ÉDUCATION : Début des examens nationaux de Form III

Les examens nationaux de Grade 9 (Form III) ont démarré hier. Les élèves passeront neuf épreuves au niveau national et les autres au niveau interne dans chaque collège. Cet examen de Grade 9 est appelé à changer à partir de 2020, avec le Nine-Year Schooling. Il déterminera alors l’entrée dans les académies.

Les élèves de Grade 9 ont passé hier les épreuves de Computer Studies et de Chimie. Il s’agissait des deux premiers examens d’une série de neuf, programmés jusqu’au 17 octobre. À la sortie des examens hier, les candidats affichaient la sérénité pour le questionnaire de computer, tandis que celui de chimie a donné quelques difficultés à certains.

Après une pause aujourd’hui, en raison du Teachers Day, les épreuves reprennent le vendredi 6 octobre avec Maths et Entrepreneurship. Les candidats passeront ensuite dans l’ordre : anglais et physique (mardi 10 octobre), français et biologie (vendredi 13 octobre) et visual arts (jeudi 17 octobre). Entre ces dates, les collèges ont programmé les autres examens en interne, ce qui permettra de compléter les corrections vers début novembre afin que les élèves qui passeront en Form IV l’année prochaine puissent finaliser leurs choix de sujets.

Il faut savoir que cette année, le Mauritius Examination Syndicate (MES) a donné des directives formelles concernant la correction. Les enseignants ne sont donc pas autorisés à corriger les papiers de leurs élèves respectifs. Tous les points obtenus seront par la suite communiqués au MES pour le rapport final. Il convient de rappeler que ces examens nationaux de Form III avaient été introduits afin d’évaluer la performance des étudiants à mi-parcours entre le CPE et la Form V.

À partir de 2020, ces examens seront rebaptisés National Certificate of Education. Celui-ci déterminera si les collégiens – en fonction du choix des parents – feront leur entrée dans une académie ou resteront dans leurs collèges régionaux. Ceux qui ne poursuivront pas la filière académique seront dirigés vers les centres vocationnels. Vu les enjeux, il est déjà prévu qu’il y aura une compétition féroce à ces examens pour entrer dans les académies. Ceux qui entreront seront admis dans l’extended stream, qui remplacera le Prévoc, et auront quatre ans pour se préparer à ces examens.