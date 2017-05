ÉDUCATION : Cent bougies pour le Collège de Lorette de Saint-Pierre

Fondé en 1917, le Collège de Lorette de Saint-Pierre est l’une des premières institutions secondaires implantées en région rurale. Voilà 100 ans que les religieuses, avec la collaboration des enseignants et tout le staff, s’appliquent à faire vivre les valeurs transmises par Mary Ward, la fondatrice de la congrégation. Aujourd’hui, face aux défis du 21e siècle, le collège redouble d’efforts pour préserver la qualité d’éducation qui a fait la réputation des Lorette.

Avec les montagnes du Pouce et de Pieter Both en toile de fond, et le jardin à la pelouse minutieusement entretenue ornant la cour, le Collège de Lorette de Saint-Pierre marque bien sa différence. Ici, on est loin des bruits assourdissants de la ville. D’ailleurs, la rectrice, Agnelle Gnany, n’hésite pas à dire que ce qui fait la différence de ce collège, c’est le fait de pouvoir profiter de la nature. « Tous les collèges de Lorette partagent les mêmes valeurs. Mais on peut dire qu’ici, notre richesse, c’est l’environnement. Nous avons la chance d’être situés dans un tel endroit, avec la chaîne de montagnes à proximité et autant de verdure autour de nous. »

Le collège de Saint-Pierre est la troisième institution des sœurs de Lorette, après celle de Curepipe (1871) et de Quatre-Bornes (1904). À l’époque, elle répondait à un certain besoin dans la région. D’abord une école primaire, ouverte aux filles comme au garçon. Il y avait même un pensionnat pour les garçons qui venaient des propriétés sucrières lointaines et qui habitaient sur place pendant la semaine. Parmi ces garçons qui fréquentaient l’institution, il y avait notamment le cardinal Maurice Piat. Tout ce parcours du Collège de Lorette de Saint-Pierre a été retracé dans une exposition montée par les élèves et les enseignants.

Aujourd’hui encore, ce collège continue de jouer un rôle important dans la région. Quelque 710 filles venant de la région est et du centre fréquentent en effet actuellement le Collège de Lorette de Saint-Pierre. Outre le fait de suivre le programme d’étude national, le collège insiste sur l’enseignement des valeurs, ce qui a fait la réputation des collèges de Lorette et des collèges catholiques en général. « Mary Ward, la fondatrice de la communauté des sœurs de Lorette, a laissé des valeurs que nous essayons de mettre en pratique. Par exemple, ici, nous avons adopté comme moto : “Love and speak the truth at all time” », dit Charlotte Baissac, manager du collège.

Dans la foulée, elle ajoute que la célébration des 100 ans est une occasion de remercier les religieuses de Lorette pour tout ce qu’elles ont fait dans l’éducation. « Ce sont les religieuses qui ont mis l’école sur pied et qui ont œuvré pour que les filles puissent être éduquées. La vie n’était pas facile pour elles, mais elles l’ont fait avec persévérance. Nous savons aujourd’hui que quand on a été une fille de Lorette, c’est un passeport pour la vie. »

Quant à savoir s’il est plus difficile de nos jours, avec l’évolution, d’inculquer ces valeurs, Agnelle Gnany répond : « Ce n’est pas facile, mais ce n’est pas impossible non plus. Il faut dire que nous avons une équipe formée qui persévère. Nous avons également une équipe de “counselling” et les filles profitent bien de ce service. Notre staff est toujours en formation et les religieuses font beaucoup pour nous aider en ce sens. »

Avec la décision du Diocèse de Port-Louis d’opter pour les « mixed abilities », le Collège de Lorette de Saint-Pierre, comme d’autres, a dû quitter son statut d’élite pour s’ouvrir à tous. Une transition qui s’est faite en tenant compte des besoins de chacun, précise Agnelle Gnany. Elle ajoute que pour certaines classes, comme les mathématiques, les enseignants travaillent par petits groupes afin que chacun évolue à son rythme. Le collège a également un département prévocationnel, « qui fait partie intégrante de notre communauté », ajoutant : « Elles ont même un petit plus puisqu’elles apprennent la photographie. »

Depuis 2010, le Collège de Lorette de Saint-Pierre est passé à une nouvelle étape avec les classes de HSC. Auparavant, après le SC, les filles devaient se trouver une place dans un autre collège pour le HSC. Dans ce contexte, le collège a également innové en proposant l’éducation physique comme matière pour ces deux examens de Cambridge. Et au moment où le gouvernement entame une réforme de l’éducation, le Collège de Lorette de Saint-Pierre est déjà prêt à relever le défi. « Pour nous, il n’y a pas de grands changements par rapport à ce que propose la réforme. Mon seul souhait est que l’examen national prévu en Grade 9 puisse avoir sa raison d’être et que chaque enfant puisse trouver une filière. Nous souhaitons surtout que nos élèves restent après cette étape », avance Agnelle Gnany.

Relancer l’association des « Old Girls »

La célébration des 100 ans est une occasion de relancer l’association des « Old Girls » du Collège de Lorette de Saint-Pierre. Cette tâche a été confiée à Isabelle Sullivan, aujourd’hui School Clerk. « L’Association est une manière de se reconnecter avec le collège. Nous avons une page sur Facebook, le LCSP 100 ans, où les anciennes qui souhaitent nous rejoindre peuvent nous contacter. Elles peuvent également téléphoner au collège sur le 433-4468.

Outre le simple fait de se retrouver, l’association des Old Girls souhaite accompagner le collège dans ses différents projets, le premier étant la rénovation de la chapelle. Cet espace incontournable, qui est le cœur même du collège, a fait son temps. Le carrelage, par exemple, date encore de l’époque.

TÉMOIGNAGE

Fatma Chady : « J’aimerais encore porter cet uniforme à carreaux »

Elle a fréquenté le collège entre 1968 à 1972. Elle était alors une demoiselle Khadaroo et venait de la région de Flacq. Plus de 40 ans après, Fatma Chady garde de bons souvenirs du Collège de Lorette de Saint-Pierre. À l’époque, l’appellation était encore « Couvent », et non pas « Collège ». Elle se souvient encore de l'époque où l'on avait fêté les 50 ans du collège à Marie Reine de la Paix. « À l’époque, il n’y avait pas beaucoup d’élèves. Ce qui fait que tout le monde se connaissait. Il y avait les filles qui venaient des propriétés sucrières. Malgré les tabous à cette période, certaines étaient très ouvertes et venaient vers nous. Je me souviens entre autres de Denise Regnard et de Marie-Hélène Feuillerade. Au niveau du staff, il y avait mère Michaella et Mlle Goupille, entre autres. Ma préférée était Gladys Donat. Elle était notre prof d’anglais et de littérature anglaise. Comme je venais de la campagne, on parlait le kreol à la maison. C’est au Collège de Lorette de Saint-Pierre que j’ai appris à parler le français. »

Les 100 ans suscitent beaucoup d’émotion chez Fatma Chady : « J’aimerais encore porter cet uniforme à carreaux. À l’époque, ce n’était pas encore la robe qu’on connaît aujourd’hui, mais une jupe et une blouse. » En ce qui concerne la discipline stricte et les valeurs, réputées dans les collèges de Lorette, Fatma Chady dit n’avoir eu aucune difficulté à s’adapter : « Ma mère fréquentait déjà le Collège de Lorette de Port-Louis, donc, j’ai été élevée, bien avant l’heure, comme une fille de Lorette. »