ÉDUCATION CATHOLIQUE : Le grand rassemblement de demain sur un ton polémique

À la veille du grand rassemblement qu’organise demain le Service diocésain de l’Éducation catholique (SeDEC) à l’intention du personnel de toutes ses écoles primaires et secondaires, le syndicat des enseignants et du non-teaching staff affirme qu’il « y a un grand cafouillage » autour de cet événement et évoque un « manque de communication ». Le SeDEC précise qu’il s’agit d’un « special working day off school premises » pour le personnel et que les autorités de l’Éducation ont été informées à ce sujet. Le SeDEC fait aussi état des nombreuses communications envoyées aux collèges.

Le rassemblement prévu demain au Thabor concerne plus de 2 000 employés de 67 établissements primaires, secondaires et techniques catholiques, et au cours duquel sera lancé le projet « Kleopas- Education » par le cardinal Piat. À cette occasion, il n'y aura pas classe demain dans le secteur catholique. Toutefois, dans certaines écoles, des enseignants se plaignent d'un « manque d'informations sur cette rencontre » et se disent « dans le flou » sur plusieurs aspects. « Il y a un manque de communication dans plusieurs écoles. Cela donne lieu à un certain cafouillage et à beaucoup de confusion. Nous avons dénoncé cela dans une lettre que nous avons envoyé avant-hier à la direction du SeDEC », affirmait ce matin au Mauricien Lysie Ribot, présidente du syndicat du personnel des collèges catholiques. La principale question parmi les employés demeure de savoir si la présence au rassemblement de demain est obligatoire ou pas.

Mais les responsables du SeDEC balaient d'un revers de la main les critiques de certains profs portant sur un « manque d'informations et de communication ». La direction du SeDEC soutient en effet que la communication aux écoles autour de cet événement a démarré depuis le 31 octobre 2016, lors d'une réunion à laquelle avaient participé les représentants des écoles primaires et secondaires. « Depuis le 24 novembre jusqu'à ce jour, nous avons passé cette information régulièrement à chaque session de formation destinée aux chefs d'établissements du primaire et du secondaire, ainsi qu'aux enseignants. Nous leur avons donné toutes les informations concernant les aspects pratiques relatifs à ce rassemblement. Il y a eu aussi des communications écrites que nous avons envoyées aux écoles », expliquent les responsables de cet organisme. Ces derniers ajoutent que la PSEA et le ministère de l'Education ont été informés officiellement du rassemblement de demain et, en conséquence, de la fermeture des écoles pour cette journée. En outre, dans une circulaire envoyée en début d'année pour inviter le personnel à cette rencontre, le SeDEC précise qu'il s'agit d'un « special working day off school premises ».

« Les parents sont au courant qu'ils ne doivent pas envoyer leurs enfants à l'école demain », dit le SeDEC. Or, selon le syndicat, le terme « invitation » ne signifie pas « obligation ». Lysie Ribot explique : « On peut accepter ou refuser une invitation et il n'y a aucune obligation s'agissant de la présence à ce rassemblement. Nous avons envoyé une lettre aux managers des collèges pour leur demander de prendre les dispositions nécessaires afin que nos membres qui déclinent l'invitation puissent signer le registre de présence sur leur lieu de travail. »

Les organisateurs du rassemblement sont, disent-ils, « très sereins » quant aux préparatifs en cours pour le rendez-vous de demain et « sont satisfaits » aussi du “feed-back” reçu auprès des responsables des écoles concernant la participation du personnel. « Tout est fin prêt et nous attendons la grande famille de l'éducation catholique », dit l'un d'eux. Outre la présence du cardinal Piat, qui prendra la parole en fin de matinée, est aussi prévue une conférence sur le rôle de l'éducateur par l'abbé Vincent de Mello, prêtre français et spécialiste en éducation/famille/jeune.