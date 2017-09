ÉDUCATION COLLÈGE ST BARTHOLOMEW'S : Quarante ans à l'aide des enfants en difficulté académique

En marge du 40e anniversaire du Collège St Bartholomew's, qui sera célébré mercredi, Dorine Chukowry, la rectrice, évoque l'engagement de cette institution à porter fièrement le flambeau d'une culture éducative. « Nous avons facilité l'insertion des élèves qui avaient des difficultés à réussir sur le plan académique, dit-elle. On met aussi beaucoup d'emphase sur le travail social, tout en encadrant des enfants dont les familles sont à faibles revenus. »

Le Collège St Bartholomew's a été fondé par Manfred Bhujoharry et Bhujun en 1977, et ce après l'avènement de l'éducation gratuite. La scolarité étant alors accessible à tous, « il fallait trouver des “special schools” pour venir encadrer ceux qui ne pouvaient être admis dans des collèges très prisés », explique Dorine Chukowry, rectrice de l'établissement. Ainsi, le Collège St Bartholomew's a accueilli lors de son ouverture 80 élèves de Form V et VI, et ce n'est qu'en 2000 que le collège, considéré comme une “normal school”, a ouvert ses portes aux élèves de Form I à V. Le nom Bartholomew's a, lui, été choisi en raison du fait que le collège a démarré ses activités rue Mère Barthélemy.

La mission du Collège St Bartholomew's depuis 40 ans est de « cater for the late developpers ». Au fil des années, le collège s'est agrandi, accueillant de 80 à 200 étudiants… puis 400 jeunes sur recommandation d'ex-élèves et de parents ayant fréquenté cet établissement. « On a cette vocation d'aider les enfants issus de milieux défavorisés qui n'ont pu bénéficier d'une solide formation académique », indique la rectrice, qui relate que quelques-uns de ces jeunes viennent à l'école sans nourriture. « Nous avons mené un combat acharné contre les aléas d'un système qui a toujours favorisé l'élitisme. » À ce jour, 28 enseignants et 16 “supporting staff” ont épousé cette même philosophie.

La mort des petits collèges

« Notre démarche est à la fois académique et philanthropique. On a aussi bénéficié de l'aide du Rotary Club de Port-Louis, qui a offert à une centaine d'élèves des uniformes », ajoute Dorine Chukowry. C'est en 1985 que Bijay Chukowry, son époux, alors enseignant, décide avec quatre autres collègues de racheter le Collège St Bartholomew's. « Manfred Bhujoharry ayant émigré au Canada, l'achat a été effectué, mais en cours de route, les trois actionnaires ont vendu leurs actions et Bijay Chukwory a décidé d'acheter le collège pour aider ses 400 élèves qui allaient se retrouver sur le pavé, sans éducation. Il est aujourd'hui le manager », souligne Dorine Chukowry.

Pour les 40 ans du Collège St Bartholomew's, Dorine Chukowry formule le vœu de disposer d'un terrain pour construire une école équipée de toutes les infrastructures nécessaires. « Nous croyons fermement dans le potentiel de nos élèves, dit-elle, et mon souhait est que le gouvernement aide les petits collèges. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans la politique, ce qui m'a permis d'être la première femme Lord-Maire. Je trouve que le gouvernement aurait dû aider les petites écoles à avoir leur propre bâtiment, au lieu de donner des “crownland” (stateland, Ndlr). » Elle poursuit : « Nos enfants ont besoin d'être éduqués. Je suis contre le règlement qu'il faut absolument avoir cinq “credits” pour pouvoir passer en HSC. Auparavant, avec deux ou trois “credits” les élèves pouvaient faire leur HSC chez nous. Maintenant avec cinq “credits”, ils opteront pour un autre collège, ce qui signifie la mort des petits collèges. »

La rectrice du Collège St Bartholomew's indique que toutes les matières sont enseignées, et qu'elle note une bonne performance dans le créneau de l'art et de la comptabilité. « On a aussi eu des élèves qui ont brillé dans différentes disciplines, notamment Dinesh Gunputh, qui est pilote d'hélicoptère en Angleterre, Sunil Lutchman, avoué, Gérard Ng, comptable. » Dorine Chukowry met, en outre, l'emphase sur le travail social qui, dit-elle, fait partie intégrante de l'éducation des élèves. « On paye des frais d'examens pour cinq enfants chaque année qui ont du potentiel, car on veut qu'ils réussissent à aller plus loin dans leurs études. Notre vision est ancrée dans la réussite de nos élèves. C'est une mission accomplie car nous œuvrons pour le bien-être de chacun des étudiants de St Bartholomew's. »