impatient » de suivre le parcours de Noushreen Heerah. De même, il précise que cette dernière aura l’opportunité de faire des stages à la Barclays afin de mieux se préparer pour le monde professionnel.

Par ailleurs, l’appel à candidature pour Bright Minds 2017 est déjà ouvert. Les candidats intéressés peuvent soumettre leur dossier à la Barclays Mauritius au plus tard le 30 avril prochain. Ils peuvent également appeler le 402 1000 pour de plus amples renseignements.