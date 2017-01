ÉDUCATION CATHOLIQUE - LANCEMENT DE KLEOPAS HIER : Le cardinal Piat plaide pour trois objectifs essentiels

Le cardinal Maurice Piat a lancé hier la mise en œuvre de Kleopas, plan qui désigne la transmission de l’Évangile aux générations futures, devant plusieurs centaines de personnes, au Thabor à Beau-Bassin. Le cardinal a tenu à mettre en avant l’importance du développement intégral des enfants et des jeunes tout en promouvant une communauté scolaire fondée sur l’ouverture, la rencontre et l’estime mutuelle entre personnes de cultures différentes, entre autres.

« Avec Kleopas, nous avons voulu approfondir les différents éléments de ce service que l’école catholique veut rendre à la société mauricienne et prendre comme un nouveau départ avec joie, courage et espérance. Le fruit de cette recherche est consigné, comme vous savez, de la Charte de l’Éducation catholique », a affirmé le cardinal Maurice Piat à une assemblée composée de plusieurs centaines d’enseignants, de non-enseignants, d’élèves et d’étudiants. Le projet Kleopas, a-t-il souligné, arrive au même moment qu’est lancé le Nine-Year Schooling : « Il se trouve que le chemin de renouvellement de l’éducation catholique que nous commençons avec Kleopas, coïncide avec le lancement du 9 year schooling qui se veut lui aussi un chemin de renouvellement dans le système d’éducation à Maurice. (…) Une chose est sûre : beaucoup de perspectives pédagogiques intéressantes et attendues depuis longtemps s’ouvrent avec cette réforme. Le système marchera si nous nous engageons sur ces nouvelles avenues avec une intelligence de cœur, avec une fidélité qui n’hésite pas à être aussi créatrice, et à tenir compte davantage de l’esprit que de la lettre ».

La pauvreté, affirme le cardinal Piat, est le test le plus parlant car il permet de savoir si l’école s’est engagée vraiment sur ce chemin d’une culture du service gratuit de la miséricorde. Pour cela, dit-il, il faut examiner sa façon d’accueillir et d’accompagner les élèves les plus pauvres. « Comme vous le savez, à Maurice, année après année, entre 25 et 30 % de nos enfants échouent le CPE. Ce sont eux, nos frères et sœurs les plus pauvres, les plus abandonnés ». Le cardinal Piat devait ensuite remercier tous ceux et celles qui se sont engagés dans les initiatives visant à aider les enfants en difficulté.

Le mot de bienvenue a été prononcé par la Directrice exécutive du Service diocésain de l’éducation catholique (SeDEC), Gilberte Chung Kim Chung. Le premier conférencier était l’Abbé Vincent de Mello, qui a axé son intervention sur « L’acte d’éduquer – La grandeur de la vocation d’éducateur » et sur « L’acte d’éduquer dans une école catholique ».

Les enseignants : « Le projet Kleopas est un nouveau souffle »

Pour divers enseignants présents hier, le projet Kleopas est comme un nouveau souffle pour l’enseignement catholique. « Il était très important pour nous d’être là aujourd’hui car nous faisons partie de cette grande famille de l’éducation catholique. Kleopas est venu redonner ce souffle dont on avait bien besoin. Tout ce qui a été dit aujourd’hui nous permet de nous booster et de nous redonner confiance. Notre métier d’éducateur a été bafoué et l’estime de nous-même en a pris un coup. Kleopas c’est nous redonner confiance en notre profession et en nous-même », explique un groupe d’enseignantes.