ÉDUCATION—ÉCOLES SECONDAIRES PAYANTES: De nouveaux permis demandés

Les écoles payantes fleurissent malgré une baisse notable de la population estudiantine depuis quelques années. La Private Secondary Education Authority est en présence d’au moins trois nouvelles demandes de permis d’opération pour 2018. Mais l’organisme de Beau-Bassin n’a pas fait connaître sa décision car ses officiers doivent d’abord procéder à une évaluation de l’environnement de ces futurs établissements et du programme d’études que chacun d’entre eux compte proposer aux Mauriciens.

Les promoteurs de ces nouveaux collèges ont porté leurs choix sur les régions suivantes : la Southfields High School, à Rose-Belle ; la Reets High School, à St Julien et l’Arden’s School, à Quatre-Bornes. Après l’avènement de l’éducation secondaire gratuite jusqu’à la fin des années 90, il y avait environ cinq établissements secondaires payants et, actuellement, il y en a vingt répartis comme suit : 5 dans la Zone 1 (Port-Louis & North) ; 6 en Zone 2 (Beau-Bassin, Rose-Hill & East ; 5 en Zone 3 (Curepipe & South) et 4 en zone 4 (Vacoas/Phoenix & West).

S’agissant des écoles gratuites, il y a cette année 68 collèges d’État et 78 collèges privés “fully grant-aided”. La réouverture du SSS Marcel Cabon à Barkly, Beau-Bassin, l’an prochain, élargit le cercle des collèges d’État. Pour ce qui est des collèges subventionnés, la liste des “registered schools” pour l’an prochain n’a pas encore été avalisée par la PSEA. Cependant, ces collèges figurent déjà sur la liste officielle pour l’admission en Grade 7 remise aux parents d’élèves dans le cadre des procédures des demandes d’admission.