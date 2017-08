ÉDUCATION : Le collège Maurice Curé célèbre ses 40 ans

L’heure était à la fête hier à Vacoas, où les filles du collège Dr Maurice Curé (DMC) célébraient les 40 ans de l'établissement. Pour l’occasion, l’appellation « fourmis rouges », mascotte à l'appui a refait surface. Le vice-président de la République, Barlen Vyapooree, invité d’honneur à la célébration, a souligné la motivation des filles qui, selon lui, « leur permettra d’aller très loin ». Un magazine souvenir a aussi été lancé pour marquer l’événement.

Anciennes lauréates, recteurs, enseignants… Beaucoup de ceux ayant marqué l’histoire du collège DMC étaient présents hier pour célébrer les 40 ans de l'établissement. L’occasion pour le recteur, Soondress Sawmynaden, de saluer la contribution de ses prédécesseurs pour faire du collège ce qu’il est aujourd’hui. Deuxième collège d’élite pour filles après le Queen Elizabeth College, l’institution de Vacoas a vu le jour en 1977. Elle porte le nom du fondateur du Parti travailliste, décédé la même année. Quarante ans après, toute l’équipe du collège « se prépare à adhérer à un nouveau modèle éducatif », souligne Soondress Sawmynaden.

Ce dernier n’a pas manqué de rappeler que le collège a remporté plusieurs prix au niveau national récemment, dont l’Air Mauritius Award. Les filles du collège DMC se sont aussi distinguées au National Drama Festival ainsi qu’au Model United Nation (MUN). Sans compter que le collège DMC a enregistré quatre lauréates pour la cuvée 2016, 100% de réussite en SC et 99% de réussite en HSC.

Prenant la parole pour l’occasion, le vice-président de la République, Barlen Vyapooree, n’a pas manqué de souligner la motivation des filles du DMC, qui, selon lui, « leur permettra de dépasser leurs rivales de toujours ». Lui-même a été président de la PTA du collège en 2004, à l'époque où sa fille y étudiait. Il a invité à privilégier le développement personnel, la créativité, les “leadership skills” et la confiance en soi, en sus d'être « des personnes cultivées ». Il a également salué la participation des parents dans les différentes activités du collège. Barlen Vyapooree n’a pas manqué non plus de mettre les filles en garde contre la drogue, « fléau qui ravage la société et qui s’est infiltré dans beaucoup de collèges ». Et d'ajouter : « Nous avons tous le choix de mener la vie que nous voulons. »

De son côté, Vikash Ramdonee, responsable du comité ayant travaillé sur la réalisation du magazine souvenir, a évoqué le “rebranding” du collège. C’est ainsi que l’appellation « fourmis rouges » a refait surface. « Beaucoup ne savent pas que les filles du collège DMC étaient connues comme les fourmis rouges. » Mascotte à l’appui, les filles ont adhéré à ce nouveau symbole, qui servira dorénavant de logo au collège.

Pour la petite histoire, le collège DMC a démarré ses activités dans l’ancien bâtiment de la Royal Navy, à Vacoas. Dans un premier temps, le lieu accueillait des filles et des garçons à la Royal Navy Children’s School. C’est en 1977 qu’il devient un collège national pour les Mauriciennes et adopte le nom du Dr Maurice Curé, qui venait de décéder. Dans un premier temps, l’institution accueillait aussi des élèves venant du Couvent de Lorette de Curepipe et de l'Hindu Girls. Au début des années 2000, l’ancien bâtiment colonial, abîmé avec le temps, a été détruit pour faire place à un nouveau bâtiment en dur.

La leçon d’humilité de Vina Balgobin

Le Dr Vina Balgobin, Senior Lecturer à l’Université de Maurice, a été l’une des deux premières lauréates du collège DMC. Invitée à partager son témoignage avec les élèves lors de la célébration d’hier, elle s’est livrée à une belle leçon d’humilité, invitant les filles à penser à ceux qui n’ont pas les mêmes chances qu’elles de fréquenter un collège d’élite et à ne pas courir derrière la réussite pour des raisons matérielles. Voici un extrait de ce témoignage.

« Être lauréate pour moi, c’était surtout avoir un moyen financier. Dans les années 70-80, la majorité des Mauriciens n’avaient pas les moyens financiers de partir à l’étranger. Aujourd’hui, les choses ont évolué, vous avez beaucoup plus de bourses et d’innombrables universités localement. À l’époque, tout était très différent. Cependant, quand nous avons fait la célébration au collège, je n’ai pu m’empêcher de penser aux autres. Nous étions 40 filles à avoir pris part aux examens de HSC. Au moins 30 méritaient d’être à ma place. C’est avec beaucoup d’humilité que j’ai accepté d’avoir eu la chance d’être parmi les premières. N’oubliez jamais qu’il faut rester extrêmement humble parce qu’à côté, il y a quelques personnes qui méritaient tout autant d’être à votre place. »

La chargée de cours de l’UOM rappelle également que nous sommes dans un système compétitif, privilégiant l’intelligence, mais qu’il ne faut pas oublier les valeurs humaines. « Notre mission c’est de ne pas avoir l’arrogance de dire, 40 ans plus tard, que j’étais la lauréate du collège DMC. Vous avez eu une place parce que vous avez eu plus de chance que d’autres. Je me suis toujours posé la question : si j’avais pris part aux examens une année avant ou après, est-ce que j’aurais été lauréate. Ce n’était pas le même référentiel, pas le même syllabus, peut-être pas les mêmes enseignants ni recteur… Pour moi, être lauréate du collège Dr Maurice Curé a été une très grande leçon d’humilité. Je pense toujours à mes amies qui n’ont pas eu de bourses et qui sont restées à Maurice parce qu’elles n’ont pas eu l’opportunité d’aller faire des études à l’étranger et qui ont fait d’autres métiers. »

Elle invite également à ne pas se focaliser sur la réussite matérielle. « Il faut aussi prendre le temps de se cultiver et cultiver aussi les plus jeunes autour de vous, des membres de votre famille qui n’ont pas la même chance que vous. Soyez curieuse, n’ayez pas la motivation de réussir uniquement pour des raisons matérielles et financières. Le chemin de la vie est très long. Dans la vie il y a beaucoup d’autres choses à part l’argent. Au collège DMC, j’ai eu la chance d’être entourée des rectrices Bazire et Motee, entre autres. Elles nous ont toujours parlé du besoin de développer notre féminité, d’être patriote. Le pays était dans le rouge. Il fallait penser aux moyens de développer ce collège pour les filles qui viendraient après nous. »

Elle termine : « Une autre chose que j’ai apprise ici, c’est la créativité. Il fallait qu’on soit toujours en train d’innover pour faire quelque chose. Autres valeurs que j’ai retenues, c’est la solidarité et le partage. Nous n’avons jamais été dans une sorte de compétition malsaine. Nous avons toujours travaillé chacune à notre rythme et nous nous sommes toujours entraidées. Je me souviens aussi des enseignants qui étaient extrêmement désintéressés. Bien sûr, il y avait une autre catégorie d’enseignants, ceux qui ne font rien ou qui cherchent leurs avantages, mais la majorité étaient désintéressés. On n’avait pas besoin de prendre des leçons particulières. On complétait tout notre syllabus au collège. Pour une personne comme moi, qui n’avait pas les moyens de prendre de leçons particulières, c’était l’idéal. »



Le Dr Maurice Curé en bref

Celui qui donne son nom au collège est le fondateur du Parti travailliste. Né le 3 septembre 1886, le Dr Maurice Curé était un ancien élève du Collège Royal de Curepipe. Lauréat dans la filière scientifique, il décroche une bourse pour étudier la médecine en Angleterre. C’est en 1921 qu’il se lance dans la politique. Il milite pour les droits des travailleurs et contribue grandement au combat pour l’accession de Maurice à l’indépendance.

Toutefois, l’engagement de Maurice Curé n’est pas apprécié de tous. Il fait les frais du lobby capitaliste, qui l’accuse d’inciter les travailleurs à la révolte. Abandonné par ses compagnons de lutte, Maurice Curé meurt dans la pauvreté et la solitude en 1977.